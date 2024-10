Quelle est la position de Harris et Trump ?

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, et l’ancien président Donald Trump, candidat républicain, donnent aux électeurs des réponses très différentes lorsqu’il s’agit de tout changement à la Cour suprême des États-Unis. Photo de Jane Norman/Salle de presse des États

Ceci fait partie d’une série de rapports de la salle de presse des États sur les principales questions politiques liées à la course à la présidentielle.

WASHINGTON — Les démocrates réclament de plus en plus de nouvelles règles pour le plus haut tribunal du pays, et l’élection présidentielle de 2024 reflète une nette division entre les partis sur la manière dont les juges de la Cour suprême doivent se comporter et s’ils doivent rester siéger à vie.

L’effacement d’un droit national à l’avortement vieux de près de 50 ans, l’octroi d’une grande latitude aux anciens présidents pour échapper à leur responsabilité pénale et plusieurs scandales éthiques ont amplifié ces questions. La vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump donnent aux électeurs des réponses très différentes.

« Harris » plate-forme appelle à des réformes de « bon sens » qui incluent des limites de mandat pour les juges et un code d’éthique exécutoire qui reflète les règles qui s’appliquent aux juges fédéraux inférieurs.

Quand le président Joe Biden annoncé ses propositions de réforme éthique de la Cour suprême, environ une semaine après avoir abandonné sa candidature à la réélection, Harris a publié une déclaration renforçant la nécessité de « restaurer la confiance » dans la Cour.

« C’est pourquoi le président Biden et moi appelons le Congrès à adopter des réformes importantes – depuis l’imposition de limites de mandat pour le service actif des juges jusqu’à l’obligation pour les juges de se conformer à des règles d’éthique contraignantes, comme tout autre juge fédéral. Et enfin, dans notre démocratie, personne ne devrait être au-dessus des lois. Nous devons donc également garantir qu’aucun ancien président ne bénéficie de l’immunité pour les crimes commis alors qu’il était à la Maison Blanche », a-t-elle déclaré.

Bien que la campagne de Harris n’ait pas fourni de détails supplémentaires sur son programme, Harris a l’habitude de soutenir de telles mesures. En tant que sénateur en 2019, Harris a coparrainé un facture faire appliquer un code d’éthique uniforme à tous les niveaux du pouvoir judiciaire fédéral, y compris la Cour suprême.

La position de Trump

Lorsqu’on lui a demandé des commentaires sur la position de Trump sur les règles d’éthique exécutoires ou la limitation des mandats à la Cour suprême, le conseiller principal de la campagne Trump, Brian Hughes, a répondu : « Le président Trump a déclaré qu’en dehors des questions de guerre et de paix, la nomination d’un juge à la Cour suprême est la décision la plus importante qu’un président américain puisse prendre. En tant que président, il a nommé des juges constitutionnalistes qui interprètent la loi telle qu’elle est écrite, et il le fera à nouveau lorsque les électeurs le renverront à la Maison Blanche. »

L’ancien président a fait connaître son opposition au changement sur les réseaux sociaux.

Près de deux semaines avant le discours de Biden en juillet pour dérouler ses idées pour améliorer le tribunal, Trump a écrit sur Truth Social, que « les Démocrates radicaux de gauche tentent désespérément de « jouer le rôle de l’arbitre » en appelant à une attaque illégale et anticonstitutionnelle contre notre SACRÉ Cour suprême des États-Unis. »

« La raison pour laquelle ces communistes sont si découragés est que leurs chasses aux sorcières illégales échouent partout. Les démocrates tentent d’interférer dans l’élection présidentielle et de détruire notre système judiciaire en attaquant leur adversaire politique, ME, et notre honorable Cour suprême. Nous devons nous battre pour nos tribunaux équitables et indépendants et protéger notre pays. MAGA2024 ! » » continua-t-il, en mettant des majuscules au hasard comme il le fait souvent.

Le Comité national républicain a déclaré dans son plate-forme que le parti s’oppose sans équivoque à toute modification du nombre de juges à la Cour suprême.

« Nous maintiendrons la Cour suprême telle qu’elle a toujours été censée être, à 9 juges. Nous ne permettrons pas au Parti démocrate d’augmenter ce nombre, comme il le voudrait, de 4, 6, 8, 10 et même 12 juges. Nous les bloquerons à chaque instant.

Au Economic Club de Chicago, le 15 octobre, Trump a semblé accuser Les démocrates souhaitent ajouter jusqu’à 25 nouveaux juges à la Cour suprême.

La position de campagne de Harris à la Cour suprême pour 2024 n’inclut pas de projet visant à modifier le nombre de juges. Au cours de sa campagne présidentielle de 2020, Harris a exprimé sa volonté d’élargir le tribunal, selon Politique et d’autres rapports. Biden, à l’époque, restait opposé aux changements, y compris la limitation des mandats de justice.

