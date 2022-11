Quelle est la plus grande équipe africaine de Coupe du monde, et une équipe du Qatar peut-elle faire mieux ?

La victoire du Maroc sur la Belgique dimanche, suivie de la victoire du Ghana sur la Corée du Sud et du match nul palpitant du Cameroun contre la Serbie, ont alimenté l’espoir que l’attente de l’Afrique pour une autre équipe classique de la Coupe du monde pourrait enfin être terminée.

Les cinq équipes qui représentent actuellement l’Afrique sur la plus grande scène du Qatar marchent sur les traces d’illustres prédécesseurs, mais il faudrait une thèse de doctorat pour dire définitivement quelle équipe africaine est la meilleure de tous les temps.

Mais, ici, ESPN évalue les prétentions des générations magnifiques qui pourraient prétendre être la meilleure équipe africaine de la Coupe du monde, dans le but de régler un débat qui, jusqu’à ce qu’une équipe atteigne les demi-finales, devrait se poursuivre.

Troisième : Ghana 2010

À ce jour, l’équipe africaine la plus récente à atteindre les quarts de finale, le Ghana a été la seule réussite africaine de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud – la première et la seule sur le sol africain.

Bien qu’ils aient (encore) été entraînés dans un groupe difficile aux côtés de l’Allemagne, de la Serbie et de l’Australie, une paire de pénalités d’Asamoah Gyan a suffi pour assurer quatre points et faire passer les Black Stars.

En huitièmes de finale, Gyan a de nouveau prouvé le héros, frappant un vainqueur à la 93e minute contre les États-Unis pour organiser un quart de finale avec une équipe uruguayenne débordante de talent.

Asamoah Gyan et Kevin Prince Boateng célèbrent la victoire du Ghana sur les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA en 2010. Cette équipe du Ghana est la dernière équipe africaine à avoir atteint les quarts de finale. Phil Cole/Getty Images

Le match entrerait dans la légende, la paire s’annulant lors d’un concours captivant avant – dans la dernière minute de la prolongation – Luis Suarez manipulé sur la ligne pour bloquer la tête du but de Dominic Adiyiah.

Suarez a vu rouge, Gyan a raté le penalty qui en a résulté, et tandis que Baby Jet a fait preuve de courage pour intensifier et convertir le premier coup de pied dans la fusillade, les ratés de John Mensah et Adiyiah ont signifié la fin de la route.

“2010 est la génération dorée”, a déclaré l’arrière droit John Paintsil à ESPN, “l’équipe qui a représenté le Ghana à la Coupe du monde.

“Depuis [2022] la qualification a commencé, jusqu’à présent, nous avons été le sujet de la ville, [people] parler de 2010, de nos performances et de tout ça”, a-t-il poursuivi.

“Nous avons écrit l’histoire, et elle est toujours là.”

Aucune équipe africaine ne s’est jamais rapprochée des quatre derniers, et le sentiment d’injustice brûle toujours pour les Black Stars, tandis que les équipes ghanéennes suivantes ont eu du mal à imiter leurs prédécesseurs.

“Lorsque [the current squad] entendre parler de 2010, cela devrait les encourager, voire les motiver, mais cela doit être peaufiné quand on en parle », a ajouté Paintsil.

“Parce que quand on dit des choses de manière irrespectueuse envers la génération actuelle, en disant que les joueurs de 2010 sont meilleurs, c’est un signe d’irrespect et cela peut causer des problèmes à l’équipe actuelle.”

LIS: Décideurs de la phase de groupes de la Coupe du monde: équipes en difficulté, forfaits surprises

jouer 4:18 Nedum Onuoha et Alexis Nunes louent la performance d’Eric Maxim Choupo-Moting contre la Serbie et se demandent comment le renvoi d’André Onana pourrait affecter le Cameroun à la Coupe du monde.

Deuxième place : Cameroun 1990

Pionniers de l’Afrique, le Cameroun a ouvert de nouvelles voies pour les équipes du continent en remportant un match à élimination directe lors du tournoi, pour atteindre les quarts en 1990.

Inspirés par Roger Milla, 38 ans, dont la célébration emblématique du drapeau de coin de Makossa reste l’une des images durables de la participation africaine à la Coupe du monde, les Lions indomptables ont battu la Colombie en prolongation lors des 16 derniers à la suite d’une erreur infâme de l’erratique René. Higuita.

Ils ont également réussi l’un des plus gros chocs de l’histoire du tournoi – le Miracle de Milan – en battant Diego Maradona et l’Argentine, championne en titre, lors du premier match.

