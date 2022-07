Les GENS lancent souvent les étiquettes « sociopathe » et « psychopathe » de manière interchangeable, malgré certaines différences critiques entre les deux.

Bien que les deux n’aient pas le sens du bien ou du mal, il existe des différences critiques entre les deux.

Alors que les sociopathes ont une conscience et l’ignorent souvent, les psychopathes n’en ont pas du tout

Quelle est la différence entre un sociopathe et un psychopathe ?

Il existe plusieurs différences entre les deux, mais commençons d’abord par les traits communs aux deux.

Les deux manquent d’empathie, ce qui, selon Greater Good Magazine, signifie “la capacité de ressentir les émotions des autres, associée à la capacité d’imaginer ce que quelqu’un d’autre pourrait penser ou ressentir”.

Alors que les sociopathes ont une conscience (cette petite voix qui vous dit que ce que vous faites est mal), ils l’ignorent souvent.

Les psychopathes, d’autre part, n’ont aucun sens de conscience et ne ressentent aucun méfait pour leurs actions, quel que soit le mal que cela peut causer.

Ils sont souvent très performants dans leurs domaines, car ils sont plus susceptibles de garder leur sang-froid sous pression et de charmer ceux qui les entourent.

Voici quelques différences plus courantes, de Very Well Mind.

Sociopathes :

Enfreindre la loi

Agression physique

Manipulation d’autres personnes à des fins personnelles

Colère et hostilité

Des sautes d’humeur imprévisibles

Comportements impulsifs

Vie chaotique et dramatique

L’exploitation des autres

Irresponsabilité

Pas de culpabilité ni de remords

Psychopathes :

Ressentir peu (le cas échéant) d’émotions

Sadisme (plaisir de faire souffrir les autres)

Manque d’attention aux autres

Mensonge pathologique

Personnalité charmante

Manque de peur

Comportement à risque

Peu fiable dans les relations

Incapacité à aimer

Aucun remords pour les actes répréhensibles

Jugement pauvre

Manque d’objectifs de vie

Qu’est-ce qui cause la sociopathie et la psychopathie?

Ni la sociopathie ni la psychopathie n’ont de « cause » clairement définie.

Selon les scientifiques, les sociopathes sont une création de leur environnement à un jeune âge.

On pense que beaucoup d’entre eux ont été maltraités, négligés ou qui n’ont pas de liens avec leurs soignants sont les plus susceptibles de devenir des sociopathes.

Les scientifiques pensent que même si les psychopathes sont nés, les sociopathes peuvent être des produits de leur environnement

Toutes les personnes maltraitées ne deviendront pas des sociopathes, et tous les sociopathes n’ont cependant pas été maltraités.

On pense que les psychopathes sont plus susceptibles d’être génétiquement influencés que influencés par leur environnement.

C’est-à-dire que si les psychopathes peuvent naître avec des dysfonctionnements cérébraux ou des marqueurs génétiques de la psychopathie, les sociopathes sont plus susceptibles d’être entraînés à désactiver certaines parties de leur cerveau pour survivre.

Quel pourcentage de la population sont psychopathes et sociopathes ?

Selon une étude de Fronteirs, environ 4,5% de la population adulte a les caractéristiques pour répondre aux critères d’être un psychopathe.

Selon le Dr Martha Stout, un sur 25, soit 4% de la population est un sociopathe.

Si ces chiffres semblent élevés, rappelez-vous que de nombreux psychopathes et sociopathes peuvent ne jamais montrer aucun type de séquence violente.

Beaucoup sont tout aussi susceptibles de vous exploiter ou de vous charmer pour qu’ils se permettent de vous marcher dessus sur leur chemin vers le sommet de l’échelle de l’entreprise.