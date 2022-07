Se demander quel est le meilleur championnat national d’Europe est une question assez large. Différentes ligues ont le meilleur club, les meilleures bases de fans, la meilleure course au titre, la meilleure course européenne ou la bataille de relégation.

Alors, lequel voulons-nous dire ? À toutes fins utiles, oui. Cette question se concentre sur ce que vous, le lecteur, percevez comme la meilleure ligue nationale en Europe. Compte tenu de tous ces facteurs, quelle ligue est la plus passionnante du début à la fin.

Maintenant, on peut affirmer qu’aucune ligue ne se spécialise dans tous ces facteurs susmentionnés. Cependant, certains se démarquent certainement des autres. Par exemple, en ce qui concerne les meilleurs clubs d’une ligue, la Premier League a un avantage assez net sur quelque chose comme la Ligue 1 française. Cela étant dit, les supporters en Allemagne sont plus dynamiques et passionnés que ceux en Angleterre. C’est, au moins, de haut en bas, en moyenne.

Bien sûr, si vous soutenez un certain club, il y a de fortes chances que vous pensiez que sa ligue nationale est la meilleure. Cela est particulièrement vrai pour les fans de Premier League. le drame apparemment sans fin associé à la ligue implique chaque équipe dans une forme de drame.

Sur une anecdote personnelle, cette théorie n’est pas toujours vraie. Je supporte Barcelone et je regarde chacun des matchs du club. Même dans ce cas, je pense que la Liga est loin d’être aussi divertissante ou excitante que la Premier League chaque saison.

Quelle est la meilleure ligue nationale en Europe ?

Maintenant, nous voulons connaître votre opinion. De nombreux lecteurs et auditeurs ici à World Soccer Talk semblent pencher en faveur de la Premier League. Pour être juste, c’est la ligue européenne la plus populaire aux États-Unis, et c’est peut-être la plus facile à regarder avec des matchs régulièrement à la télévision au lieu d’être uniquement diffusés en continu.

Essayez de garder à l’esprit tous les facteurs mentionnés précédemment, ainsi que tous les autres qui pourraient apparaître dans votre délibération.

PHOTO : Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images