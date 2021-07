Quelle est la différence entre pandémie et épidémie ?

LES mots « pandémie » et « épidémie » sont souvent utilisés à tort de manière interchangeable.

En effet, la définition de chaque terme est fluide et change à mesure qu’une maladie devient plus ou moins répandue au fil du temps.

« Une pandémie est une épidémie qui voyage » Crédit : Reuters

Que signifie pandémie ?

Une pandémie est une épidémie qui se propage à travers les pays ou les continents.

Elle touche plus de personnes et fait plus de victimes qu’une épidémie.

Par exemple, lorsque COVID-19 a commencé à se propager et qu’il est devenu clair que la maladie était grave, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie.

Un moyen simple de se rappeler ce qu’est une pandémie est de « … se souvenir du « P » dans une pandémie, ce qui signifie qu’une pandémie a un passeport. », selon intermountainhealthcare.org.

« Une pandémie est une épidémie qui voyage. »

Il y a eu de nombreuses pandémies passées notables dans l’histoire du monde qui ont tué de nombreuses personnes, notamment la peste noire (25 millions), la pandémie de grippe de 1918 (50 millions), la variole (300 millions) et le VIH et le sida (32 millions).

Une épidémie se propage activement Crédit : Getty

Que signifie épidémie ?

Une épidémie est une maladie qui affecte un grand nombre de personnes au sein d’une communauté, d’une population ou d’une région.

Une épidémie se propage activement car les nouveaux cas de maladie dépassent largement ce qui est attendu.

Souvent, une épidémie est localisée dans une région, mais le nombre de personnes infectées dans cette région est nettement plus élevé que la normale.

Par exemple, lorsque COVID-19 était limité à Wuhan, en Chine, c’était une épidémie.

La propagation géographique en a fait une pandémie.

Connaître la différence entre pandémie et épidémie est important Crédit : AFP

Pourquoi est-il important de connaître la différence?

Connaître la différence entre pandémie et épidémie est important pour aider à comprendre les nouvelles de santé publique et les réponses appropriées en matière de santé publique.

En 1999, l’OMS a publié le premier plan de préparation à une pandémie d’influence décrivant la réponse appropriée basée sur six phases clairement définies.

L’objectif du plan était de coordonner la réponse mondiale en fournissant aux pays un plan élaboré pour suivre les stratégies nationales sur la base des ressources disponibles.

En 2009, un nouveau système d’alerte pandémique de l’OMS allant de la phase 1 (une faible augmentation) à la phase 6 (une pandémie complète) a été conçu.

Phase 1 : Un virus chez les animaux n’a causé aucune infection connue chez l’homme.

Phase 2 : Un virus animal a provoqué une infection chez l’homme.

Phase 3 : Des cas dispersés ou de petits groupes de maladies chez l’homme sont détectés.

Phase 4 : La maladie se propage de personne à personne avec des épidémies confirmées dans les communautés.

Phase 5 : La maladie se propage entre humains dans plus d’un pays de l’une des régions de l’OMS.

Phase 6 : Au moins un pays, dans une région différente de la phase 5, connaît des épidémies au niveau communautaire.