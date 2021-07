Quelle est la gravité des voyages spatiaux privés pour l’environnement et d’autres questions clés, réponses

Pour beaucoup, l’essor du tourisme spatial commercial est une démonstration vulgaire de richesse et de pouvoir. Au milieu de plusieurs crises mondiales, y compris le changement climatique et une pandémie, les milliardaires dépensent leur argent pour se lancer dans l’espace pour s’amuser. Lorsque le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré aux journalistes après son premier voyage de tourisme spatial mardi que les clients et les employés d’Amazon avaient « payé » son vol, cela n’a fait qu’intensifier ces critiques.

Mais les critiques ne dissuaderont pas Bezos et les autres super-riches. Le tourisme spatial est désormais une réalité pour les personnes qui peuvent se le permettre – et il aura des répercussions sur tout le monde sur Terre.

En réalité, tous les signes indiquent que le marché de ces voyages est déjà suffisamment important pour qu’ils continuent. La société de vols spatiaux de Jeff Bezos, Blue Origin, a déjà deux autres voyages prévus plus tard cette année, tandis que Virgin Galactic, la société spatiale fondée par le milliardaire Richard Branson, compte au moins 600 personnes qui ont déjà payé environ 250 000 $ chacune pour de futurs billets sur son avion spatial.

Maintenant, alors que le marché du tourisme spatial commercial démarre (littéralement), de grandes questions se posent aux futurs voyageurs spatiaux – et à tous les autres sur la planète. Voici les réponses aux six plus grands.

1. Qu’est-ce que les gens pourront réellement voir et expérimenter lors d’un voyage dans l’espace ?

Le plus grand avantage de voyager dans l’espace est la vue. Juste après la frontière entre l’espace et la Terre, les passagers peuvent avoir un aperçu époustouflant de notre planète juxtaposée au vaste inconnu de l’espace. Si un passager voyage sur un vol Virgin Galactic, il parcourra environ 53 milles au-dessus du niveau de la mer. Les coureurs de Blue Origin monteront un peu plus haut, à environ 100 km au-dessus du niveau de la mer et au-delà de la ligne Kármán, la frontière internationalement reconnue entre la Terre et l’espace. Dans l’ensemble, l’expérience sur les deux vols est assez similaire.

La vue est censée être impressionnante, et l’expérience a même son propre nom : l’effet de vue d’ensemble. « ​​Quand vous voyez la Terre de si haut, cela change votre point de vue sur les choses et à quel point nous sommes interconnectés et comment nous gaspillons cela ici sur Terre », Wendy Whitman Cobb, professeur à l’US Air Force’s School of Advanced Air and Space Des études, a déclaré Recode.

Un autre avantage de ces voyages est que les touristes spatiaux ressentiront quelques minutes de microgravité, c’est-à-dire lorsque la gravité est extrêmement faible. Cela leur donnera la chance de rebondir autour d’un vaisseau spatial en apesanteur avant de retourner sur Terre.

Mais les vols de Blue Origin et de Virgin Galactic sont relativement brefs – environ 10 et 90 minutes, respectivement. D’autres vols de tourisme spatial de SpaceX, la société spatiale fondée par Elon Musk, auront plus à offrir. Cet automne, le milliardaire Jared Isaacman, fondateur de la société Shift4 Payments, pilotera le premier vol entièrement civil de SpaceX, l’Inspiration4, qui passera plusieurs jours en orbite autour de la Terre. Dans les années à venir, la société a également prévu des missions privées vers la Station spatiale internationale, ainsi qu’un voyage autour de la Lune.

Ces voyages sont destinés à être appréciés par les nerds de l’espace qui aspiraient à être astronautes. Mais il y a une autre raison pour laquelle les riches veulent aller dans l’espace : faire preuve d’exclusivité et de consommation ostentatoire. Plus que quelques personnes peuvent se permettre un voyage à Venise ou aux Maldives. Mais combien de personnes ont le privilège de faire un voyage dans l’espace ?

« Quelle belle façon de se montrer ces jours-ci que de publier une photo sur Instagram depuis l’espace », a déclaré Sridhar Tayur, professeur de commerce à Carnegie Mellon, à Recode.

