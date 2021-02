Quelle est la personne la plus âgée du monde? – Le soleil

LA personne la plus âgée du monde a atteint un autre anniversaire marquant – un anniversaire que personne n’a atteint auparavant.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la personne encore en vie qui se souvient du début du 20e siècle.

Quelle est la personne la plus âgée du monde?

Kane Tanaka est né dans la préfecture japonaise de Fukuoka le 2 janvier 1903.

Toujours en vie, et a célébré son 118e anniversaire cette année.

Le ressortissant japonais a été certifié comme la personne vivante la plus âgée après le décès de Chiyo Miyako, 117 ans, en juillet 2018.

Kane est née prématurément et a grandi avec le lait maternel de femmes autres que sa mère.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé dans un magasin vendant des gâteaux de riz avec son mari Hideo.

Après la mort de Hideo et de son fils pendant la guerre, elle a continué à travailler dans le même magasin jusqu’à sa retraite à l’âge de 63 ans.

Dans les années 1970, elle a visité les États-Unis, où elle a plusieurs nièces et neveux.

À 103 ans, Tanaka a reçu un diagnostic de cancer du côlon mais a survécu.

Quand elle avait 107 ans, son fils a écrit un livre sur elle, qui parle de sa vie et de sa longévité et qui s’intitule In Good and Bad Times, 107 Years Old.

Quelle est la personne la plus âgée à vivre?

La personne la plus âgée dont l’âge a été vérifié est Jeanne Calment (1875–1997) de France qui décédé en 1997 à l’âge de 122 ans, 164 jours.

Elle était en bonne santé pendant la majeure partie de sa vie et a vécu seule jusqu’à l’âge de 110 ans.

Et elle pouvait marcher jusqu’à 115 ans quand elle est tombée, s’est cassé la jambe et a eu besoin d’un fauteuil roulant par la suite.

Tanaka est né en 1903 – la même année, les frères Wright ont piloté le premier avion motorisé au monde

