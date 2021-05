Quelle est la fête juive? Quand est-ce? Pourquoi toute la laiterie?

Quand vous pensez aux fêtes juives, quelques-unes peuvent vous venir à l’esprit. Hanoukka, Pâque, Rosh Hashanah et Yom Kippour, peut-être. Mais qu’en est-il de Chavouot?

La fête – qui signifie «semaines» en hébreu, et est appelée «fête des semaines» – célèbre les Juifs recevant la Torah (la bible juive) de Dieu sur le mont Sinaï; c’est la fin d’un décompte de sept semaines (49 jours) appelé Omer qui commence pendant la Pâque, la fête où les Juifs prennent part aux seders et se souviennent de la manière dont ils ont été libérés de l’esclavage égyptien.

Qu’est-ce que Chavouot?

Si certaines personnes ne sont peut-être pas familières avec la fête, elle est importante pour les juifs, explique le rabbin Motti Seligson, directeur des relations avec les médias chez Chabad.org.

Chavouot coïncide avec la récolte des céréales du début de l’été et est l’une des trois fêtes de pèlerinage mentionnées dans la Torah. Les deux autres sont la Pâque et Souccot. La récolte de céréales « était l’une des trois fêtes de pèlerinage de l’ancien Israël, quand les hommes israélites ont reçu l’ordre de se présenter devant Dieu à Jérusalem, apportant des offrandes des premiers fruits de leur récolte », selon MyJewishLearning.com.

Les Juifs qui observent la fête de Chavouot réfléchissent généralement eux-mêmes pendant la période de 49 jours du «compte Omer» et travaillent à leur croissance spirituelle.

Quand est Chavouot?

Cette année, il commence la soirée du dimanche 16 mai et dure jusqu’au soir du mardi 18 mai. Il tombe toujours sur le calendrier hébreu 6 Sivan à 7 Sivan.

Les calendriers hébreu et grégorien ne correspondent pas, les dates varieront donc chaque année aux États-Unis.

Comment Chavouot est-il célébré? Et pourquoi est-il traditionnel de manger des produits laitiers à Chavouot?

Tous les juifs n’observent pas chaque fête de la même manière. «Les gens ont différents niveaux d’observance», dit Seligson. « La fête juive la plus observée aux États-Unis est la Pâque. »

Pourtant, Chavouot est une fête spéciale, dit Seligson, et le principal moyen de le marquer est d’entendre la lecture des dix commandements à partir d’un rouleau de la Torah.

Les traditions incluent également de rester éveillé toute la nuit à étudier la Torah et à manger des produits laitiers.

«Le matin de la réception de la Torah, (les Juifs) ont dormi dedans, et pour compenser cela, nous restons debout toute la nuit, étudions la Torah la première nuit de Chavouot, et prouvons vraiment notre dignité, notre excitation et notre enthousiasme envers la Torah, « Dit Seligson.

La composante laitière distingue Chavouot des autres fêtes juives où la viande occupe traditionnellement une place centrale.

Sur Shavout, les plats typiques comprennent les blintzes farcis et le gâteau au fromage. Il y a un débat sur les origines de la raison pour laquelle ce groupe d’aliments est associé aux vacances. Certains disent que la tradition est dérivée des instructions des Écritures et d’autres disent qu’elle est née parce que les produits laitiers étaient abondants pendant les récoltes de printemps, selon MyJewishLearning.com.

D’autres coutumes incluent la lecture du livre de Ruth et la décoration des synagogues avec des fleurs fraîches, «dans l’esprit de la façon dont le mont Sinaï a miraculeusement fleuri juste avant le don de la Torah», dit Seligson.

C’est peut-être la première occasion pour les personnes vaccinées de se rassembler pour des vacances depuis le début de la pandémie. Bien sûr, comme pour tout jour férié, les célébrations peuvent être modifiées pour inclure des éléments à la maison.

Les conseils du CDC sur les rassemblements varient en fonction du type d’activité, du nombre de personnes invitées et du fait que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Les Américains vaccinés n’ont plus besoin de porter de masques à l’intérieur, sauf dans les endroits bondés, selon une annonce du CDC le 13 mai.

La partie préférée de Seligson de la fête est l’accent mis sur la convivialité. «Pour moi, c’est vraiment rassembler la communauté pour entendre les 10 commandements, parce que les vacances sont vraiment une question d’unité», dit-il. « Lorsque les Juifs se sont rassemblés au mont Sinaï, il y avait un très fort sentiment d’unité. »