Les CROCODILES et les alligators sont parmi les plus anciennes créatures vivantes de la planète.

Surnommés « dinosaures vivants », ces reptiles aquatiques existent depuis 85 millions d’années.

Les alligators et les crocodiles sont deux des plus anciennes créatures de la planète

Quelle est la différence entre un alligator et un crocodile ?

Il y a une différence préliminaire entre un alligator et un crocodile : leur museau.

Les alligators ont un museau large et arrondi en forme de U.

Les crocodiles, en revanche, ont un long museau pointu en forme de V.

La forme du museau de l’alligator signifie qu’il peut exercer plus de puissance de sa mâchoire, ce qui est utile pour casser des proies à vertèbres dures comme les tortues.

Un alligator américain repose sur un rocher à l’alligator lagune à Everglades Alligator Farm à Homestead, Floride Crédit : Getty

Il existe cependant quelques autres différences dans la distinction entre les deux.

Les dents inférieures des alligators ne sont pas visibles lorsque leur bouche est fermée, cependant, chez les crocodiles, certaines dents inférieures dépassent, notamment leurs grandes quatrièmes dents.

Un crocodile dans le delta de l’Okavango au Botswana Crédit : Getty

Les alligators sont principalement de couleur grise ou noire, tandis que les crocs sont olive et beige.

Les crocodiles sont généralement plus agressifs que les alligators.

Où trouve-t-on des alligators et des crocodiles ?

Les alligators se trouvent généralement dans les zones d’eau douce, tandis que les crocodiles préfèrent les habitats d’eau salée.

Les crocodiles se trouvent dans les habitats tropicaux d’Afrique, d’Asie, d’Australie et des Amériques.

Il n’y a que deux pays sur terre où l’on peut trouver des alligators : les États-Unis et la Chine.

Crocodile sauvage Cancun Yucatan Mexique péninsulaire Crédit : Alamy

Les alligators américains se trouvent dans le sud-est des États-Unis. Cela comprend toute la Floride et la Louisiane; les parties sud de la Géorgie, de l’Alabama et du Mississippi ; côtières du Sud et du Nord de la Caroline ; L’est du Texas, le coin sud-est de l’Oklahoma et la pointe sud de l’Arkansas.

La Louisiane est l’état avec la plus grande population d’alligators.

Les alligators ne sont pas en danger, contrairement aux crocodiles.

Que mangent les crocodiles et les alligators ?

Dans la nature, les crocodiles se nourrissent d’insectes, de poissons, de petites grenouilles, de lézards, de crustacés et de petits mammifères.

De même, les alligators sont carnivores et se nourrissent de poissons, d’escargots et d’autres invertébrés, oiseaux, grenouilles et mammifères qui s’approchent du bord de l’eau.

Un alligator de 11 pieds se promène à travers un jeu de golf en Géorgie Crédit : La Méga Agence

Dans certains zoos, les alligators et les crocs sont parfois nourris de lapins et de rats.

Les deux créatures peuvent courir jusqu’à 11 mph sur terre. Les alligators peuvent pousser entre 10 et 15 pieds de long, là où les crocs atteignent un impressionnant 14-17 pieds et peuvent peser plus de 2 000 livres.

La vie d’un alligator s’étend généralement sur 50 ans, tandis que celle des crocodiles dure environ 70 ans.