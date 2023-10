Quelle est la fin de l’aide à l’Ukraine ?

Les nouvelles

La voie à suivre pour une aide américaine supplémentaire à l’Ukraine est floue après que les législateurs ont choisi de ne pas en inclure dans le projet de loi de financement gouvernemental temporaire adopté par le Congrès ce week-end. Les dirigeants républicains exigent déjà que cela soit lié aux mesures de sécurité aux frontières.

Les circonstances ont laissé certains Ukrainiens déprimés. « Je suis désespérée », a déclaré à Semafor Oleksandra Ustinova, députée ukrainienne qui dirige une commission chargée de suivre l’aide militaire étrangère.

La Maison Blanche se montre plus optimiste. Dans un discours prononcé dimanche, le président Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que le Congrès adopte davantage de financements pour l’Ukraine et a suggéré que lui et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, soient démocrates de Californie. avait conclu un accord pour organiser un vote sur une aide supplémentaire.

« Nous allons y parvenir », a déclaré Biden. « Nous avons du temps, pas beaucoup de temps, et il y a un sentiment d’urgence écrasant. »

Mais les contours d’un paquet ukrainien – quelle serait son ampleur et à quoi il pourrait être associé – ainsi que le moment du vote ne sont pas clairs, en particulier à la Chambre, où McCarthy doit maintenant s’inquiéter d’un menace pour sa présidence.

Dans un entretien sur CBS News, McCarthy a suggéré que l’aide à l’Ukraine serait conditionnée à l’action du Sénat en matière de sécurité aux frontières, après que la Chambre a adopté un projet de loi en faveur des partis plus tôt cette année.

« Je suis favorable à la possibilité de fournir des armes à l’Ukraine, mais l’Amérique passe avant tout », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les suggestions selon lesquelles il aurait conclu un accord avec les démocrates sur l’aide à l’Ukraine, un porte-parole de McCarthy a déclaré à Semafor : « Le président McCarthy a été clair et cohérent : nous avons l’obligation de résoudre la crise à la frontière et de garantir toute demande d’aide supplémentaire à l’Ukraine. est assorti d’une stratégie et d’une responsabilisation solides. La Chambre continuera de discuter de ces défis dans les semaines à venir.

Savoir plus

La Maison Blanche a demandé au Congrès d’approuver 24 milliards de dollars d’aide supplémentaire en matière de sécurité, économique et humanitaire pour l’Ukraine jusqu’à la fin de l’année, avertissant que l’argent s’épuise rapidement pour l’équipement militaire.

De nombreux membres se sont inquiétés du sort de l’aide à l’Ukraine au cours du week-end, lorsqu’elle a été exclue du plan de financement, à tel point que le sénateur Michael Bennet, démocrate du Colorado. en fait retenu le projet de loi de financement à court terme a discuté de la question pendant quelques heures samedi avant d’être finalement adopté avec le soutien des deux partis.

En privé, les partisans de l’Ukraine ont tenté de fournir des assurances. Un collaborateur démocrate a déclaré à Semafor que le représentant Patrick McHenry, RN.C., un allié clé de McCarthy, a exprimé sa confiance aux membres ce week-end dans le fait que le Congrès accorderait davantage d’aide à l’Ukraine, tout comme le représentant Steny Hoyer, démocrate du Maryland.

Faisant écho à McCarthy, le sénateur Lindsey Graham, RS.C. dit sur CBS qu’un projet de loi du Sénat devrait combiner l’aide en cas de catastrophe, l’aide à l’Ukraine et les mesures de sécurité aux frontières pour être adopté. Lui et d’autres membres soutiennent que le Congrès devrait approuver un ensemble de mesures bien plus vaste que ce que demande la Maison Blanche, afin qu’il couvre Kiev pendant une année complète plutôt que quelques mois (cela signifierait que le Congrès n’aurait pas besoin de continuer à voter sur l’Ukraine). aide pour l’année suivante).

Le point de vue de Morgane

Cela allait toujours être un combat difficile. Il existe un soutien bipartite en faveur de l’aide à l’Ukraine, mais le soutien des Républicains diminue – la semaine dernière, plus de la moitié des Républicains de la Chambre des représentants voté contre un projet de loi prévoyant 300 millions de dollars pour armer l’Ukraine – ce qui complique la situation pour McCarthy.

Et comme me l’a dit un collaborateur républicain ce week-end : le défi beaucoup plus immédiat de McCarthy est de défendre sa présidence contre un complot conservateur visant à l’évincer. S’il survit à ce combat – qui nécessitera des votes démocrates – il pourrait alors être plus facile de soumettre rapidement l’aide à l’Ukraine à un vote en salle.

Mais il n’est pas non plus certain que le projet de McCarthy visant à lier l’aide à l’Ukraine à la sécurité des frontières faciliterait son adoption. Si leur association pourrait permettre de gagner des votes républicains, cela pourrait également aliéner les démocrates. Et si l’on prend les avertissements de la Maison Blanche au pied de la lettre, le Congrès dispose d’un laps de temps très limité pour approuver davantage d’aide avant qu’elle ne expire. Les partisans de l’Ukraine ont averti que cela aurait des conséquences catastrophiques pour Kiev sur le champ de bataille.

La vue depuis l’Ukraine

Alors qu’Ustinova exprime une extrême déception, d’autres Ukrainiens sont plus optimistes. « Tous les partenaires clés de l’Ukraine sont déterminés à soutenir notre pays jusqu’à sa victoire dans cette guerre », a déclaré Andri Yermak. posté sur Telegram, selon le New York Times. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a écrit sur X que la Russie se tromperait « si elle pense qu’elle peut « attendre » l’aide militaire à l’Ukraine », tout en mettant l’accent sur les projets visant à accroître la production nationale d’armes de l’Ukraine.

« J’espère que tout se passera bien », a déclaré à Semafor Maria Mezentseva, une députée ukrainienne qui s’est rendue aux États-Unis pour plaider en faveur du soutien. Elle a dit qu’elle envisageait une autre visite en décembre.