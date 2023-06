Quelle est la différence entre se sentir somnolent et se sentir fatigué ?

L’envie mortelle de dormir frappe souvent aux moments les plus inopportuns : sur votre trajet pour vous rendre au travail, pendant le marasme après le déjeuner, le moment exact où vous devriez partir pour vous rendre à temps à un cours d’exercice. Le simple fait de fermer les yeux n’est pas nécessairement le meilleur remède à chacune de ces crises de langueur. C’est parce que chaque expérience léthargique n’est pas créée de la même manière. Dans certains cas, vous pouvez vous sentir « endormi » ; dans d’autres, vous pouvez être « fatigué ».

Il existe différentes raisons sous-jacentes à la somnolence et à la fatigue – et différentes façons dont elles se manifestent dans le corps. Il est important de connaître la différence entre les deux « parce qu’ils sont traités différemment », explique Abhinav Singh, expert en examen médical chez SleepFoundation.org et directeur médical de l’Indiana Sleep Center. « La somnolence et la fatigue sont comme la faim et la soif. Peuvent-ils être proches l’un de l’autre ? Bien sûr qu’ils le peuvent », dit-il. « Mais ils sont étanchés par différentes choses, comme la faim avec de la nourriture, la soif avec de l’eau. » Il existe des moyens de traiter la somnolence et la fatigue, disent les experts, mais vous devez d’abord savoir quelle sensation vous ressentez.

La différence entre somnolent et fatigué

La somnolence est marquée par la somnolence et un fort désir de dormir, explique Shelby Harris, psychologue clinicienne spécialisée en médecine comportementale du sommeil. Les signes de somnolence comprennent des paupières lourdes, des bâillements fréquents, des somnolences, une vision floue, une coordination altérée, un ralentissement de la réflexion et une irritabilité accrue, dit Harris. La somnolence est causée par un manque de sommeil ou un mauvais sommeil dû à l’insomnie ou à l’apnée du sommeil ou même au fait d’être debout toute la nuit avec un enfant malade.

D’autre part, la fatigue ou la fatigue est « un état d’épuisement physique ou mental qui s’accompagne généralement d’un manque d’énergie », explique Harris. La fatigue peut se manifester par une sensation de lourdeur et de fatigue dans votre corps, mais vous vous sentez également épuisé sur le plan cognitif. Le stress mental et émotionnel – par exemple, d’une longue journée de travail – peut vous fatiguer. Il en va de même pour l’effort physique, les conditions médicales comme l’anémie ou le diabète, ou la guérison d’une maladie comme la grippe, explique Beth Malow, directrice de la Vanderbilt Sleep Division au Vanderbilt University Medical Center.

Le «remède» inévitable contre la somnolence est le sommeil. Cependant, la fatigue n’est généralement pas atténuée par le sommeil. Vous pouvez être fatigué après un entraînement intense, mais vous ne vous endormirez pas si vous vous asseyez quelques minutes après. « J’ai tellement mal, je suis tellement fatiguée de partout – c’est de la fatigue », dit Malow. « Alors que la somnolence concerne davantage, vous êtes susceptible de vous endormir, n’importe quand, n’importe où. »

Il est possible d’être à la fois somnolent et fatigué, dit Singh. Si vous ne dormez que cinq heures par nuit et que vous vous dépassez au travail et en société, vous pouvez vous retrouver avec un mélange épuisant des deux sensations. Les symptômes comprennent l’irritabilité, des difficultés de concentration, des erreurs au travail et une augmentation de la faim. Si vous vous retrouvez à annuler vos plans pour rester à la maison et regarder la télévision pour récupérer, pour vous endormir sur le canapé après quelques minutes, c’est un signe que vous êtes à la fois somnolent et fatigué, dit Singh.

Comment savoir si vous êtes fatigué ou simplement endormi

Pour déterminer si vous êtes fatigué ou somnolent, vous devez examiner ce qui vous pousse à vouloir vous mettre au lit. Lorsque vous vous réveillez le matin, évaluez comment vous avez dormi, dit Singh : Avez-vous dormi les sept à neuf heures recommandées ? Avez-vous été ininterrompu pendant cette période, ou vous êtes-vous retourné et vous êtes-vous réveillé périodiquement ? Si vous partagez un lit avec un partenaire, il peut vous dire si vous avez été agité pendant la nuit, si vous avez ronflé ou si vous avez bien dormi. Les interruptions de votre sommeil vous rendront somnolent.

