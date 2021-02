Quelle est la dispute entre Alex Salmond et Nicola Sturgeon?

T il peut y avoir quelques cas plus compliqués et torturés que la guerre par procuration entre Alex Salmond et Nicola Sturgeon. Le couple, autrefois alliés politiques et amis solides, est maintenant engagé dans un combat politique mortel.

Si les dernières allégations explosives faites par Salmond contre Sturgeon et d’autres sont confirmées, cela signifiera, entre autres, qu’elle a menti au parlement écossais, a enfreint le code ministériel et qu’elle devra démissionner. Démissionner, c’est-à-dire au beau milieu d’une pandémie au cours de laquelle elle a surtout été considérée comme bien acquittée, avec des élections législatives cruciales dans quelques semaines et peu de clameurs publiques pour qu’elle y aille.