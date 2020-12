1.

Pour beaucoup, 2020 a été une année de pertes énormes – d’êtres chers, d’emplois, d’expériences. En effet, le coronavirus nous a pris quelque chose à tous. Et tandis que la pandémie faisait rage, notre politique nationale a fait de même. L’Amérique a enduré un cycle électoral controversé, aux prises avec des crises constitutionnelles et a été obligée de compter avec la maladie morale qui a longtemps tourmenté notre peuple: un racisme profondément enraciné. Cette année a été difficile, mais elle a également vu de grands actes de bravoure, d’innovation et de persévérance. À la fin de l’année, il vaut la peine de réfléchir aux personnes qui ont façonné le récit de 2020 et continueront de le faire jusqu’en 2021.

La question de cette semaine est: qui était la figure la plus influente de 2020?

2.

Je ne veux pas que cela soit vrai, mais la personne la plus influente de l’année pour 2020 – et 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 – est le président Trump.

Ce n’est pas parce qu’il est admirable ou le résultat automatique de son bureau. Le président élu Joe Biden ne remportera presque certainement pas ce titre l’année prochaine, ce qui fait précisément partie de son appel. Il a promis d’être un président plus normal, qui peut être oublié peut-être pendant des jours.

Trump n’est pas oubliable. Il est maître de s’insérer dans le cycle de l’actualité. S’il n’obtient pas l’attention qu’il veut, il le fabrique. Son omniprésence dans notre vie publique ne ressemble à rien de ce que j’ai vécu – peut-être à tout ce que quiconque dans une démocratie a connu à travers l’histoire humaine. Son pouvoir est heureusement limité par sa propre incompétence, sa myopie et les restrictions vestigiales de notre Constitution, mais ses revendications d’attention sont totalitaires (envahissantes de «tous les aspects de la vie individuelle») même si sa gouvernance ne l’est pas.

Et cette collecte d’attention est elle-même intrinsèquement conséquente. Ce que nous pensons et parlons façonne ce que nous faisons et qui nous sommes. Quiconque peut occuper autant de territoire mental et conversationnel ne peut qu’être important.

Trump a eu beaucoup d’effets plus tangibles cette année, bien sûr. Sa gestion de la pandémie COVID-19; ses réponses aux protestations et aux émeutes de cet été, à la fois verbales et lors du déploiement d’agents fédéraux pour surveiller les rues de Washington, Portland et ailleurs; sa campagne présidentielle imprudente et bruyante; sa quasi-absence de guerre avec l’Iran – tout cela et bien d’autres ont grandement contribué à faire de 2020 l’année qu’elle était. Mais alors, vous le saviez déjà, parce que vous avez déjà, inévitablement pensé à tout cela et à tout Trump.

3.

Le président élu Joe Biden est à la fois un choix évident et étrange pour la personne la plus importante de 2020. Il le gagne moins pour ce qu’il a accompli que pour qui il n’est pas: le président Trump.

La présidence de Trump a été particulièrement source de division avant même le début de l’année, et son procès en destitution – en janvier et février, au cours des derniers jours du Before Times – a encore enflammé la situation. La pandémie de coronavirus a ensuite détruit toute affirmation que Trump pourrait faire à une gouvernance compétente ou compatissante. Biden a fait appel à l’électorat non pas sur la force d’idées audacieuses ou d’un charisme personnel surprenant, mais avec la promesse d’être plus gentil et plus doux, d’être plus gentil, et simplement être plus compétent. Sa campagne offrait deux messages: premièrement, qu’il était en mission de «sauver l’âme de la nation», et deuxièmement, qu’il «suivrait la science» dans la lutte contre la pandémie.

On sent que les électeurs – d’abord aux primaires démocrates, puis aux élections générales – ont soutenu Biden non pas parce qu’ils étaient enthousiastes pour sa présidence, mais plutôt par une impulsion «d’abord, ne faites pas de mal» pour mettre fin aux dommages causés au pays. sous Trump.

Cela s’est avéré suffisant pour la victoire.

Il se peut, comme mon collègue Damon Linker l’a suggéré, que Biden soit le seul démocrate qui aurait pu battre Trump. Les républicains ont lancé toutes les attaques habituelles de la guerre culturelle contre Biden – qu’il était socialiste, qu’il était allié aux émeutiers urbains, que la «gauche radicale» le contrôlerait. Remarquablement, rien de tout cela n’est resté. Biden est aux yeux du public depuis si longtemps, nous est si familier, que les accusations semblaient stupides. Ce qui signifie que Joe Biden a remporté la présidence et peut-être sauvé la démocratie américaine, simplement en étant lui-même.

4.

Plus de 300 000 Américains sont morts pendant la pandémie du COVID-19, mais ce fardeau n’a pas été partagé de manière égale. Grâce à la sénatrice Elizabeth Warren, les Centers for Disease Control and Prevention ont discrètement révisé leurs estimations pour refléter à quel point la pandémie a été vraiment dévastatrice pour les personnes qui me ressemblent.

Dans une lettre de novembre adressée au directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, Warren a déclaré: « en omettant d’ajuster les taux de mortalité du COVID-19 par âge … le CDC peut ne pas fournir une évaluation précise du risque accru de décès et de maladie grave pour les communautés de couleur par rapport aux Américains blancs du même âge. » Le CDC a par la suite apporté les révisions demandées et dit maintenant que les Noirs américains meurent à un taux presque trois fois supérieur à celui des Américains blancs.

