Quelle est la politique d’Elon Musk ? C’est compliqué.

À l’occasion, ses remarques ont soulevé des inquiétudes quant au fait qu’il s’est fermement implanté parmi les théoriciens du complot de droite. Lorsqu’il a tweeté à propos de l’attaque contre le mari de Mme Pelosi, il a partagé l’affirmation infondée selon laquelle il y avait “une infime possibilité qu’il y ait plus dans cette histoire qu’il n’y paraît”. Il a ensuite supprimé le tweet, qui renvoyait à un article d’un site Web marginal.

Il a également déclaré qu’il soutiendrait le gouverneur Ron DeSantis de Floride à la présidence en 2024, bien que son approbation n’ait pas été particulièrement retentissante. Il a simplement répondu “Oui” quand quelqu’un sur Twitter lui a demandé. M. DeSantis, un conservateur pur et dur, serait un choix étrange pour quelqu’un qui prétend vouloir une gouvernance centriste à Washington.

M. Musk a toujours affirmé que ses préoccupations concernant l’ancienne direction de Twitter concernaient la capacité d’un petit groupe d’employés de l’entreprise qu’il a décrit comme “d’extrême gauche” à censurer le contenu. Et au cours de la semaine dernière, il a encouragé les tweets sur les communications internes avant de prendre le relais. Les communications, qui ont été remises à deux écrivains qui ont publié leurs découvertes sur Twitter, les appelant les fichiers Twitter, ont montré comment l’entreprise a décidé quelles informations ont été supprimées.

Cela a été un sac mélangé de révélations. Certains ont montré comment les employés de Twitter ont rendu plus difficile la lecture des tweets d’un professeur de l’Université de Stanford qui a mis en garde contre la façon dont les verrouillages de Covid pourraient nuire aux enfants – un point de vue que de nombreux experts en santé publique ont fini par accepter bien après coup. D’autres documents montrent comment des conservateurs plus conventionnels, embrassant la théorie du complot, ont été fermés, comme Dan Bongino, l’animateur de radio qui était l’un des plus grands amplificateurs de mensonges sur les élections de 2020.

Cependant, M. Musk n’a pas prétendu avoir un attachement profond aux politiques républicaines, ce qui est cohérent avec sa position avant de prendre le contrôle de Twitter.

Il a été très critique à l’égard des négationnistes du changement climatique et s’est dit fier de la façon dont Tesla a forcé le reste de l’industrie automobile à adopter les véhicules électriques. En 2020, il a révélé qu’il avait parlé à M. Trump à plusieurs reprises de l’importance du développement de l’énergie durable, ce que l’ancien président a rejeté en faveur des sources traditionnelles à base de combustibles fossiles. Et M. Musk a quitté les conseils d’affaires de M. Trump après que l’administration se soit retirée de l’accord de Paris sur le climat.

Dans une interview avec le New York Times en 2020, il a décrit sa politique comme « intermédiaire ». « Je suis socialement très libéral. Et puis économiquement à droite du centre, peut-être, ou du centre. Je ne sais pas. Je ne suis évidemment pas communiste.