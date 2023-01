Quelle est la meilleure façon de développer l’économie britannique ? Dépensez plus pour le NHS | Tim Jackson

SIl y a 15 ans ce mois-ci, le ministre travailliste de la Santé de l’époque, Aneurin (“Nye”) Bevan, a annoncé la naissance d’un nouveau service national de santé, gratuit pour tous au point d’utilisation. Elle entrerait en vigueur, s’était-il juré, le 5 juillet 1948. La date était arbitraire. Le défi était immense. La résistance était féroce. Mais c’est arrivé. À peine six mois plus tard. À temps. Comme annoncé.

Avance rapide de trois quarts de siècle, et ce succès époustouflant est en train d’être anéanti. Les listes d’attente des hôpitaux n’ont jamais été aussi élevées. La rétention du personnel est au plus bas. Les agents de santé n’ont pas les moyens de vivre. Les soignants ont recours aux banques alimentaires pour survivre. Et personne à travers le spectre politique ne semble savoir quoi faire.

Le jeu des reproches est paralysant. C’est le coût de la vie. C’est la suite du Covid-19. C’est la pire saison grippale depuis une décennie. C’est 13 ans de « politique du plâtre collant ». C’est tout ce qui précède. Jamais depuis l’hiver de mécontentement de 1978, la bataille entre les travailleurs clés et le gouvernement n’avait été aussi acrimonieuse – et aussi désespérée. Mais attribuer la culpabilité ne change rien sur le terrain.

Comme tous ceux qui ont visité un hôpital du NHS ces dernières semaines peuvent le voir, ce désespoir n’est pas un phénomène abstrait. C’est une réalité viscérale. Il est représenté dans les conditions épouvantables, semblables à des tranchées, des services A&E et des cliniques sans rendez-vous. C’est écrit dans l’héroïsme stoïque des infirmières et des médecins qui endurent ces conditions jour après jour. Il est là sur les visages de ceux dont la santé et la vie dépendent, non pas du rêve de Bevan, mais du cauchemar qu’il est devenu dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle.

Juste au moment où nous en avons le plus besoin, les dirigeants qui ont façonné l’État-providence manquent à l’appel. Au cours d’une semaine dominée par la crise du NHS, le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, n’a consacré que 45 minutes à des pourparlers visant à empêcher la prochaine grève de deux jours des infirmières – la deuxième seulement de l’histoire. Mais à part les vagues promesses de salaire antidaté d’un futur règlement, il était surtout intéressé par la discussion sur la « productivité ».

« Travailler plus fort » était le message – aux infirmières qui effectuaient déjà des quarts de travail de 18 heures pour maintenir la continuité des soins dans un système au point de rupture. ” Amèrement décevant “, c’est comme ça que le Royal College of Nursing l’a appelé. “Insultant” était le verdict de Unite. Et la position de repli du gouvernement est de criminaliser le droit de suspendre le travail – asservissant essentiellement les infirmières à une tâche dont tout le monde a besoin à un moment donné mais que personne, semble-t-il, n’est prêt à valoriser.

La rhétorique des travaillistes est une critique excoriante de ces dommages. Mais son positionnement pré-manifeste est le “mashup” de mèmes le plus étrange de l’histoire politique. Un projet de loi de reprise de contrôle, un clin d’œil à la politique de décentralisation, une foi aveugle dans l’innovation technologique. Le tout enveloppé dans un avertissement hors concours qui nous ne pouvons pas “passer notre chemin hors de [the Tories’] désordre”. Il n’y aura pas moyen de sortir le « gros carnet de chèques du gouvernement », a insisté Keir Starmer.

01:28 Pas de 10 propositions pour mettre fin aux grèves du NHS “insultantes”, selon un responsable syndical – vidéo

Poussé par Sarah Montague de la BBC sur la façon de combler l’écart de 73 milliards de livres sterling dans les dépenses de santé entre le Royaume-Uni et l’Allemagne (disons), le la secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, était franche. Il n’y aurait plus à dépenser « l’argent du peuple » pour résoudre la crise. Les travaillistes respecteraient leur «règle de fer» d’emprunter uniquement pour investir, a-t-elle déclaré.

Donc la formule doit aller comme ça. Transférer le pouvoir aux communautés. Libérez la productivité cachée qui s’y cache. Regardez la croissance économique rebondir, ramenant des salaires plus élevés et des coffres pleins au gouvernement. Hé hop ! Maintenant, nous pouvons nous permettre de payer les infirmières.

La «règle de fonte» est une curieuse remontée dans les années 1990. Il est motivé par la même anxiété de prouver les références de l’opposition à la City qui a conduit Gordon Brown et la même nervosité à propos de toute suggestion de taxer les riches. À l’époque, on l’appelait une « règle d’or ». Mais la logique était la même. Emprunter, c’est investir. L’investissement apporte la productivité. La productivité nous sauvera.

J’ai travaillé pour le NHS, et je sais que les médecins commencent à penser que la crise ne finira jamais | Pierre Endicott Lire la suite

En tant que commissaire à l’économie de la Commission du développement durable (maintenant démantelée), j’ai entendu ce récit débité comme un mantra dans toutes les régions que nous avons visitées à travers le pays au cours des années qui ont précédé la crise financière. Les investissements étrangers dans l’industrie de haute technologie créeraient des emplois bien rémunérés qui répandraient la richesse dans la communauté. Ce n’est pas si différent de la défunte théorie du ruissellement qui a fait chuter Liz Truss et Kwasi Kwarteng. Il a échoué de façon spectaculaire à l’époque. Ses chances de travailler sont désormais encore plus minces.

Mais il y a un point plus révélateur à faire valoir. Le débat des deux côtés repose sur une profonde idée fausse selon laquelle la richesse passe en premier et la santé en second. Que nous ne pouvons payer les soins que si l’économie est en plein essor. Cela ne pourrait pas être plus faux. Sans santé il n’y a pas de richesse. Sans soins il n’y a pas de santé. Se soucier est investissement. Ce n’est pas un article de consommation de luxe. C’est l’investissement le plus fondamental de tous. Et effrayer les infirmières dans des visites impossibles est tout le contraire de la productivité.

Notre volonté d’investir l’argent public dans des actifs financiers, du matériel militaire ou des infrastructures physiques et non dans les personnes n’a aucun sens. Il n’y a pas d’illustration plus perverse de cela que le fiasco des hôpitaux Nightingale pendant la pandémie. Construits pour un coût supérieur à 500 millions de livres sterling, ils n’ont jamais atteint leur pleine capacité car il n’y avait pas assez de personnel pour les faire fonctionner. L’hôpital phare de Londres comptait 500 lits. Il n’a traité que 54 patients Covid pendant toute la pandémie.

Mendier, emprunter ou dépenser en déficit. Modifier les règles comptables. Détruisez l’économie dysfonctionnelle qui attribue de la valeur au bling et confie ce qui compte le plus au caniveau. Faites tout ce qu’il faut. D’une manière ou d’une autre, les soins doivent être soutenus. Sans elle, il n’y a pas de productivité. Sans elle, il n’y a pas de société. Le soin de la vie humaine, comme Thomas Jefferson l’a dit un jour, est « la première et unique tâche du gouvernement ». C’est la vision qui a inspiré Bevan. Il doit aussi nous inspirer.