2. Les voyages spatiaux commerciaux ont-ils des objectifs scientifiques ou s’agit-il vraiment d’une simple balade ?

En ce moment, les vols de tourisme spatial de Virgin Galactic et Blue Origin n’ont atteint que l’espace suborbital, ce qui signifie que les vols entrent dans l’espace mais n’entrent pas en orbite autour de la Terre. Scientifiquement, ce n’est pas une nouvelle frontière. Bien que ces vols actuels utilisent une nouvelle technologie, le vol suborbital avec des humains à bord a été réalisé par la NASA au début des années 1960, a déclaré à Recode Matthew Hersch, historien de la technologie à Harvard.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair que ces voyages offriront aux scientifiques de nouvelles perspectives majeures, mais ils pourraient fournir des informations qui pourraient être utilisées à l’avenir pour l’exploration spatiale. En fait, ces voyages sont également présentés comme des opportunités potentielles d’expériences scientifiques. Par exemple, le vol le plus récent de Virgin Galactic a transporté des plantes et testé leur réaction à la microgravité.

Ces entreprises privées voient principalement des opportunités dans leurs véhicules commerciaux qui peuvent être réutilisés à grande échelle, ce qui permettra aux mêmes fusées (ou dans le cas de Virgin Galactic, aux avions spatiaux) d’aller dans l’espace encore et encore, ce qui réduit le coût global du tourisme spatial.

Les milliardaires et leurs sociétés spatiales privées voient également dans le développement de ces fusées une opportunité de se préparer à des vols qui feront encore plus, et iront encore plus loin, dans l’espace. Bezos, par exemple, a fait valoir que les vols suborbitaux de New Shepard aideront à préparer les futures missions de l’entreprise, y compris sa fusée New Glenn, qui est destinée à l’espace orbital.

« Le fait est que l’architecture et la technologie que nous avons choisies sont complètement exagérées pour une mission touristique suborbitale », a déclaré Bezos lors du briefing post-lancement de mardi. « Nous avons choisi l’architecture d’atterrissage vertical. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce que ça évolue.

Au-delà des avancées scientifiques potentielles à l’avenir, les vols spatiaux suborbitaux pourraient également créer de nouvelles façons de voyager d’un endroit sur terre à un autre. SpaceX, par exemple, a annoncé que les vols long-courriers pourraient être raccourcis à seulement 30 minutes en voyageant dans l’espace.

3. Est-ce sûr ?

À l’heure actuelle, il n’est pas tout à fait clair à quel point le tourisme spatial est risqué.

L’une des façons dont les entreprises de tourisme spatial tentent d’assurer la sécurité des voyageurs est d’exiger une formation afin que les personnes qui effectuent un bref séjour hors de la Terre soient aussi préparées que possible.

En vol, les gens peuvent ressentir une altitude et des forces G intenses. « Ce sont des forces G soutenues sur votre corps, au-dessus de ce qui peut être 6 G dans une direction – ce qui représente six fois votre poids corporel pendant plus de 20 ou 30 secondes », Glenn King, le directeur des opérations du Nastar Center – le centre de formation en physiologie aérospatiale qui a préparé Richard Branson pour ses vols – a déclaré à Recode. « C’est long quand vous avez six personnes, ou votre poids, qui vous pèse. »

Il est également possible que les touristes spatiaux soient exposés à des radiations, bien que ce risque dépende de la durée de votre séjour dans l’espace. « C’est un risque, surtout pour le vol orbital que sub-orbital », explique Whitman Cobb. « Monter dans un avion vous expose à une quantité de rayonnement plus élevée que celle que vous obtiendriez ici au sol. » Elle prévient également que certains touristes vomiront probablement pendant le trajet.

Il ne semble pas y avoir de limite d’âge pour qui peut voyager, cependant. Le vol Blue Origin le plus récent comprenait à la fois la personne la plus jeune à avoir jamais voyagé dans l’espace, un adolescent néerlandais de 18 ans, ainsi que la plus âgée : Le pilote de 82 ans Wally Funk.

4. Combien coûteront les billets ?

Les leaders du tourisme spatial commercial prétendent déjà avoir un marché pour soutenir l’industrie. Alors que Bezos a laissé entendre mardi que le prix finirait par baisser – comme cela s’est finalement produit avec les prix élevés de l’industrie aérienne naissante – pour l’instant, les prix des billets se situent dans les centaines de milliers, du moins pour Virgin Galactic. Ce prix garderait les vols spatiaux hors de portée de la majeure partie de l’humanité, mais il y a suffisamment de riches intéressés pour que le tourisme spatial semble être économiquement réalisable.

« Si vous le réduisez à 250 000 $, les temps d’attente [to buy a ticket] sera très long », a déclaré Tayur, de Carnegie Mellon, à Recode.

5. Quel impact les voyages spatiaux commerciaux auront-ils sur l’environnement ?

Les émissions d’un vol vers l’espace peuvent être pires que celles d’un vol d’avion typique, car seules quelques personnes montent à bord de l’un de ces vols, de sorte que les émissions par passager sont beaucoup plus élevées. Cette pollution pourrait s’aggraver si le tourisme spatial devenait plus populaire. À elle seule, Virgin Galactic vise à lancer 400 de ces vols par an.

