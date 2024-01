Quelle est la différence entre un IP, un PA et un médecin ?

En 2021, Nicole Barbosa, spécialiste des relations avec les médias à Austin, au Texas, est revenue aux États-Unis après plus d’une décennie à l’étranger. Obtenir des soins médicaux aux États-Unis était une priorité pour elle – mais lorsqu’elle a essayé de prendre rendez-vous avec un médecin de premier recours dans un système de santé local en qui elle avait confiance, elle a été surprise de se retrouver au bout d’une liste d’attente de plusieurs mois.

Pendant ce temps, un assistant médical dans le même cabinet était disponible en quelques jours. Au début, Barbosa ne savait pas vraiment en quoi les assistants médicaux étaient différents des médecins. Elle a quand même pris rendez-vous et lorsqu’elle a vu le prestataire la semaine suivante, elle a été ravie du rythme tranquille. « Elle a répondu à toutes mes questions sans que je me sente pressée ou obligée de passer rapidement à son prochain rendez-vous ou à sa prochaine tâche », dit-elle.

Les soins étaient si bons que lorsque son prestataire a quitté le cabinet, Barbosa s’est inscrite pour consulter un autre assistant médical. Lors des visites, « je me sens toujours valorisée et vue », dit-elle.

Les Américains qui recherchent des soins de santé sont de plus en plus susceptibles de les obtenir auprès de personnes qui ne sont pas médecins. Les raisons sont en partie liées à l’offre et à la demande : la pénurie de médecins à l’échelle nationale s’accentue depuis des décennies. Et même si le pipeline destiné à produire davantage de médecins ne s’est pas élargi – ce qui nécessiterait littéralement une loi du Congrès – les écoles qui forment des infirmières praticiennes (IP) et des assistants médicaux (AP) ont proliféré. En conséquence, le nombre d’infirmières praticiennes avoir triplé depuis 2010et il y a presque deux fois plus assistants médicaux maintenant comme alors. Dans les cliniques de soins primaires, les services d’urgence, les salles d’opération et les cabinets médicaux spécialisés, ces professionnels de la santé accomplissent désormais en grande partie les mêmes tâches que les médecins.

Ces changements peuvent être imperceptibles pour de nombreuses personnes, mais si vous les avez remarqués et que vous vous demandez comment y penser, vous n’êtes pas seul. Peut-être que, comme Barbosa, vous essayez de choisir un prestataire de soins primaires et souhaitez en savoir plus sur les professions. Ou peut-être que votre système de santé vous a demandé de consulter une infirmière praticienne ou un adjoint au médecin et vous vous demandez ce que cela signifie.

Quelle que soit votre situation, il est utile de comprendre les atouts que chaque profession apporte au travail de soins aux patients et ce qui permet une bonne adéquation entre les prestataires et les personnes ; gardez simplement à l’esprit qu’au sein de chaque rôle, il existe de nombreuses variations dans le style de pratique en fonction des différences de personnalité et de la variabilité entre les pratiques.

Questions pour vous-même

Qu’est-ce que j’attends d’une visite chez mon prestataire ?

Les différences dans la formation que reçoivent les médecins, les infirmières praticiennes et les AM avant d’entrer en pratique ont beaucoup à voir avec la façon dont ils abordent les soins aux patients – et ces différences peuvent avoir un impact important sur ce qui se passe lors de vos visites.

Les médecins et assistants médicaux sont formés au modèle médical, explique Joanne Spetz, économiste de la santé à l’Université de Californie à San Francisco qui étudie la main-d’œuvre infirmière. « Une grande partie de la médecine consiste à comprendre les systèmes corporels, à comprendre les maladies – essentiellement à comprendre comment les systèmes corporels sont perturbés », dit-elle. Les personnes formées selon ces modèles se concentrent en grande partie sur la manière de diagnostiquer et de traiter les maladies et les blessures, et aussi, dans une certaine mesure, sur la manière de prévenir les maladies.

