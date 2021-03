UNFORGOTTEN est un grand succès pour ITV, avec son histoire de meurtre la plus horrible des années passées.

Une chose qui amène souvent les gens à se demander quelle est la signification de la mélodie à thème obsédante.

Quelle est la mélodie du thème Unforgotten?

Aux côtés des stars Nicola Walker et Sanjeev Bhaskar, une constante des quatre saisons d’Unforgotten a été la musique de titre populaire de l’émission.

L’air obsédant qui accompagne les titres de l’émission ITV est une chanson intitulée All We Do.

Il a été utilisé pour la première fois dans la série d’ouverture en 2015.

Il est chanté par le groupe Oh Wonder.

Que signifient les crédits d’ouverture?

Chaque séquence de titre de 40 secondes pour Unforgotten donne une série d’indices sur le meurtre.

Chaque saison commence par la découverte d’un corps enterré depuis longtemps, puis présente aux téléspectateurs un groupe d’invités de personnages dont les liens entre eux et avec le meurtre historique se déploient progressivement.

Il faut six épisodes pour résoudre le mystère, mais dès le début, la séquence du titre contient toutes les réponses.

Peter Anderson, directeur créatif du studio derrière les séquences de titre, a déclaré à ITV: «Certaines des images sont de grands indices.

«Avec les titres des séries actuelles, il y a eu des choses qui ont été retirées puis sont revenues, qui sont des indices incroyablement poignants, vraiment incroyablement incroyables, je ne peux qu’être ambigu à ce stade.

Les indices sur la séquence de titre pour la saison 4 sont une vitre de voiture brisée, un lotissement et un stylo-plume mis au rebut.

Qui sont Oh Wonder?

All We Do est écrit et interprété par Oh Wonder, un duo de compositeurs composé de Ant West et Josephine Vander Gucht.

Ils ont un grand succès en ligne et la vidéo de la chanson a gagné plus de 16 millions de vues sur le site de streaming YouTube.

Il a également été diffusé 56 millions de fois sur Spotify.

Qu’est-ce que Oh Wonder chante d’autre?

Le duo a commencé à collaborer en septembre 2014 et a sorti son premier album, également appelé Oh Wonder, un an plus tard.

La chanson utilisée dans Unforgotten est apparue comme l’une des 15 pistes de l’album.

Oh Wonder a depuis suivi deux autres albums: Ultralife, sorti en 2017, et No One Else Can Wear Your Crown, sorti en février 2020.