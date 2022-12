Quelle est la précision des chiffres de décès de Covid en Chine ?

La fin soudaine de la stratégie controversée zéro-Covid de la Chine a pris le système de santé fragile du pays au dépourvu, avec des hôpitaux se bousculant pour les lits, des pharmacies à la recherche de médicaments et des autorités se précipitant pour construire des cliniques spéciales.

Jeudi, un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la Chine pourrait avoir du mal à tenir un décompte des infections à Covid-19 alors qu’elle connaît une forte augmentation des cas. Les experts disent que la Chine pourrait faire face à plus d’un million de décès de Covid l’année prochaine.

Mais malgré les preuves d’hôpitaux et de crématoriums débordés, le gouvernement chinois a enregistré moins de 10 décès de Covid au cours des deux dernières semaines.

Statistiques officielles

Les critères étroits de la Chine pour identifier les décès causés par Covid sous-estimeront le véritable bilan de la vague actuelle d’infections dans le pays et pourraient rendre plus difficile la communication des meilleurs moyens pour les gens de se protéger, ont averti des experts étrangers de la santé.

Seuls les décès causés par une pneumonie et une insuffisance respiratoire après avoir contracté Covid seront classés comme ayant été causés par un coronavirus, a déclaré mardi un expert médical chinois de premier plan.

Les décès dus à des complications sur d’autres sites du corps, y compris les conditions sous-jacentes aggravées par le virus, seraient exclus du bilan officiel, a déclaré Wang Guiqiang, chef du département des maladies infectieuses au Premier hôpital de l’Université de Pékin.

Des experts familiers avec les protocoles hospitaliers en Chine ont déclaré que de tels cas n’étaient pas toujours exclus auparavant, bien que parfois Covid soit exclu comme cause de décès si un patient auparavant positif avait été testé négatif un jour ou deux avant de mourir.

Wang a déclaré que les critères avaient changé parce que la variante Omicron était moins susceptible de provoquer d’autres symptômes potentiellement mortels, bien que les hôpitaux chinois soient toujours tenus de juger chaque cas pour déterminer précisément si Covid était ou non la cause ultime.

Les méthodes de comptage des décès de Covid ont varié selon les pays au cours des près de trois ans depuis le début de la pandémie.

Pourtant, les experts de la maladie en dehors de la Chine affirment que cette approche spécifique passerait à côté de plusieurs autres types largement reconnus de complications potentiellement mortelles de Covid, des caillots sanguins aux crises cardiaques en passant par la septicémie et l’insuffisance rénale.

Certaines de ces complications peuvent augmenter les risques de décès à domicile, en particulier pour les personnes qui ne savent pas qu’elles doivent se faire soigner pour ces symptômes.

La nouvelle définition “ne saisira clairement pas tous les décès dus à Covid”, a déclaré le Dr Aaron Glatt, expert en maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai South Nassau à New York et porte-parole de l’Infectious Diseases Society of America. “Dire que vous allez ignorer tout ce qui se passe dans le corps n’a aucun sens et est scientifiquement inexact.”

Le mois dernier, des chercheurs coréens ont rapporté que 33% des décès liés à Omicron entre juillet 2021 et mars 2022 dans un grand hôpital étaient dus à des causes autres que la pneumonie.

Numéros cachés

Avec l’un des taux de mortalité de Covid les plus bas au monde, la Chine a été régulièrement accusée de minimiser les infections et les décès pour des raisons politiques.

Une étude de juin 2020 sur l’épidémie initiale du pays à Wuhan à partir de fin 2019 a estimé que 36 000 personnes auraient pu mourir à l’époque, soit 10 fois le chiffre officiel.

UNE étudier publié par le Lancet en avril, qui a examiné la mortalité liée à Covid dans 74 pays et territoires sur la période 2020-2021, a estimé qu’il y avait eu 17 900 décès supplémentaires en Chine au cours de la période, contre un bilan officiel de 4 820 morts.

À l’échelle mondiale, l’étude a estimé à 18,2 millions de décès supplémentaires en 2021-2022, contre 5,94 millions de décès Covid signalés.

La nouvelle annonce de la Chine a soulevé des inquiétudes quant au fait que le gouvernement cherchait à dissimuler le véritable impact de l’assouplissement de ses contrôles draconiens du zéro Covid après près de trois ans de fermetures perturbatrices et de tests de masse obligatoires.

Malgré de nombreux rapports selon lesquels les salons funéraires et les crématoriums ont du mal à faire face à une augmentation de la demande, le nombre officiel de décès en Chine n’a pas augmenté, aucun nouveau décès n’ayant été signalé pour le 21 décembre et seulement sept décès signalés depuis que le gouvernement a annoncé le 8 décembre que le zéro-Covid les restrictions seraient supprimées.

La Chine a en fait réduit d’une unité le nombre de morts accumulées le 20 décembre, portant le total à 5 ​​241.

La Commission nationale chinoise de la santé n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les statistiques Covid du pays et la surmortalité.

Même si la Chine devait continuer à définir plus largement les décès de Covid, les données officielles étaient encore peu susceptibles de refléter la situation sur le terrain, étant donné la rapidité avec laquelle les infections se propageaient maintenant, a déclaré Chen Jiming, chercheur en médecine à l’Université chinoise de Foshan.

“Le nombre de cas et de décès signalés ne représente qu’une très petite partie des valeurs réelles”, a-t-il déclaré.

Ben Cowling, épidémiologiste à l’école de santé publique de l’Université de Hong Kong, a déclaré que le décompte officiel des décès serait très faible même si une définition plus large était utilisée, “parce que si peu de tests sont effectués” maintenant que la Chine a interrompu la surveillance de masse. .

D’un autre côté, a déclaré Cowling, étiqueter chaque personne décédée alors qu’elle était positive pour Covid comme étant décédée de la maladie pourrait entraîner un surdénombrement. Une telle approche « peut également être critiquée car elle peut, et a, inclus des décès fortuits comme chez des personnes heurtées par un bus alors qu’elles avaient un Covid léger ».

Le Dr Mai He, pathologiste à l’Université de Washington à St Louis qui a participé à l’étude de Wuhan publiée en 2020, a déclaré qu’il y avait toujours un manque de confiance dans l’intégrité des chiffres de la Chine.

“Le problème critique persistant est le manque de transparence – les gens ne peuvent pas utiliser leurs données pour faire des recherches et des analyses, [or] fournir des conseils pour la prochaine étape », a-t-il déclaré.

Le manque de confiance dans les statistiques chinoises a également provoqué la panique parmi les membres du public, a déclaré Victoria Fan, chercheuse principale en santé mondiale au Center for Global Development.

“Il est dans l’intérêt du gouvernement d’être plus transparent, car bon nombre des comportements du public sont dus au manque d’informations.”