Décision d’immunité

Quand Trump était chargé accusé de fraude fédérale et de délits d’obstruction pour ses tentatives de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020, il escaladé son appel à l’immunité présidentielle jusqu’à la Cour suprême.

Le 1er juillet, les juges ont émis un 6-3 avis accordant aux anciens présidents l’immunité pénale pour les fonctions « constitutionnelles fondamentales » et l’immunité présumée pour les actions sur le « périmètre extérieur » des fonctions officielles, mais aucune pour les actes personnels non officiels.

Deux des juges qui ont rejoint la majorité conservatrice – Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh – ont été nommés par Trump. La juge Amy Coney Barrett, également nommée à l’époque où Trump était au Bureau ovale, les a rejoints, en partie d’accord.

Le cas de Trump a été retardé pendant la majeure partie de 2024, bloqué dans le processus de la Haute Cour alors qu’il faisait campagne pour une deuxième présidence. Ce retard a finalement fermé la porte à un procès avant les élections de novembre.

L’affaire très médiatisée a non seulement mis en évidence le fait que Trump était jugé par ses propres juges, mais également que deux autres juges avaient récemment été dénoncés dans des scandales éthiques impliquant des donateurs républicains et semblaient montrer leur soutien aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles il avait remporté l’élection de 2020. élection.

En avril 2023, ProPublica découvert que le juge Clarence Thomas avait accepté des voyages de luxe et d’autres cadeaux importants du donateur milliardaire républicain Harlan Crow.

En mai de cette année, le New York Times publié photos d’un drapeau américain à l’envers flottant devant le domicile du juge Samuel Alito à la suite de la violente émeute des partisans de Trump au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Le drapeau à l’envers, symbole général de protestation, avait été adopté par Les partisans de Trump qui pensaient que les élections de 2020 avaient été volées.

Toutes les parties ont nié tout acte répréhensible, et Alito refusé se récuser de l’affaire de subversion électorale de Trump en 2020, et un autre cas intentée par un accusé le 6 janvier.

L’appel à un nouveau code d’éthique

Même si les scandales Thomas et Alito ont retenu le plus l’attention, les observateurs du tribunal affirment que de nombreuses actions des juges soulèvent des questions d’éthique.

Gabe Roth, fondateur de l’organisation non partisane à but non lucratif Fix the Court, a déclaré qu’« aucun juge ne s’est totalement comporté de manière éthique ».

Roth a cité des transgressions commises par les juges conservateurs et libéraux : la socialisation avec des plaideurs qui plaident devant le tribunal, l’utilisation de ressources gouvernementales pour promouvoir un livre personnel et des cas où des juges ne se récusent pas dans des affaires dans lesquelles ils semblent avoir un intérêt.

« Cela n’a pas été à la hauteur des choses découvertes par ProPublica, mais aucune justice n’est totalement pure lorsqu’il s’agit de questions d’éthique, ce qui ne veut pas dire qu’elles sont toutes corrompues ou qu’elles sont toutes compromises de quelque manière que ce soit. C’est simplement, pour moi, un fait supplémentaire que l’institution dans son ensemble doit se concentrer davantage sur un leadership éthique », a déclaré Roth.

ProPublica publié de nombreuses histoires en 2023 détaillant des cadeaux que Thomas n’a jamais divulgués, ainsi qu’une expédition de pêche de luxe qu’Alito a menée avec un milliardaire républicain qui s’est disputé devant le tribunal.

La Cour suprême s’autocontrôle actuellement avec ses propres code de conduite et maintient que les juges suivent déjà les règles qui s’appliquent aux juges fédéraux inférieurs.

Les démocrates du Congrès ont présenté plusieurs projets de loi visant à imposer des règles d’éthique aux juges et à limiter les nominations à vie, par exemple pour 18 ans.

Un projet de loi dirigé par le sénateur Sheldon Whitehouse (DR.I.) passé la commission judiciaire du Sénat dirigée par les démocrates en juillet 2023. législation visait à imposer un code d’éthique exécutoire, à renforcer les exigences en matière de récusation et de divulgation des cadeaux et à établir un processus de plainte similaire à celui des tribunaux inférieurs.

Un tentative à l’unanimité, le passage au Sénat en juin a été bloqué par le plus haut républicain du pouvoir judiciaire du Sénat, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud.

« Soyons clairs, il ne s’agit pas d’améliorer le tribunal, il s’agit de l’affaiblir », a déclaré Graham sur le parquet.

Roth a déclaré que peu importe qui remportera la présidence et quel parti prendra le contrôle du Sénat, le combat de longue date pour une refonte de l’éthique et la limitation du mandat à la Haute Cour se poursuivra – et qu’il ne devrait pas être partisan.

« S’ils sont bien faits, cela ne favorise pas tel ou tel parti, ni telle idéologie ou telle autre. C’est un peu bizarre qu’une partie dise qu’elle n’aime pas l’éthique en ce moment », a poursuivi Roth. « Je ne comprends pas. »