Une autre façon de déterminer si vous avez sommeil est d’utiliser l’échelle de somnolence d’Epworth, dit Malow, où vous pouvez classer votre probabilité de somnoler pendant des activités comme regarder la télévision ou en tant que passager dans une voiture. Un score de 10 ou plus indique que vous avez besoin de dormir plus ou d’un sommeil de meilleure qualité.

Il est plus difficile de cibler la cause sous-jacente de la fatigue, car de nombreux facteurs contribuent à la fatigue, des effets secondaires des médicaments à une journée de réunions consécutives. « Je crois vraiment que les gens peuvent se sentir fatigués d’interagir avec les gens toute la journée et vous atteignez cette limite », déclare Malow. Dans ces situations, vous pouvez être fatigué, mais pas prêt à vous coucher et vouloir juste passer du temps seul.

Pour les épisodes de fatigue continus, vous voudrez consulter votre médecin qui effectuera des tests pour déterminer si vous souffrez d’une maladie thyroïdienne, d’anémie, de déséquilibres hormonaux ou d’une infection. « La fatigue est plus médicale », dit Malow, « et la somnolence est plus un trouble du sommeil. » Si vous n’avez pas de médecin généraliste ou si vous n’y êtes pas allé depuis des années, consultez le site Web de votre compagnie d’assurance pour trouver un médecin dans votre région qui accepte des patients. Si vous n’avez pas d’assurance, des cliniques gratuites ou des centres de santé agréés par le gouvernement fédéral dans votre région fournissent des soins médicaux gratuits ou à faible coût.

Que faire si vous vous sentez somnolent

Le remède le plus simple contre la somnolence est, eh bien, de dormir un peu. Essayez de faire une sieste de 5 à 10 minutes si vous le pouvez, dit Malow. Les parents de nouveau-nés ou d’enfants ayant des habitudes de sommeil irrégulières ne pourront pas donner la priorité à des nuits de sommeil ininterrompues, mais essayez de faire une sieste lorsque le temps le permet.

De nombreux horaires ne permettent pas les siestes de midi. Harris suggère une activité physique, comme des étirements, des exercices légers ou une promenade à l’extérieur, pour vous aider à vous réveiller. S’il y a des facteurs qui affectent votre sommeil – disons que vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit ou que vous ronflez – vous voudrez peut-être consulter un spécialiste du sommeil, dit Malow, qui peut vous aider à diagnostiquer les troubles du sommeil et vous traiter pour eux. Vous pouvez trouver un spécialiste du sommeil en demandant à votre médecin traitant de vous recommander ou vous pouvez effectuer une recherche en ligne dans la liste des médecins couverts de votre assureur. L’American Academy of Sleep Medicine tient également un répertoire des spécialistes et des installations du sommeil.

Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance pour déterminer le coût du rendez-vous, s’il est couvert ou si vous devez atteindre votre franchise avant qu’il ne vous fournisse une quote-part. Selon l’endroit où vous vivez, si vous avez une assurance et si vous faites une étude du sommeil à la maison ou dans un laboratoire, une étude du sommeil peut coûter entre 150 $ et 10 000 $, alors assurez-vous de vous renseigner sur les prix avant de prendre rendez-vous ou procédures.

Que faire si vous vous sentez fatigué

Pour les accès de fatigue sporadiques qui ne sont pas influencés par des problèmes de santé sous-jacents, Harris suggère de prendre des pauses régulières au travail, à l’école ou entre les tâches, de s’exposer à la lumière naturelle (surtout le matin) et de rester hydraté. Toute façon d’alléger votre charge mentale si votre énergie est zappée vous aidera à vous rajeunir. « S’asseoir et se reposer et faire quelque chose qui minimise votre charge énergétique est vraiment bien », dit Malow. « Peut-être ne pas interagir avec d’autres personnes pendant 30 minutes ou être capable de lever les pieds. »

Si aucune de ces options ne soulage votre fatigue et que vous soupçonnez qu’un problème de santé est en jeu, Singh et Malow recommandent de demander l’aide d’un professionnel de la santé qui peut travailler avec vous pour déterminer si vous avez besoin d’un ajustement dans votre alimentation, votre niveau d’activité physique, ou avoir besoin de médicaments pour corriger un déséquilibre.

« Tout le monde ressent la fatigue et la fatigue de différentes manières : certaines personnes deviennent plus irritables, grincheuses, certaines personnes deviennent plus léthargiques, certaines personnes deviennent plus oublieuses », explique Singh. « Il est difficile de dire que tout le monde va le ressentir de cette manière algorithmique. C’est très non algorithmique en ce qui concerne les causes et le traitement.