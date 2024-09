Quelle est la différence entre un psychopathe et un sociopathe ? Moins que vous ne le pensez

Les articles sur les personnes mal élevées et sur la façon de les repérer sont courants. Vous n’avez pas besoin de chercher sur Google ou de faire défiler trop longtemps pour trouver des titres tels que 7 signes que votre patron est un psychopathe ou Comment éviter le sociopathe d’à côté.

Vous verrez souvent les termes psychopathe et sociopathe utilisés de manière quelque peu interchangeable. Cela s’applique peut-être au personnage de fiction le plus célèbre et le plus mal élevé de tous : Hannibal Lecter, le tueur en série cannibale de Le silence des agneaux.

Dans le livre sur lequel le film est basé, Lecter est décrit comme un « pur sociopathe ». Mais dans le film, il est décrit comme un « pur psychopathe ». Les psychiatres lui ont diagnostiqué autre chose entièrement.

Alors, quelle est la différence entre un psychopathe et un sociopathe ? Comme nous le verrons, ces termes ont été utilisés à différentes époques de l’histoire et renvoient à des concepts qui se chevauchent.

Qu’est-ce qu’un psychopathe ?

La psychopathie a été mentionnée dans la littérature psychiatrique depuis les années 1800. Mais la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (connu familièrement sous le nom de DSM) ne répertorie pas il s’agit d’un trouble clinique reconnu.

Depuis les années 1950les étiquettes ont changé et des termes tels que « trouble de la personnalité sociopathique » ont été remplacés par trouble de la personnalité antisocialequi est ce que nous avons aujourd’hui.

Une personne atteinte d’un trouble de la personnalité antisociale fait preuve d’un mépris persistant pour les droits des autres. Cela comprend le non-respect de la loi, les mensonges répétés, les comportements impulsifs, les bagarres, le non-respect des règles de sécurité, les comportements irresponsables et l’indifférence aux conséquences de ses actes.

Pour ajouter à la confusion, la section du DSM sur le trouble de la personnalité antisociale mentionne des traits de psychopathie (et de sociopathie). En d’autres termes, selon le DSM, ces traits font partie du trouble de la personnalité antisociale mais ne sont pas des troubles mentaux à proprement parler.

Psychiatre américain Hervey Cleckley a fourni la première description formelle des traits de psychopathie dans son livre de 1941 Le masque de la raison. Il a basé sa description sur ses observations cliniques de neuf patients de sexe masculin dans un hôpital psychiatrique. Il a identifié plusieurs caractéristiques clés, notamment un charme superficiel, un manque de fiabilité et un manque de remords ou de honte.

psychologue canadien Professeur Robert Hare ils ont affiné ces caractéristiques en mettant l’accent sur les caractéristiques interpersonnelles, émotionnelles et liées au mode de vie, en plus des comportements antisociaux répertoriés dans le DSM.

En réunissant tous ces éléments, nous pouvons dire qu’un psychopathe manipule les autres, fait preuve d’un charme superficiel, est grandiose et est constamment trompeur. Les traits émotionnels comprennent un manque d’émotion et d’empathie, une indifférence à la souffrance des autres et une non-acceptation de la responsabilité de l’impact de son comportement sur les autres.

Enfin, un psychopathe s’ennuie facilement, vit aux crochets des autres, n’a pas d’objectifs et est constamment irresponsable dans ses actions.

Et qu’en est-il d’un sociopathe ?

Le terme sociopathe est apparu pour la première fois dans les années 1930et a été attribué au psychologue américain George Partridge. souligné les conséquences sociétales d’un comportement qui viole habituellement les droits d’autrui.

Les universitaires et les cliniciens utilisent souvent les termes sociopathe et psychopathe de manière interchangeable. Mais certains préfère le terme sociopathe parce qu’ils disent que le public confond parfois le mot psychopathe avec psychose.

« Trouble de la personnalité sociopathique » était le terme utilisé dans la première édition du DSM en 1952. Cela correspondait à la opinions dominantes à l’époque où les comportements antisociaux étaient en grande partie le produit de la sociale environnement, et que les comportements n’étaient jugés comme déviants que s’ils enfreignaient socialedes règles juridiques et/ou culturelles.

Certaines de ces premières descriptions de la sociopathie correspondent davantage à ce que nous appelons aujourd’hui le trouble de la personnalité antisociale. D’autres se rapportent à des caractéristiques émotionnelles similaires à celles de Cleckley en 1941. définition d’un psychopathe.

En bref, les opinions sur la sociopathie étaient différentes et, même aujourd’hui, la sociopathie est moins bien définie que la psychopathie. Il n’existe donc pas de définition unique de la sociopathie que nous puissions vous donner, même aujourd’hui. Mais en général, ses comportements antisociaux peuvent être similaires à ceux que nous observons dans le cas de la psychopathie.

Au fil des décennies, le terme « sociopathie » est tombé en désuétude. À partir de la fin des années 1960, les psychiatres ont commencé à utiliser le terme « trouble de la personnalité antisociale ».

Né ou fabriqué ?

La « sociopathie » (ce que nous appelons aujourd’hui le trouble de la personnalité antisociale) et la psychopathie ont été associées à un large éventail de causes développementales, biologiques et psychologiques.

Par exemple, les personnes ayant des traits psychopathes ont certaines différences cérébrales en particulier dans les régions associés aux émotions, à l’inhibition du comportement et à la résolution de problèmes. Ils semblent également avoir des différences associées à leur système nerveuxy compris un rythme cardiaque réduit.

Cependant, la sociopathie et ses comportements antisociaux sont le produit de l’environnement social d’une personne et ont tendance à héréditaireCes comportements ont été associé à violence physique et conflit parental.

Quelles sont les conséquences ?

Malgré leurs représentations fictives – comme Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux ou Villanelle dans la série télévisée Tuer Eve – pas tout le monde présentant des traits de psychopathie ou de sociopathie, sont des tueurs en série ou sont physiquement violents.

Mais la psychopathie prédit un large éventail de comportements nocifs. Dans le système de justice pénale, la psychopathie est étroitement liée à la récidive, en particulier de nature violente.

Dans la population générale, la psychopathie est associé à dépendance aux drogues, sans-abrisme et autres troubles de la personnalité. Certaines recherches ont même montré que la psychopathie prédisait défaut de suivre Restrictions COVID.

Mais la sociopathie est moins reconnue comme un facteur de risque clé pour identifier les personnes présentant un risque accru de nuire à autrui. De plus, la sociopathie n’est pas un indicateur fiable d’un comportement antisocial futur.

En un mot

Ni la psychopathie ni la sociopathie ne sont classées comme troubles mentaux dans les manuels de diagnostic psychiatrique officiels. Il s’agit de traits de personnalité liés à des comportements antisociaux et associés à certaines caractéristiques interpersonnelles, émotionnelles et de style de vie.

On pense que la psychopathie a des bases génétiques, biologiques et psychologiques qui exposent la personne à un risque plus élevé de violer les droits d’autrui. Mais la sociopathie est moins clairement définie et ses comportements antisociaux sont le produit de l’environnement social de la personne.

Des deux, la psychopathie est celle qui permet le plus d’identifier la personne la plus susceptible de causer du tort aux autres.