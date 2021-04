«Lip wings» est la dernière tendance de maquillage qui fait parler tout le monde, mais qu’est-ce que cela implique exactement? Contrairement à l’ambiance «less is more» qui règne depuis le début de la pandémie, cette technique de beauté vous donne des lèvres repulpées et parfaitement surlignées, faisant écho au maquillage extravagant arboré par les poupées Bratz au début des années 2000. Naturel ou excentrique? Le choix vous appartient en matière de tendances maquillage. La pandémie a transformé les routines de beauté, des recherches récentes suggérant que les femmes portent généralement moins de maquillage et accordent plus d’attention à leur peau. Mais alors que beaucoup ont renoué avec un look de beauté plus naturel, une partie de la population mondiale semble rejeter la tendance, optant plutôt pour un maquillage extravagant. D’autres adoptent une approche plus hybride, choisissant quelque chose de temps en temps pour animer leurs nouvelles routines de travail à domicile et de port de masque facial.

Sur le réseau social TikTok – véritable incubateur de tendances beauté – les utilisateurs de la génération Z semblent avoir choisi leur côté du maquillage, avec des vidéos recréant des «ailes de lèvres» florissantes ces derniers jours. Et il est difficile d’imaginer quoi que ce soit de plus extravagant. Puis encore… Alors de toute façon, de quoi s’agit-il? Eh bien, comme la superposition – familière aux fans des Kardashian – les «ailes à lèvres» impliquent de créer un effet repulpé sans avoir besoin de chirurgie ou de charges. Et, de plus, ce n’est pas forcément si difficile à recréer chez soi.

Pour créer les «ailes à lèvres» parfaites, vous aurez besoin d’un crayon à lèvres plus foncé que la teinte naturelle de vos lèvres. Commencez par dessiner un contour assez épais autour des contours de vos lèvres. Mais tout l’effet dépend de ce qui se passe aux coins de votre bouche, où vous dessinez des films en forme d’ailes – comme si vous dessiniez un eye-liner œil-de-chat, uniquement sur votre bouche. Vous pouvez ensuite estomper un peu le crayon à l’aide d’un pinceau, bien que tous les influenceurs ne se soucient pas de cette étape, avant de terminer avec un gloss ou un rouge à lèvres, comme vous le souhaitez.

Dans les commentaires sous ces vidéos – que ce soit sur TikTok ou Instagram – certains utilisateurs ont comparé le résultat aux lèvres des poupées de mode Bratz qui étaient populaires dans les années 2000. Et c’est un constat intéressant, étant donné que ces fameux jouets, caractérisés par leurs lèvres charnues et leur allure excentrique, semblent avoir fait un retour en force ces derniers mois.

Poupées Bratz, icônes de la mode?

Il n’y a pas si longtemps, toujours sur TikTok, les influenceurs et les fans de mode ont publié une foule de photos et de vidéos d’eux-mêmes portant des bottes avec d’énormes plates-formes, ressemblant à celles portées par les poupées des années 2000 – à tel point qu’elles ont été surnommées Bratz Boots. Une fois une icône, toujours une icône… Reste à savoir si la tenue excentrique des poupées parviendra également à influencer les tendances de la mode à venir. Surveillez cet endroit.

