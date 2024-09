Quelle est la place de Darwin Nunez à Liverpool ?

Ce fut un bon début de saison pour la ligne offensive de Liverpool.

Mohamed Salah a marqué trois buts et délivré trois passes décisives, Luis Diaz trois buts et une passe décisive, et Diogo Jota une de chaque. Mardi, Cody Gakpo a servi Dominik Szoboszlai pour donner l’avantage à Liverpool 3-1 à Milan, ce qui lui a permis de marquer le plus de buts cette saison.

Outre le nouveau venu Federico Chiesa, recruté pour 12,5 millions de livres sterling (16,5 millions de dollars) en provenance de la Juventus, qui a fait sa première apparition en tant que remplaçant dans le temps additionnel à San Siro, un attaquant est absent de cette liste cette saison.

Darwin Nunez a été limité à quatre apparitions en tant que remplaçant pour un total de 88 minutes. Durant ces minutes, son impact a été minime.

L’Uruguayen a fait une apparition contre Milan lors de sa 100e apparition sous les couleurs de Liverpool. Avec 33 buts et 17 passes décisives, il a contribué à un but dans un match sur deux, marquant dans un match sur trois, depuis son arrivée en 2022.

C’est un bilan raisonnable mais qui pourrait être bien meilleur, surtout pour un joueur qui a coûté 75 millions d’euros au départ (64 millions de livres sterling ; 84,7 millions de dollars), montant pouvant atteindre 100 millions d’euros après ajouts. D’innombrables occasions manquées et des performances inégales ont laissé Nunez à la croisée des chemins au début de sa troisième saison à Anfield. Il n’a pas encore débuté un match cette saison (il est le seul attaquant à ne pas le faire, avec Chiesa) et ne semble pas avoir une place évidente dans les plans d’Arne Slot.

L’une des tâches de l’entraîneur principal à son arrivée était de développer et d’exploiter au mieux un certain nombre de joueurs, notamment Nunez. Le joueur de 25 ans a été l’un des premiers joueurs contactés par le Néerlandais et, au cours de cette conversation, il a fait part de sa confiance en l’attaquant et a détaillé comment il s’intégrerait dans son système.



Darwin Nunez n’a pas encore marqué cette saison (Piero Cruciatti/AFP via Getty Images)

Malgré tout, il n’est pas actuellement une option de départ privilégiée. Nunez était l’un des rares joueurs seniors à ne pas être en déplacement en sélection au début du mois, car il était suspendu par l’Uruguay, mais Slot a quand même choisi de ne pas le titulariser contre Forest.

Il a plutôt opté pour Diaz, bien que le Colombien ait joué toutes les minutes des deux matchs de son équipe nationale la semaine précédente, et Jota, qui a débuté l’un des deux matchs du Portugal et est sorti du banc dans l’autre.

Tout cela signifie que Nunez n’a pas été en mesure de générer du rythme cette saison, un problème aggravé par son retour tardif à Liverpool pour l’entraînement de pré-saison après ses efforts lors de la Copa America. Jota, par exemple, était de retour à Kirkby bien plus tôt que Nunez, ce qui lui a donné plus de chances de travailler avec le manager et d’apprendre le système.

ALLER PLUS LOIN Analyse de Darwin Nunez : de ses années de labeur à Liverpool à sa carrière de leader de l’Uruguay

Lorsque Nunez est entré en jeu, il a eu du mal à avoir un impact, même si lors de trois de ses quatre apparitions en tant que remplaçant, Liverpool gagnait le match confortablement et le contrôle et la conservation du ballon étaient la priorité plutôt que d’augmenter l’écart.

Au cours de ses 88 minutes de jeu cette saison, il n’a touché le ballon dans la surface que quatre fois, dont trois contre l’AC Milan, et la plupart de ses contributions se sont déroulées dans des positions plus profondes, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’état des matchs.

On pouvait comprendre qu’il y ait eu des inquiétudes quant à son manque d’impact contre Forest, même s’il était loin d’être le seul – aucun remplaçant n’a eu d’impact positif.

Le but victorieux de Callum Hudson-Odoi, lancé après que Nunez ait perdu un duel à l’entrée de la surface de réparation adverse, a obligé Liverpool à marquer deux buts en 18 minutes. La carte des positions moyennes ci-dessous, de la 76e minute jusqu’à la fin du temps réglementaire, montre Nunez évoluant dans un rôle d’arrière droit plutôt que de numéro 9.

Le graphique est légèrement trompeur car l’attaquant est positionné là en raison de son seul contact dans les 15 dernières minutes du match dans cette zone, mais le fait qu’il ait touché le ballon une fois, nulle part près de la surface, alors que Liverpool avait besoin de buts est inquiétant.

Si l’on regarde à nouveau les dernières minutes du match, Nunez ne bouge presque pas de son poste de n°9 entre les deux défenseurs centraux de Forest, les occupant sans les perturber. Ses déplacements étaient bons, mais il a souffert d’un manque de service et de qualité autour de lui dans un jour où tant de performances individuelles ont été médiocres, même si cela ne l’exonère pas de sa responsabilité de ne pas avoir lui-même apporté plus d’étincelles.

Le langage corporel de Nunez a souvent été un révélateur évident de son humeur jusqu’à présent, mais on ne peut pas se plaindre de son attitude et de son application jusqu’à présent. Lorsqu’il est entré en jeu, il a fait preuve d’énergie en dehors de la possession et d’une détermination à presser et à récupérer le ballon quel que soit le temps imparti.

Le dernier exemple en date est celui où il a été le plus près de trouver le chemin des filets dans les dernières minutes du match contre Milan. Avec le ballon en vrac dans la surface, Nunez a réagi plus vite et a pris le dessus sur le gardien Lorenzo Torriani, mais sa frappe au premier poteau a été arrêtée.

Gakpo est une lueur d’espoir pour Nunez. Il n’avait pas non plus été titulaire cette saison avant le match contre Milan, mais lorsqu’il s’est vu offrir sa chance à San Siro, il l’a saisie et a livré une performance remarquable. Cela montre à quel point l’élan et la confiance peuvent être relancés d’un seul coup.

C’est pourquoi il est bien trop tôt pour tirer des conclusions hâtives sur Nunez et son statut sous le nouveau régime : en effet, cette lente intégration pourrait bien faire partie d’un grand plan. À Feyenoord, Slot n’avait pas peur d’intégrer progressivement les nouvelles recrues tout en travaillant dur avec elles sur le terrain d’entraînement. Nunez n’est pas un nouveau venu à Liverpool, mais du point de vue de Slot, ce sont tous de nouveaux joueurs qui apprennent un nouveau système. Cela peut prendre plus de temps pour certains.

La patience des supporters a commencé à s’estomper vers la fin de la saison dernière. Son dernier but avec Liverpool remonte au 4 avril contre Sheffield United, lorsqu’il a dévié le dégagement d’Ivo Grbic, une série qui s’étend désormais à 14 matchs.

Les débuts de match l’aideront, mais comme Gakpo, il doit saisir les opportunités quand elles se présentent.

(Photo du haut : Michael Regan/Getty Images)