Le modèle infirmier est plus holistique, explique Spetz. Le paradigme infirmier, qui guide la formation des infirmières praticiennes, prend en compte non seulement les besoins physiques et les affections du patient, mais également d’autres facteurs tels que les objectifs personnels et la situation du patient. Par exemple, dit-elle, si un patient ressent de la douleur, une infirmière chercherait à identifier les causes physiques, mais également à comprendre comment la douleur affecte la fonction sociale et émotionnelle du patient – s’il peut manger, si la douleur le pousse à se retirer de sa famille, si d’autres facteurs de stress rendent difficile la gestion de la douleur.

Une autre distinction importante concerne le coût d’emploi des membres de chaque profession : alors que les adjoints au médecin et les infirmières praticiennes gagnent environ 125 000 $ par an, les médecins gagnent environ 230 000 $. Parce que le temps des médecins coûte plus cher à leurs employeurs que celui des autres prestataires, de nombreux systèmes de santé en accordent moins aux patients qu’ils voient.

Ensemble, ces facteurs signifient que les IP et les AM peuvent être programmés pour des visites plus longues que les médecins avec les patients qu’ils voient dans les établissements de soins primaires, ce qui signifie plus de temps pour répondre aux questions et fournir une éducation aux patients.

Il n’est pas clair si ces visites sont réellement plus longues, dit Tamara Ritsema, médecin adjoint et professeur au programme d’AP de l’Université George Washington. En raison d’une bizarrerie dans la documentation des visites d’AP et d’IP au sein du système de santé américain, il est difficile de recueillir des données sur les différences de durée des visites entre les types de prestataires. C’est possible que les patients sentir comme certaines visites sont plus longues en raison des variations dans les styles des prestataires.

« Les gens nous disent tout le temps : ‘Mon assistante maternelle ou mon infirmière praticienne passe plus de temps avec moi’ », explique Ritsema. « Nous ne savons pas si cela est vrai ou s’ils utilisent de meilleures stratégies de communication, comme s’asseoir pendant qu’ils parlent au patient ou utiliser un langage plus convivial pour le patient. »

Parce qu’elles sont formées au modèle infirmier, les IP en particulier sont préparées à effectuer un coaching centré sur le patient. Cela implique d’aider les patients en fin de vie à donner la priorité à la qualité de vie telle qu’ils la perçoivent, explique Spetz – pour « connaître votre liste personnelle de choses à faire avant de commencer à recommander tous ces traitements ». L’approche holistique des infirmières praticiennes constitue un atout spécifique dans médecine de la toxicomanie, selon certaines recherches de Spetz. D’autres études ont montré que les patients sont plus susceptibles de contracter services d’éducation et de conseil en matière de santéy compris des conseils pour arrêter de fumer, de la part des IP et des AM plutôt que des médecins.

À quel point suis-je médicalement compliqué ?

Le chemin pour devenir médecin est nettement plus long que le cheminement vers d’autres professions médicales. Avant de pouvoir exercer de manière indépendante, les médecins passent quatre ans à l’école de médecine et trois à sept ans dans un programme de formation en cours d’emploi appelé résidence ; pendant ce temps, les programmes de formation typiques d’assistants médicaux et d’infirmières praticiennes durent de deux à trois ans. (Tous ces programmes nécessitent un diplôme de premier cycle pour être admis ; les programmes IP nécessitent un diplôme de premier cycle en sciences infirmières.)

Pendant leurs études de médecine, les médecins suivent une série de cours sur les mécanismes invisibles qui maintiennent le fonctionnement du corps – et qui sont à l’origine des maladies – dans le cadre de cours comprenant la biochimie, la pharmacologie, la génétique, la microbiologie et d’autres sciences dures. Une fois qu’ils commencent à prendre soin des patients, une grande partie de leur éducation vise à faire le lien entre ces mécanismes complexes et les maladies qu’ils observent dans les cliniques et les services hospitaliers. Au moment où le médecin le moins expérimenté entre sur le marché du travail, il possède au moins 10 000 heures d’expérience clinique.