La tête bondissante de François Omam-Biyik a mis fin à un affrontement de mauvaise humeur dans lequel deux Camerounais ont été expulsés, car les champions en titre n’avaient aucune réponse à la physique sans vergogne des Lions Indomptables.

Milla est sortie du banc pour mener un retour inspirant des Lions contre l’Angleterre en quarts, mais une paire de pénalités de Gary Lineker – une en prolongation – a mis fin à la course.

“Honnêtement, nous ne pensions pas vraiment que nous écrivions l’histoire”, a déclaré le gardien Bell à ESPN en 2019. “Nous avons pensé au moment présent, que nous avions un match à gagner et nous voulions le gagner.

“C’est seulement après qu’on s’est dit : ‘Ça n’a jamais été fait’, parce que n’oubliez pas, si vous pensez trop à l’histoire, ça peut vous casser la gueule, ça peut vous bloquer, parce que ça peut paraître énorme.”

La victoire sur l’Argentine et la campagne qui a suivi ont changé la perception du football africain alors que le Cameroun – avec une cote de 500/1 pour gagner avant le tournoi – a établi la norme pour les équipes africaines.

Le Cameroun a battu la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1990, en grande partie grâce aux efforts de Roger Milla. Éric Renard/Corbis via Getty Images

Et le gagnant est : Sénégal 2002

Douze ans après que le Cameroun a surpris l’Argentine à San Siro, le Sénégal a imité l’exploit avec une similitude troublante, avant de passer également aux quarts.

Comme le Cameroun, le Sénégal a affronté les champions en titre lors de l’ouverture de leur tournoi, et comme le Cameroun, les Lions de la Teranga ont surclassé l’un des favoris.

Les deux équipes étaient remplies de compagnons basés en France apparemment banals, et ils ont également envoyé des adversaires vêtus de jaune pour atteindre les huit derniers.

Cependant, divers facteurs concernant le succès du Sénégal en Corée du Sud et au Japon en 2002 le rendent sans doute plus impressionnant que la campagne du Cameroun une décennie auparavant.

Contrairement aux Lions indomptables, les Lions de la Teranga n’avaient aucun antécédent dans la compétition, avec leur victoire 1-0 contre la France à Séoul, leur toute première apparition sur la plus grande scène.

Cela a rendu la victoire encore plus surprenante, avec les Lions – qui n’avaient même jamais remporté la Coupe d’Afrique des Nations à ce moment-là – une quantité totalement inconnue à la Coupe du monde.

2 Connexe

De même, alors que Maradona avait inspiré l’Argentine au titre de la Coupe du monde en 1986, il était considéré comme un joueur hors pair dans une équipe avec seulement 11/1 de chances de gagner par le bookmaker britannique Coral.

En revanche, la France, avant 2002, avait une cote de 4/1 de Ladbrokes, après avoir suivi son succès en Coupe du monde 1998 en remportant le Championnat d’Europe en 2000 – devenant ainsi la première équipe à détenir les deux titres simultanément.

Les blessures de Zinedine Zidane et de Robert Pires ont privé la France de deux de leurs vedettes, mais à Thierry Henry, Patrick Vieira et David TrézeguetLes Bleus disposaient toujours d’une pléthore d’options de classe mondiale.

Le triomphe du Sénégal a également été un succès tactique scintillant, car les Lions de Bruno Metsu ont utilisé le rythme et la ruse d’El Hadji Diouf pour exposer les défenseurs centraux vieillissants de la France, tandis que le tenace Aliou Cissé et l’imposant Papa Bouba Diop ont forgé une barrière impérieuse au milieu de terrain.

“J’ai rêvé de ce match, j’ai pensé à ce match et maintenant c’est devenu réalité”, a regretté Metsu a dit après la victoire.

“C’est une belle récompense pour nos joueurs et pour le peuple sénégalais. Nous avions un plan de jeu tactique et il faut être satisfait quand ça se passe.”

Alors que le Cameroun 1990 est connu pour sa brutalité, il y avait un style et un contrôle sur le Sénégal en 2002 – le but de l’équipe en contre-attaque de Salif Diao contre le Danemark, par exemple, est resté dans les mémoires comme l’un des buts du tournoi.

Alors que la danse de Milla a donné au cynisme du Cameroun un vernis de joie, la propre exubérance du Sénégal en 2002 a laissé son propre héritage durable – inspirant la génération actuelle qui, 20 ans plus tard, décrocherait la toute première couronne de la Coupe d’Afrique des Nations du pays.

