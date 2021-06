EN avril 2021, Internet s’est déchaîné sur une douce photo de Joe et Jill Biden à bord d’Air Force One.

Le couple est marié depuis 1977, quatre ans après que Joe a perdu sa femme, Neilia, et sa fille, Naomi, dans un tragique accident de voiture.

Joe Biden offre à Jill Biden un pissenlit fraîchement cueilli

Quelle est la photo du pissenlit de Joe Biden ?

En avril, le président Joe Biden et son épouse, la première dame Jill Biden, se sont rendus en Géorgie pour assister à un rassemblement à Atlanta et rencontrer l’ancien président Jimmy Carter et l’ancienne première dame Rosalynn Carter.

Dans un cliché pris par des photographes, Biden a été vu à genoux pour ramasser un pissenlit à donner à sa femme.

Jill s’arrêta pour accepter la fleur. Elle s’est ensuite accrochée au pissenlit en montant à bord de Marine One.

Le couple n’est pas étranger aux démonstrations d’affection en public.

Biden sélectionne un pissenlit à offrir à sa femme Crédit : Reuters

Jill Biden a peint « Joe aime Jill » sur toutes les fenêtres de son bureau pour la Saint-Valentin en 2009, et il l’a surprise avec un corsage de gardénias le jour de l’inauguration en 2021.

« Je l’adore », a déclaré Joe Biden dans une interview avec CBS Sunday Morning en août 2020.

« Je vais avoir l’air tellement stupide – je disais l’autre jour quand elle descend les marches et que je la regarde, mon cœur saute toujours un battement. »

Cette image a été éclaboussée dans les médias et les médias sociaux en avril 2021 Crédit : EPA

Qui était son premier mari ?

Avant d’épouser Joe, Jill était mariée à Bill Stevenson, un ancien joueur de football universitaire.

Lui et Jill ont travaillé ensemble et ont fondé le Stone Balloon, l’un des bars les plus populaires près de l’Université du Delaware.

Stevenson affirme que Jill et Joe ont eu une liaison alors que lui et Jill étaient encore mariés et que Biden a menti lorsqu’il a affirmé qu’ils se sont rencontrés à un rendez-vous à l’aveugle.

L’ex-mari de Jill a également mentionné qu’il allait publier un livre révélateur sur leur mariage qui « mettrait fin à l’histoire fictive ».

«Je ne veux vraiment pas nuire aux chances de Jill de devenir Première Dame. Elle ferait une excellente première dame – mais c’est mon histoire », a déclaré Stevenson.

« Ce n’est pas un livre amer – je ne suis pas amer parce que, sans mon divorce, je n’aurais jamais rencontré ma femme Linda et elle est la meilleure chose dans ma vie – mais il contient des faits qui ne sont pas ‘ C’est agréable pour Jill et Joe.

Stevenson affirme que lui et Jill travaillaient sur la première campagne de Biden pour le Sénat, alors conseiller municipal du comté de New Castle.

Il soupçonnait que Jill était impliquée avec Biden après avoir dû sortir de la ville pour rencontrer Bruce Springsteen et Jill ne voulait pas y aller, car elle avait proposé de surveiller les enfants de Biden.

« Ensuite, l’une de ses meilleures amies m’a dit qu’elle pensait que Joe et Jill se rapprochaient un peu trop. J’ai été surpris qu’elle vienne me voir », a ajouté Stevenson.

Stevenson et Jill ont divorcé en 1975 – deux ans plus tard, elle a épousé Biden.

Combien d’enfants Joe Biden a-t-il ?

Joe et Jill ont une fille nommée Ashley, née en 1981.

Jill est devenue la belle-mère des deux jeunes fils de Joe de son premier mariage, Beau et Hunter, après la mort de leur mère et de leur petite sœur dans un accident de voiture en 1972.

Beau Biden est décédé d’un cancer du cerveau en 2015.

Il avait passé plus d’une semaine à recevoir des soins au Walter Reed National Military Medical Center de Bethesda, dans le Maryland.

Jill et Joe Biden se sont mariés en 1977 Crédit : Rex

Beau a servi pendant deux mandats en tant qu’ancien procureur général du Delaware et en tant que major dans la garde nationale de l’armée du Delaware.

Joe a décrit dans une apparition sur MSNBC comment Beau reste avec lui lorsqu’il a fait campagne pour les élections de 2020.

« Chaque matin, je me lève, ce n’est pas une blague, je me dis: » Est-il fier de moi? « », a déclaré Biden en larmes à propos de son fils, qui, selon lui, lui a fait promettre de « rester engagé » dans le service public après sa mort.

Cela « ne voulait pas dire que je devais me présenter à la présidence, mais il craignait que je m’éloigne de ce sur quoi j’ai travaillé toute ma vie, depuis que j’ai 24 ans », a déclaré le joueur de 78 ans. .

« Il fait partie de moi, tout comme mon fils survivant, Hunter et Ashley [his daughter]. «

Biden a déclaré: «Il marche avec moi, je sais que cela semble un peu idiot pour certaines personnes, mais il le fait vraiment, honnêtement envers Dieu. Je sais qu’il est en moi.