Une équipe de généticiens d’Amérique du Sud, de Londres et d’Édimbourg a constaté que 41% des cas à Manaus sont désormais causés par la nouvelle variante.

Le séquençage génétique a montré qu’au moins une personne qui a attrapé le virus lors de la première vague a été infectée par la nouvelle variante, et les scientifiques ont averti qu’il y avait eu une « augmentation rapide » des cas dans des endroits où les taux d’infection antérieurs étaient jugés très élevés. .

Ils ont déclaré qu’il était désormais essentiel de rechercher « s’il existe un risque accru de réinfection chez des personnes précédemment exposées ».

Le professeur Sharon Peacock, directeur du Consortium Covid-19 Genomics UK, a déclaré que la variante brésilienne était préoccupante car elle partageait la mutation N501 avec la variante britannique, qui aurait augmenté la transmissibilité de 50 à 77%. Il avait également d’autres mutations qui ont empêché les anticorps de fonctionner.

« Le fait que le virus possède le N501 signifie que nous savons qu’il est susceptible d’être plus transmissible, de sorte qu’il sonne déjà l’alarme, et s’il porte alors d’autres mutations qui pourraient avoir d’autres propriétés, nous devons clairement le prendre au sérieux. Mais nous avons les outils pour détecter cela et les capacités de santé publique pour empêcher la propagation. «

Il y a encore peu de preuves pour montrer si la deuxième variante brésilienne P.2 est plus dangereuse que les versions britannique ou sud-africaine et les scientifiques britanniques ne l’ont pas classée comme une « variante préoccupante ».

Cependant, il porte le E484 et on pense qu’il a provoqué des réinfections chez des personnes qui se sont déjà rétablies d’un coronavirus.

La variante brésilienne est-elle en Grande-Bretagne?

Le professeur John Edmunds, membre du SAGE, a déclaré qu’il était « probable » qu’il y ait déjà des cas de deux variantes de coronavirus brésiliennes au Royaume-Uni, lors d’une interview avec BBC Radio 4 le 16 janvier.

À l’heure actuelle, la variante P.1 n’a pas été retenue lors des tests en Grande-Bretagne et les voyages en provenance de pays à risque de transmettre la nouvelle lignée ont été arrêtés.

Mais le professeur Edmunds a suggéré qu’il était « probable » qu’une partie de la souche Manaus soit entrée en Grande-Bretagne en disant: « Nous sommes l’un des pays les plus connectés au monde, donc je trouverais inhabituel si nous n’avions pas importé certains cas au Royaume-Uni. »

Selon les scientifiques, la deuxième variante P.2 existe «depuis un certain temps» et a été captée dans 11 génomes.

La variante britannique, qui a été détectée en septembre, s’est déjà répandue dans 35 pays et la variante sud-africaine a été trouvée en Grande-Bretagne en décembre.

Felipe Naveca, directeur adjoint de la recherche à Fiocruz Amazonía, un important centre de recherche de Manaus, a récemment averti que la variante P.1 était susceptible de se généraliser.

« Si ces mutations confèrent un avantage sélectif pour la transmissibilité virale, nous devrions nous attendre à une augmentation de la fréquence de ces lignées virales au Brésil et dans le monde dans les mois à venir », at-il déclaré.

Quels sont les symptômes de la variante brésilienne?

Pour le moment, il semble que les symptômes des deux variantes brésiliennes soient les mêmes que ceux de la souche plus familière.

Les variantes ont été repérées par des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) qui ne sont généralement administrés qu’aux personnes présentant des symptômes traditionnels du virus, nous pouvons donc supposer que les symptômes sont identiques.

Cela pourrait-il nuire à un vaccin?

Peut-être. La plupart des vaccins contre les coronavirus ciblent la protéine de pointe que le virus utilise pour s’accrocher aux cellules humaines. Les vaccins amènent le corps à détecter la protéine de pointe afin que le système immunitaire puisse détecter le virus.

Cependant, si la protéine de pointe mute, le corps ne sera plus en mesure de reconnaître le virus et les vaccins peuvent s’avérer inefficaces.

En plus de ne pas pouvoir détecter le virus, les mutations peuvent également signifier que les anticorps ne se fixent pas correctement aux cellules virales, ce qui rend plus difficile l’élimination de l’infection du corps.

Les scientifiques ont déjà prouvé que la mutation E484 aide le virus à échapper aux anticorps produits après une infection par un coronavirus, augmentant le risque de réinfection de la nouvelle variante.

Bien que le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, ait offert un peu d’espoir le 16 janvier, affirmant que les vaccins actuels devraient protéger contre les souches en circulation au Royaume-Uni.

Il a déclaré à Today: « Alors que nous regardons vers 2021, nous allons voir beaucoup de nouvelles variantes et nous allons devoir nous y habituer.

« Mais la question cruciale est de savoir si certaines de ces nouvelles variantes s’adaptent en raison de l’immunité parmi les populations humaines – que ce soit à cause d’une infection … ou bien en raison de la vaccination. »

Cependant, il a déclaré que de nouvelles variantes étaient détectées tôt et a souligné: « Si nous devons effectivement fabriquer de nouveaux vaccins, nous serons en mesure de les résister très rapidement. »