Le Sénégal, dirigé par l’actuel entraîneur-chef Aliou Cissé (numéro 6), a battu la France de Patrick Vieira 1-0 lors de la Coupe du monde 2002. Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Mentions honorables :

• Égypte, 1934 : pendant les 44 premières années de la Coupe du monde, ils ont été les seuls représentants de l’Afrique, et bien que leur bilan d’un match joué, un perdu ne soit pas particulièrement encourageant, ils ont riposté après deux buts de moins contre la Hongrie avant de s’effondrer en seconde période et perdant 4-2. L’attaquant d’Al-Masry Abdelrahman Fawzy a marqué deux buts et un troisième a été exclu de manière controversée pour hors-jeu. Compte tenu de la qualité de l’équipe hongroise – des noms emblématiques tels que Gyorgy Sarosi, Istvan Avar, Gyula Lazar – ce fut un premier effort admirable des Pharaons.

• Tunisie, 1978 : première équipe africaine à remporter un match de Coupe du monde, la Tunisie est revenue de l’arrière pour battre le Mexique 3-1 en Rosario à leurs débuts en tournoi. Tarak Dhiab, Hamadi Agrebi, Temime Lehzami et le regretté Mohamed Akid étaient quelques-uns des noms des stars, et ils continueraient à tenir l’Allemagne de l’Ouest avant que la défaite contre la Pologne ne les empêche de progresser.

• Algérie, 1982 : l’équipe la plus malheureuse de cette liste, l’Algérie a surpris l’Allemagne de l’Ouest 2-1 lors de ses débuts en Coupe du monde, avec Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi en vedette. Ils ont battu le Chili 3-2, mais n’ont pas pu progresser en raison de la “disgrâce de Gijon”, car les Autrichiens et les Allemands se sont entendus lors de leur dernier match pour assurer un résultat qui les a tous les deux vus au détriment des Fennecs. Ce manque d’esprit sportif a provoqué un changement dans les règles de la FIFA, mais est venu trop tard pour sauver l’Algérie. Une grande équipe n’a jamais vraiment obtenu le crédit qu’elle méritait.

• Cameroun, 1982 : le Cameroun était une équipe spéciale dans les années 80, se qualifiant pour sa première Coupe du monde et atteignant trois finales consécutives de la Coupe d’Afrique des Nations. Lors de la Coupe du monde de 1982 en Espagne, ils ne sont devenus que la troisième équipe de l’histoire du tournoi à être éliminée sans perdre un match – après avoir détenu la Pologne, le Pérou et les éventuels champions italiens. Thomas N’Kono, Emmanuel Kunde, Theo Abega et Roger Milla allaient connaître le succès en Coupe du monde huit ans plus tard.

• Maroc, 1986 : première équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale, le Maroc est resté invaincu dans son groupe, terminant le premier tour devant l’Angleterre après avoir battu le Portugal 3-1. L’Allemagne de l’Ouest avait besoin d’un vainqueur à la 88e minute pour éliminer les Lions de l’Atlas en huitièmes de finale.

• Nigeria, 1994 : La Golden Generation des Super Eagles a suivi le succès de la Coupe des Nations 1994 avec une performance mémorable lors de leur première Mondiale. Ils ont dominé leur groupe – les faits saillants comprenaient le but tonitruant de Rashidi Yekini et la célébration emblématique contre la Bulgarie – et les finalistes éventuels, l’Italie, ont eu besoin de plus de temps pour les battre en huitièmes de finale.

• Ghana, 2006 : les Black Stars ont fait preuve d’un immense caractère lors de leur première participation à la Coupe du monde pour surmonter une première défaite face aux futurs vainqueurs, l’Italie. Ils ont battu la République tchèque, classée deuxième, la plus grande surprise jamais vue en Coupe du monde, selon le classement mondial du football d’ELO, et les États-Unis pour échapper à leur groupe. Lors des huitièmes de finale, Ronaldo et le Brésil ont prouvé trop, bien que cette équipe ait vraiment annoncé le Ghana sur la scène mondiale.

• Algérie, 2014 : première équipe nord-africaine en près de trois décennies à atteindre les huitièmes de finale, l’Algérie a mené la Belgique jusqu’aux 20 dernières minutes, a battu la Corée du Sud 4-2 lors d’une attaque envoûtante, puis a empêché la Russie de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ici, ils ont neutralisé l’Allemagne pendant 90 minutes, les futurs champions nécessitant du temps supplémentaire pour vaincre les Fennecs.