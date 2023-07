Quelle est la favorite pour remporter la Coupe du monde féminine 2023 ?

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 compte plus de participants que jamais. Pour la première fois, 32 équipes nationales féminines se disputent le titre de championne du monde. L’année 2023 marque la première édition du format élargi à 32 équipes du tournoi. Mais laquelle de ces 32 équipes est favorite à la Coupe du monde féminine ?

Même si vous ne prêtez attention au football féminin qu’une fois tous les quatre ans, la meilleure équipe n’est pas surprenante. Les parieurs ont les États-Unis comme 5/2 favoris pour remporter le tournoi.

Un triomphe pour l’USWNT serait sa troisième victoire consécutive et sa cinquième victoire en Coupe du monde au total. Cela les mettrait à égalité avec l’équipe masculine du Brésil pour le plus grand nombre de titres de Coupe du monde remportés. L’Allemagne est la seule autre équipe à avoir remporté plus d’une Coupe du monde féminine – elles ont remporté deux victoires consécutives en 2003 et 2007. Cette année, les Allemandes sont désignées quatrièmes les plus susceptibles de remporter la compétition avec 7/1.

L’Angleterre, qui ne s’est jamais mieux classée que troisième, a la deuxième meilleure cote (9/2). Quant à l’Espagne, qui n’en est qu’à sa troisième Coupe du monde et dont le meilleur résultat est 12e, elle est troisième au classement des parieurs (6/1).

Le Japon et la Norvège sont les deux seules nations avec les États-Unis et l’Allemagne à avoir remporté le tournoi. Mais les champions de 2011, le Japon, sont relativement éloignés à 25/1, tandis que les vainqueurs de 1995, la Norvège, sont encore moins susceptibles. La Norvège n’est même pas dans le top 10 des favoris pour remporter la compétition.

La France (10/1), le Brésil (25/1), la Suède (16/1), les Pays-Bas (25/1) et l’Australie (12/1), pays coorganisateur, figurent également parmi les meilleures équipes, mais aucune n’est relativement élevée. chances.

Bien que le jeu féminin ait été élevé ces dernières années dans le monde, il faudra probablement quelque chose de spécial pour que quelqu’un fasse tomber les États-Unis de leur trône. Mais c’est pourquoi ils jouent aux jeux. Et s’il y a un bouleversement dans les cartes, cela pourrait être un bon jour de paie pour ceux qui misent de l’argent sur les équipes à faible cote.

