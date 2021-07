Il existe des différences complexes entre les nations gouvernées par une démocratie et une république.

La seule similitude entre une démocratie et une république est que les citoyens élisent des personnes pour représenter et protéger leurs intérêts dans les fonctions gouvernementales.

Il existe de nombreuses différences complexes entre les nations avec une république et un gouvernement démocratique Crédit : Reuters

Quelle est la différence entre une république et une démocratie ?

Une démocratie est définie comme un type de gouvernement où le pouvoir de gouverner appartient au peuple d’un pays plutôt qu’à une famille régnante ou à un seul individu.

Cela signifie que les citoyens contrôlent le fonctionnement de leur gouvernement, généralement en votant.

En règle générale, par le biais d’une constitution, les démocraties limitent les pouvoirs de leurs principaux dirigeants, tels que le président des États-Unis, mettent en place un système de séparation des pouvoirs et des responsabilités entre les branches du gouvernement et protègent les droits naturels et les libertés civiles du peuple.

D’autre part, une république est un système de gouvernement où le pouvoir appartient aux citoyens d’une nation.

Dans un pays avec un gouvernement démocratique, les citoyens contrôlent le fonctionnement de leur gouvernement, généralement en votant Crédit : AP

Dans une république, le peuple élit des représentants pour faire les lois et un exécutif pour faire respecter ces lois.

Alors que la majorité règne toujours dans le choix des représentants, une charte officielle répertorie et protège certains droits inaliénables, protégeant ainsi la minorité des caprices politiques arbitraires de la majorité.

Les citoyens et leurs représentants doivent travailler en coopération pour promouvoir le bien commun plutôt que leurs propres intérêts.

Quels pays ont un gouvernement républicain ?

Au cours du 21 siècle, de nombreux pays dans le monde ont des gouvernements républicains, bien que leurs types de républiques diffèrent.

Certains pays qui ont un gouvernement de république comprennent :

Afghanistan

Albanie

Argentine

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Croatie

Guatemala

Haïti

Maldives

Irak

Israël

Italie

Lettonie

Mexique

Philippines

Pologne

Slovénie

dinde

Ouganda

Ouzbékistan

Dans une nation avec un gouvernement républicain, le peuple élit des représentants pour faire les lois et un exécutif pour faire respecter ces lois Crédit : AP

Quels pays ont un gouvernement démocratique ?

Les nations avec un gouvernement démocratique comprennent :

Norvège

Islande

Suède

Nouvelle-Zélande

Finlande

Irlande

Canada

Danemark

Australie

la Suisse

Pays-Bas

Royaume-Uni

France

États Unis

Sous quel type de gouvernement vivent les citoyens de Russie et de Corée du Nord ?

La Russie et la Corée du Nord sont deux pays de république non démocratique.

Selon la Constitution russe, le gouvernement de la nation est mis en place comme une république, mais beaucoup soutiennent que le pays fonctionne davantage comme une dictature sous le président Vladimir Poutine.

Beaucoup considèrent que les nations de la Russie et de la Corée du Nord sont gouvernées par une dictature, et non par une démocratie ou une république comme le prétend leur constitution. Crédit : AP

Bien que le président et les autres représentants du gouvernement soient élus par le vote populaire, le gouvernement russe limite également la liberté des citoyens russes, notamment en supprimant la liberté d’expression et en contrôlant l’accès à des informations objectives.

Le gouvernement de la Corée du Nord est mis en place un peu comme les États-Unis, divisé en trois branches : la branche exécutive, la branche judiciaire et la branche législative.

Cependant, beaucoup classent la Corée du Nord comme étant gouvernée sous une dictature sous le président Kim Jong-Un.