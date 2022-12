Quelle est la différence entre un MBE, un CBE, un OBE et un chevalier ? – Le soleil

Les personnes méritantes sont récompensées par des médailles, des honneurs et des décorations de la part de la famille royale.

Le roi Charles III présentera désormais des récompenses en tant que nouveau monarque. Jetons un coup d’œil aux différents types.

Le plongeur olympique Matthew Lee récompensé par un OBE par le roi Charles

Quelle est la différence entre un MBE, un OBE et un CBE ?

Le système britannique des distinctions honorifiques récompense les personnes avec des distinctions honorifiques, des décorations et des médailles en reconnaissance publique de leur mérite, de leur service ou de leur bravoure.

Les récompenses les plus connues représentent différents rangs de l’Ordre de l’Empire britannique.

Instituées en 1917 par George V, ces récompenses ont été créées pendant la Première Guerre mondiale pour récompenser les services rendus à l’effort de guerre par des personnes ne combattant pas sur la ligne de front et sont désormais décernées à des civils ainsi qu’à des membres des forces armées.

Ils comprennent (par ordre de priorité):

Chevalier ou Dame de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique GBE, KBE ou DBE (Chevalier ou alors Dame):

Les deux grades supérieurs de l’Ordre de l’Empire britannique sont Chevalier ou Dame Grand-Croix et Chevalier ou Dame Commandeur. Ces deux grades permettent à leurs membres d’utiliser le titre de Monsieur pour les hommes et de Dame pour les femmes avant leur prénom e.

Cet honneur est décerné à ceux qui ont apporté une contribution majeure à toute activité, généralement au niveau national. Les chevaleries et les dames sont traditionnellement présentées avec une touche d’épée par le roi.

Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (BCE):

Ceci est décerné pour avoir un rôle important mais moindre au niveau national, ou un rôle de premier plan au niveau régional. Vous pouvez également en obtenir un pour une contribution distinguée et innovante dans n’importe quel domaine.

Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE):

Ce prix est décerné pour avoir un rôle local majeur dans toute activité, y compris les personnes dont le travail les a fait connaître à l’échelle nationale dans la région de leur choix.

Membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE):

Décerné pour une réalisation ou un service exceptionnel à la communauté. Cela aura un impact significatif à long terme et se démarquera comme un exemple pour les autres.

Ceux qui reçoivent les distinctions sont annoncés quelques jours avant le Nouvel An et autour de l’anniversaire d’État du roi.

Les récipiendaires d’honneur britanniques sont officiellement annoncés dans The Gazette.

N’importe qui peut nommer quelqu’un pour un honneur sur le site Web gov.uk.

Parmi les Chevaliers et Dames célèbres figurent Sir Mo Farah, Sir David Attenborough, Dame Maggie Smith, Dame Mary Berry, Sir Winston Churchill et Sir Lewis Hamilton.

La joueuse de tennis Emma Raducanu est la plus jeune récipiendaire au Royaume-Uni d’un MBE.

Les femmes peuvent-elles être anoblies ?

Les femmes ne sont pas anoblies mais reçoivent à la place une Damehood.

La Gazette déclare : « Les deux rangs supérieurs de l’Ordre de l’Empire britannique sont Chevalier ou Dame Grand-Croix et Chevalier ou Dame Commandeur.

“Ces deux rangs autorisent leurs membres à utiliser le titre de Monsieur pour les hommes et de Dame pour les femmes avant leur prénom.”

Les femmes qui sont nommées à l’Ordre le plus noble de la jarretière ou à l’ordre le plus ancien et le plus noble du chardon reçoivent le titre de Dame plutôt que Dame – qui est utilisé à la place du titre masculin Monsieur.

POUR QUOI LES GENS PEUVENT-ILS OBTENIR DES HONNEURS ? Faire une différence dans leur communauté ou leur domaine de travail

Améliorer la réputation de la Grande-Bretagne

Volontariat de longue durée

Innovation et Entrepreneuriat

Changer les choses, en mettant l’accent sur la réussite

Améliorer la vie des personnes moins capables de s’aider elles-mêmes

Faire preuve de courage moral

Qu’est-ce que l’Ordre de l’Empire britannique ?

Le système britannique des honneurs compte en fait plusieurs ordres, principalement liés à la monarchie, aux militaires et aux fonctionnaires coloniaux.

Mais le roi George V voulait combler le vide en créant un ordre qui honorerait les gens normaux.

Cependant, l’ordre a fait l’objet de quelques critiques en raison de son lien avec l’Empire britannique aujourd’hui disparu.

Le gouvernement a envisagé de changer le nom de l’Ordre de l’excellence britannique, mais le 29 décembre 2020, a déclaré que «l’empire» ne serait pas remplacé.

Helen Ewen, chef du secrétariat des distinctions honorifiques, a déclaré: “Il n’est actuellement pas prévu d’apporter des modifications.”

A quoi vous donne droit un MBE, OBE ou CBE ?

Toute personne sélectionnée pour un honneur sera invitée à assister à une cérémonie d ‘«investiture» dans une résidence royale où le roi, ou parfois le prince William, la princesse Anne ou le prince Edward, leur remettra leur insigne – une médaille – de l’ordre.

Cela a généralement lieu quelques mois après l’annonce de la liste des honneurs, mais les récipiendaires peuvent commencer à utiliser leur nouveau titre ou leurs nouvelles lettres après leur nom dès que les prix sont annoncés.

Les membres peuvent également faire ajouter un élément spécial à leurs armoiries indiquant leur appartenance à l’ordre.

Quelqu’un a-t-il déjà refusé un honneur ?

Il y a eu de nombreux cas où une célébrité ou un scientifique a rejeté les honneurs pour des raisons politiques ou personnelles.

Certains des noms incluent David Bowie, qui a refusé un OBE dans les honneurs d’anniversaire de la reine Elizabeth II en 2000.

Les stars à décliner les OBE incluent la célèbre cuisinière Nigella Lawson, le duo comique Dawn French et Jennifer Saunders, et la star de Fawlty Towers, John Cleese.

John Lennon est l’un des rares récipiendaires à lui rendre son honneur, renvoyant son MBE en 1969 pour protester contre l’implication de la Grande-Bretagne dans la guerre civile nigériane.

Stephen Hawking a décliné ses honneurs dans les années 1990 en raison de gouvernements traitant du financement et des coupes scientifiques.