Quelle est la différence entre une infection fongique et une infection bactérienne ; laquelle est la plus mortelle ?

Alors que résistance aux antibiotiques principalement concerne les bactériesun récent Lancette Une étude recommande de se concentrer sur les infections fongiques, qui pourraient devenir une « pandémie silencieuse ». À l’approche de la deuxième réunion de haut niveau des Nations Unies sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), La Lancette a noté qu’il est « nécessaire de regarder au-delà des seules bactéries et d’inclure les champignons ».

« L’accent disproportionné mis sur les bactéries est préoccupant car de nombreux problèmes de résistance aux médicaments au cours des dernières décennies étaient le résultat de maladies fongiques invasives, largement sous-reconnues par la communauté et les gouvernements », peut-on lire dans le document de septembre 2024.

Elle a également noté que « le diagnostic des infections fongiques est souvent retardé ou difficile, ce qui augmente l’utilisation inappropriée du traitement antimicrobien et le risque de résistance émergence in vivo.”

L’article note que le développement de médicaments antifongiques est entravé par les « similitudes étroites » entre les cellules fongiques et humaines par rapport aux cellules bactériennes et humaines ; « la recherche de composés qui inhibent sélectivement les champignons avec une toxicité minimale pour l’ patient « est laborieux et nécessite des ressources financières importantes. »

Comprenons les infections fongiques et pourquoi elles sont si difficiles à traiter.

Qualifiant l’augmentation des infections fongiques de « crise majeure de santé publique », le Dr Ravi Shekher Jha, directeur du service de pneumologie, MD, MRCP Fortis Hospital, Faridabad, a souligné qu’une des raisons pour lesquelles cette situation passe inaperçue est que « de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de la gravité du problème. « Pourtant, l’impact est grave, en particulier dans les populations vulnérables », a déclaré le Dr Jha.

L’article souligne que le diagnostic des infections fongiques est plus difficile et prend plus de temps (par rapport aux infections bactériennes), et par conséquent, l’utilisation d’agents antifongiques inappropriés est malheureusement très courante, entraînant une plus grande résistance aux antifongiques.

Le Dr Vaishali Sharma, chirurgien laparoscopique et spécialiste de la FIV à l’AIIMS, a expliqué que les infections fongiques peuvent être difficiles à traiter. « Son incidence est en hausse ces derniers temps, mais ne la confondez pas avec une infection vaginale à levures (candida) courante. Alors que la candidose courante provoque des pertes blanches et est facilement traitables avec des antifongiques, d’autres infections fongiques, telles que Candidose espèces, « La maladie pose de nombreux défis. Ses symptômes peuvent passer inaperçus parce que les patients sont déjà malades et hospitalisés pour une autre maladie grave », explique le Dr Sharma.

Le Dr Jha reconnaît que le changement climatique est un facteur important : « Les champignons autrefois confinés à certaines régions se propagent en raison de conditions plus chaudes et plus humides. Candida auris en est un bon exemple, car il est particulièrement dangereux dans les hôpitaux. Contrairement aux bactéries, les champignons peuvent être plus difficiles à éradiquer des surfaces et des équipements, ce qui provoque des épidémies dans les établissements de santé. »

Un autre problème est le nombre croissant de patients immunodéprimés. Le Dr Jha a déclaré : « Que ce soit en raison de traitements contre le cancer, de transplantations d’organes ou de maladies chroniques comme le diabète, de plus en plus de personnes sont à risque. Le défi est aggravé par le fait que les infections fongiques sont souvent mal diagnostiquées ou diagnostiquées trop tard, ce qui entraîne des conséquences plus graves. »

Les infections fongiques sont de différents types (Source : Pixabay)

L’espèce la plus courante qui peut potentiellement causer infections invasives Les cinq espèces les plus communes sont C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis et C. parapsilosis. Ces cinq espèces sont responsables de plus de 90 % des infections invasives, selon l’étude de mai 2022 du National Center for Biotechnology Information (NCBI). Elle a également souligné la nécessité de « poursuivre les recherches sur de nouvelles classes d’antifongiques » qui prennent en compte les cas potentiels de multirésistance aux médicaments.

La résistance aux antifongiques complique encore les choses. « Tout comme les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques, certains champignons ne répondent plus aux traitements habituels, ce qui rend les infections plus difficiles à traiter. C’est particulièrement inquiétant car il n’existe pas beaucoup de médicaments antifongiques et les nouveaux ne sont pas développés assez rapidement. L’utilisation effrénée et incontrôlée d’antimicrobiens et d’antibiotiques en vente libre aggrave encore la situation », a déclaré le Dr Jha.

Les experts appellent donc à une meilleure sensibilisation du public, à l’amélioration des outils de diagnostic et à une surveillance renforcée dans les établissements de santé. « Si nous n’agissons pas rapidement, cette menace « silencieuse » pourrait se transformer en un problème bien plus grave », a déclaré le Dr Jha.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Cet article est basé sur des informations du domaine public et/ou sur les experts avec lesquels nous avons discuté. Consultez toujours votre professionnel de la santé avant de commencer une routine.