Beaucoup de ces Noirs sont des gens de la classe ouvrière forcés de choisir entre la survie et la mort. Les membres de ma famille. Mes amies. Ma communauté. Ils ont été forcés de faire ces choix parce que ce gouvernement ne pouvait pas se donner la peine de faire ce qui est financièrement et moralement responsable: payer les gens pour qu’ils restent à la maison jusqu’à ce que nous contenions le virus.

Ils vous ont servi, travaillé dans vos usines, vous ont aidé à vous rendre à votre destination et à en revenir et ont effectué une litanie d’autres tâches que beaucoup d’autres n’oseraient pas faire. Et plus récemment, malgré les échecs si misérables de ce pays, ils ont voté en masse dans des villes comme Detroit, Milwaukee et Atlanta. Ce faisant, ils ont non seulement empêché un prétendu autoritaire de remporter un second mandat, mais ils ont également donné à ce pays une chance de reprise dont beaucoup d’entre eux pourraient ne pas survivre.

J’entends tellement parler des gentilles dames blanches de la banlieue qui ont aidé Joe Biden à remporter les élections et de ce qu’il faut faire pour les garder dans le giron, mais pas assez sur les gens qui meurent sous cette histoire d’horreur américaine encore compliquée par le racisme de longue date. et les inégalités économiques. Je veux donc dédier cette année à la classe ouvrière noire, les gens qui se lèvent chaque jour et font ce qu’ils doivent faire pour passer au suivant. Le nouveau président leur doit de faire en sorte que leurs journées s’illuminent.

5.

Qu’est-ce qui fonctionne en Amérique? La NBA fonctionne. Il a organisé des séries éliminatoires sans coronavirus dans sa Disney World Bubble à Orlando. Amazon fonctionne. L’infrastructure logistique du détaillant s’est pliée mais ne s’est pas cassée sous la pression d’une nation qui s’abritait chez elle. Et s’il y a une partie de Washington qui semble très bien fonctionner au cours de l’année écoulée, c’est la Réserve fédérale. La banque centrale dirigée par Jerome Powell a agi de manière agressive au printemps dernier pour limiter les dommages économiques de la pandémie, réduisant les taux d’intérêt à zéro et fournissant, selon une analyse de la Brookings Institution, jusqu’à 2,3 billions de dollars de prêts pour soutenir les ménages, les entreprises, les marchés financiers, et les gouvernements des États et locaux.

La reconnaissance rapide de Powell et sa réponse au choc économique causé par la pandémie ont contribué à faire de lui le président le plus important de la Fed depuis le combattant de l’inflation Paul Volcker dans les années 1980. En plus de ses actions de politique monétaire, Powell a poussé avec force le Congrès à dépenser beaucoup pour l’aide aux travailleurs et aux entreprises. Cela a été bien au-delà des coups de coude habituels des législateurs des précédents patrons de la Fed, à tel point que certains craignent que Powell ait nui à l’indépendance politique de la Fed dans le processus. Enfin, Powell a annoncé que la Fed adopterait une nouvelle approche pour contrôler l’inflation qui rendra la banque moins susceptible d’augmenter de manière préventive les taux d’intérêt à mesure que le chômage diminue. Ce changement de cap met essentiellement fin à une ère d’obsession inflationniste de la Fed qui a commencé avec Volcker.

Oh, encore une chose: Powell, un ancien banquier d’investissement qui a servi au département du Trésor sous le président George HW Bush, a accompli tout cela tout en affichant une personnalité publique calme et, de toute évidence, en dirigeant la banque centrale de manière collaborative et collégiale. Le journal de Wall Street une fois appelé le distingué Powell « M. Ordinaire. » Mais il n’a été que le leader économique dont les États-Unis avaient besoin au cours d’une année extraordinaire.

6.

En 2006, des scientifiques du laboratoire de l’équipe mari et femme Ugur Sahin et Ozlem Türeci ont cherché à savoir si la modification de la forme de la queue d’une molécule d’ARN la rendrait plus stable. Ils ont découvert que certaines modifications de la partie d’échafaudage « queue » de la structure signifiaient que le message que la molécule d’ARN codé au milieu de la molécule se dégradait plus lentement, le rendant lisible par une cellule plus longtemps. Plus l’ARN dure longtemps, plus une cellule peut traduire son message en protéine. L’ARN peut coder n’importe quelle protéine – y compris une protéine de pointe trouvée à la surface d’un coronavirus.

Quatorze ans plus tard, et au milieu d’une pandémie mondiale de coronavirus, un vaccin à ARNm développé par la société de Türeci et Sahin BoiNTech et Pfizer semble être efficace à 95% pour prévenir le SRAS-CoV-2. Ce fut le premier à être approuvé et administré dans le monde occidental. Un autre vaccin à ARNm de Moderna devrait être bientôt déployé. Sans une molécule d’ARN stable, de tels vaccins à ARNm ne seraient pas possibles. En d’autres termes, les recherches menées dans les laboratoires de Türeci et de Sahin peuvent être parmi les connaissances biologiques les plus importantes du début du 21e siècle.

La recherche démontrant l’efficacité du vaccin est solide comme un roc. Trop souvent, les biologistes moléculaires de laboratoire qui peinent dans une relative obscurité génèrent des «thérapies prometteuses» mais ne parviennent pas à livrer des «percées» annoncées. Pour apaiser les sociétés pharmaceutiques aux poches profondes, les experts conçoivent leurs expériences et leurs essais pour maximiser les chances que les données soient impressionnantes. Au final, les statistiques sont souvent massées et exagérées.

Les données Pfizer / BioNtech ne sont pas comme ça. Les résultats volent hors de la page. Le vaccin a un effet énorme et il sauvera probablement des millions de vies.