« L’empreinte carbone de vous lancer dans l’espace dans l’une de ces fusées est incroyablement élevée, près d’environ 100 fois plus élevée que si vous preniez un vol long-courrier », a déclaré à Recode Eloise Marais, professeur de géographie physique à l’University College de Londres. . « C’est incroyablement problématique si nous voulons être soucieux de l’environnement et tenir compte de notre empreinte carbone. »

Les effets de ces vols sur l’environnement seront différents en fonction de facteurs tels que le carburant qu’ils utilisent, l’énergie nécessaire pour fabriquer ce carburant, et où ils se dirigent — et tous ces facteurs rendent difficile la modélisation de leur impact environnemental. Par exemple, Jeff Bezos a fait valoir que l’hydrogène et l’oxygène liquides utilisés par Blue Origin sont moins nocifs pour l’environnement que les autres concurrents spatiaux (techniquement, son vol n’a pas libéré de dioxyde de carbone), mais les experts ont déclaré à Recode qu’il pourrait encore avoir d’importantes effets environnementaux.

Il existe également d’autres risques que nous devons continuer à étudier, notamment la libération de suie qui pourrait nuire à la stratosphère et à l’ozone. Une étude de 2010 a révélé que la suie libérée par 1 000 vols de tourisme spatial pourrait réchauffer l’Antarctique de près de 1 degré Celsius. « Il existe des risques inconnus », a déclaré à Recode Paul Peeters, professeur de durabilité du tourisme à l’Université des sciences appliquées de Breda. « Nous devrions faire beaucoup plus de travail pour évaluer ces risques et nous assurer qu’ils ne se produisent pas ou pour les atténuer d’une manière ou d’une autre – avant de démarrer cette entreprise de tourisme spatial. » Dans l’ensemble, il pense que les coûts environnementaux sont une raison suffisante pour ne pas faire un tel voyage.

6. Qui réglemente les voyages spatiaux commerciaux ?

À l’heure actuelle, la Federal Aviation Administration (FAA) a généralement été chargée de superviser l’industrie spatiale commerciale. Mais la régulation de l’espace est encore relativement maigre.

L’un des principaux sujets de préoccupation consiste à autoriser les lancements et à s’assurer que les vols spatiaux ne finissent pas par toucher tous les autres véhicules volants que les humains lancent dans le ciel, comme les avions et les drones. En juin dernier, un vol SpaceX a été retardé après qu’un hélicoptère a survolé la zone de lancement.

Il y a encore beaucoup à faire, d’autant plus qu’il y a plus de ces lancements. Jeudi, le Sénat a organisé une audition avec des dirigeants de l’industrie spatiale commerciale axée sur la supervision de la quantité croissante de trafic spatial civil.

Dans le même temps, la FAA supervise également un nombre croissant de ports spatiaux – essentiellement des aéroports pour les vols spatiaux – et s’assure qu’il y a suffisamment d’espace pour qu’ils puissent installer leurs lancements en toute sécurité.

Mais il y a d’autres domaines où le gouvernement pourrait intervenir. « Je pense que l’aspect cybersécurité jouera également un rôle très important, afin que les gens ne soient pas piratés », a déclaré Tayur. La FAA a déclaré à Recode que l’agence avait participé à l’élaboration de principes nationaux pour la cybersécurité spatiale, mais que le Congrès ne lui avait pas confié de rôle spécifique dans l’examen de la cybersécurité de l’espace.

À un moment donné, le gouvernement pourrait également intervenir pour réglementer l’impact environnemental de ces vols, mais ce n’est pas une question sur laquelle la FAA a actuellement compétence.

En attendant, aucune agence gouvernementale n’examine actuellement ces sociétés en ce qui concerne la sécurité des passagers humains à bord. Un responsable de la FAA a confirmé à Recode que bien que l’agence accorde des licences à des entreprises pour transporter des humains dans l’espace, elles ne confirment pas réellement que ces voyages sont sûrs. C’est une compétence que le Congrès ne donnera à l’agence qu’en 2023.

Il ne semble pas y avoir une abondance de polices d’assurance des voyageurs pour l’espace. « Les passagers signent essentiellement qu’ils renoncent à tous leurs droits », a déclaré Whitman Cobb. « Vous reconnaissez ce risque et le faites vous-même dès maintenant. »

Alors, juste avertissement, si vous décidez de débourser des centaines de milliers de dollars pour une virée dans l’espace : vous devrez probablement accepter toute responsabilité si tu te blesses.