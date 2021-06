Les festivals de MUSIQUE ralentissent lentement leur chemin à mesure que les réglementations en matière de pandémie deviennent moins restrictives.

Le très attendu festival californien Coachella a annoncé ses dates pour 2022 après avoir dû reprogrammer quatre fois.

Coachella aura lieu en avril 2022 Crédit : Getty Images – Getty

Quelle est la gamme Coachella 2022 ?

Coachella n’a pas encore publié sa programmation 2022.

Cependant, les organisateurs auraient tenté de ramener les artistes qui devaient initialement se produire au festival 2020, notamment Travis Scott, Rage Against the Machine et Frank Ocean.

On ne sait pas s’ils ont accepté de se produire au festival 2022.

Pour les mises à jour concernant la programmation, les fans sont encouragés à suivre le festival sur Twitter et Instagram pour les futures mises à jour.

La composition de Coachella n’a pas encore été publiée Crédit : Getty Images – Getty

Quand est Coachella 2022?

Coachella 2022 aura lieu pendant deux week-ends.

Les dates officielles sont du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022.

Il se tiendra à Indio, en Californie, à l’Empire Polo Club : 81-800 Avenue 51, Indio, CA 92201.

Coachella se tiendra pendant deux week-ends Crédit : Getty

Quelles sont les directives sur le coronavirus pour Coachella 2022 ?

Selon les organisateurs de Coachella, le festival continuera de surveiller les réglementations sanitaires au plus près de la date.

Ils ont publié une déclaration sur leur site Web, déclarant : « Il est trop tôt pour dire exactement quelles précautions seront mises en place au festival.

« Cependant, votre santé et votre sécurité restent notre priorité absolue, et nous continuons de surveiller l’évolution des réglementations sanitaires et travaillons en étroite collaboration avec les autorités de l’État et de la santé pour développer des protocoles COVID-19 pour le festival.

Coachella pourrait avoir mis en place des précautions spéciales en raison du coronavirus, bien qu’il soit trop tôt pour le dire Crédit : Getty

« Nous suivrons tous les mandats liés au COVID-19 applicables au festival et fournirons plus d’informations à l’approche du festival afin que vous sachiez à quoi vous attendre. »

Les organisateurs suggèrent également que le festival recommande des couvre-visages, des vaccinations ou reçoive un test PCP négatif au moins 72 heures avant d’assister à l’événement.

Comment obtenir des billets pour Coachella ?

Les billets en prévente pour Coachella 2022 seront disponibles à l’achat le vendredi 10 juin 2021 à 10h PT via son site Web.

Ceux qui ont acheté des billets pour le festival 2020 annulé verront leurs billets honorés ou pourront obtenir un remboursement en se connectant à leur compte d’achat de billets avant 17 heures le 11 juin 2021.