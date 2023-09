Quelle est la position des candidats du GOP sur ces questions ? Voir par vous-même.

Suite à l’annulation par la Cour suprême de Roe c.Wade En juin dernier, les candidats du GOP sont divisés sur le rôle du gouvernement fédéral en matière de politique en matière d’avortement. Le parti avait initialement vanté Les œufs sa chute comme une victoire majeure, mais il est désormais aux prises avec le fait que de nouvelles restrictions à l’avortement sont largement impopulaires. Les candidats pour 2024 varient considérablement, certains suggérant des interdictions nationales de 15 semaines. Au milieu de ce bilan national, d’autres ont clairement du mal à faire connaître quelle est exactement leur politique en matière d’avortement. Regardez cette vidéo pour voir comment les candidats abordent ce problème.

Problèmes trans

Les droits des transgenres sont devenus un point chaud dans la politique républicaine et dans les élections de 2024. Alors que les États votent sur des questions telles que les soins affirmant le genre, l’éducation et la participation aux sports, les candidats du Parti républicain se lancent dans la course avec leurs points de discussion. En regardant la campagne des candidats, une ligne de fracture sur le rôle des parents dans la garde de leurs enfants commence à se former. Certains soutiennent l’interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs, tandis que d’autres soulignent le rôle de l’orientation parentale sur ces questions. Regardez pour voir comment la question a pris une place au premier rang sur le sentier 2024.

Ukraine

Plus d’un an et demi après le début de la lutte de l’Ukraine contre une invasion russe, le rôle de l’aide américaine est crucial. Certains espoirs du Parti républicain maintiennent l’importance de cette aide – et plaident également pour qu’elle soit accrue. D’autres, cependant, estiment qu’il est temps de se retirer. Cela survient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy plaide auprès des dirigeants du monde entier pour obtenir davantage d’aide dans le contexte de la dernière contre-offensive du pays. Regardez cette vidéo pour voir comment les espoirs de 2024 tentent de se distinguer de leurs concurrents.

Éducation

Les questions allant des droits parentaux au choix de l’école, aux interdictions de livres et au rôle des syndicats d’enseignants surgissent tout au long de la campagne électorale de 2024 alors que les conseils scolaires et les législatures des États sont également aux prises avec une implication nationale. Les candidats semblent se rassembler autour de questions telles que le choix de l’école, mais seuls certains hommes politiques insistent à plusieurs reprises sur la place de « l’idéologie éveillée » dans les salles de classe. Regardez cette vidéo pour voir ce qui importe le plus aux candidats de 2024 en matière d’éducation.

Économie

L’inflation reste élevée à l’approche du cycle électoral de 2024, et les candidats républicains à la présidentielle se tournent vers les attaques contre le bilan économique de Biden, que les partisans du président ont qualifié de « bidénomique ». Qu’il s’agisse d’augmenter la production pétrolière ou de réduire les impôts, les candidats accusent la politique du président d’être responsable de l’inflation persistante et s’engagent à réduire les dépenses – bien qu’ils diffèrent sur la manière et le lieu de procéder à ces réductions. Regardez la vidéo pour voir comment chaque candidat aborderait le problème en tant que président.

Armes à feu

Alors que les inquiétudes concernant la violence armée augmentent, les candidats républicains restent déterminés à protéger le droit de porter des armes. Leurs réponses à des questions telles que les fusillades de masse se concentrent sur la fortification des écoles, la politique de lutte contre la criminalité et les interventions en matière de santé mentale, même si elles manquent de détails. Regardez la vidéo pour voir comment les candidats envisagent de gérer le débat sur les armes à feu en tant que président.

Chine

Les candidats républicains à la présidentielle sont d’accord : la Chine est la menace numéro un pour les États-Unis. Mais comment comptent-ils y remédier ? Les candidats diffèrent sur la manière de concilier la nécessité de projeter sa force tout en protégeant les intérêts économiques américains. Qu’il s’agisse des inquiétudes concernant la domination militaire, des menaces contre Taiwan ou de la nécessité d’une indépendance économique, observez comment les candidats entendent affronter la Chine.

Myah Ward a contribué à ce rapport.