Les assistants médicaux suivent une version abrégée de ce parcours éducatif et, comme les diplômés des facultés de médecine, terminent leurs programmes en étant prêts à travailler dans n’importe quel contexte médical. Tout comme les diplômés des facultés de médecine, ils ont besoin d’une formation plus approfondie sur le terrain avant d’être considérés comme compétents dans leur domaine, explique Ritsema. Mais si cette formation est formalisée pour les médecins sous la forme d’un programme de résidence avec des exigences claires, elle est moins formellement prescrite pour les AM, dit-elle. Un PA fraîchement sorti de l’école a un minimum de 2 000 heures d’expérience clinique à son actif. Étant donné que de nombreux programmes d’AP exigent comme condition préalable un travail préalable dans le domaine de la santé, bon nombre de ces professionnels entrent sur le marché du travail avec une expérience clinique beaucoup plus importante.

Les stagiaires en soins infirmiers praticiens suivent également une variété de cours didactiques qui chevauchent dans une certaine mesure les cours des AM. Cependant, ils choisissent la population avec laquelle ils veulent travailler pendant qu’ils sont encore à l’école — qu’il s’agisse de tous les arrivants ou de nouveau-nés, d’enfants, de femmes, de personnes âgées, de personnes atteintes de maladie mentale — et leur formation clinique les prépare à travailler avec cette population dans particulier. Au moment où ils obtiennent leur diplôme d’IP, ces professionnels ont accumulé au moins 1 000 heures d’expérience clinique – un chiffre qui peut être plus élevé selon l’état dans lequel ils se trouvent.

Ces différences de formation signifient que si vous « souffrez de problèmes de santé très complexes et que tous vos médicaments interagissent les uns avec les autres », un médecin qui s’occupe de vous a un avantage sur les autres prestataires, explique Spetz. Après toute cette pratique de soins à des patients compliqués, les médecins sont habitués à comprendre comment un dysfonctionnement au niveau microscopique peut provoquer des maladies et à choisir des stratégies de diagnostic pour démêler un réseau de symptômes ou de résultats de laboratoire déroutants.

Tout le monde n’est pas un mystère médical. De nombreuses études ont montré que pour les patients moins complexes, c’est-à-dire les personnes sans maladies chroniques multiples qui ne prennent pas beaucoup de médicaments, les soins prodigués par les infirmières praticiennes et les assistants médicaux sont tout comme sûr et rentable grâce aux soins prodigués par les médecins.

Les IP et les AM qui travaillent au sein d’équipes collaboratives et solidaires sont plus susceptibles d’obtenir de bons résultats, affirme Candice Chen, pédiatre et chercheur qui étudie les problèmes liés au personnel de soins primaires à l’Université George Washington. Un environnement qui leur permet – ainsi qu’aux médecins – de demander et de recevoir de l’aide lorsqu’ils en ont besoin est un élément clé de soins de qualité.

Il y a actuellement beaucoup de luttes en coulisses entre les sociétés professionnelles et les conseils médicaux des États sur la quantité de soins que les infirmières praticiennes et les assistants médicaux devraient être en mesure de fournir sans un collaborateur médical. Mais ces métiers ne sont pas interchangeables avec ceux de médecins, précise Candice Chen. Bien que les soins des IP et des AP soient dans de nombreux cas équivalents, voire meilleurs, que les soins des médecins, une étude récente étude suggère que les infirmières praticiennes qui s’occupent de patients plus complexes dans les services d’urgence de la Veterans Health Administration ont eu de pires résultats que les médecins.

Dans les équipes où les prestataires peuvent facilement demander de l’aide, les patients qui ont besoin de prestataires possédant certaines compétences sont plus susceptibles d’être vus par ces prestataires. “Le…