Quelle est la différence entre les varices et les varicosités ? – Section locale de Shaw

Les varicosités et les varices peuvent toutes deux avoir un impact important sur votre apparence. Mais quelle est la différence entre les deux ?

Les varicosités ont tendance à être plus petites, plus proches de la surface de la peau et apparaissent sous forme de minuscules lignes rouges ou bleues qui ressemblent à des branches d’arbres ou à des toiles d’araignées. Les varices sont des vaisseaux sanguins hypertrophiés en forme de corde qui sont gonflés et surélevés au-dessus de la surface de la peau.

“Les varicosités peuvent être le résultat de varices”, a déclaré Kathe Malinowski, esthéticienne en chef et responsable marketing pour Eterna MedSpa & Laser Vein Center.

Qu’est-ce qui cause la condition? Selon l’American Academy of Dermatology Association, des valves endommagées dans les veines empêchent le sang de circuler normalement.

Heureusement, il existe des options de traitement peu invasives et elles n’impliquent pas de chirurgie.

“Les varicosités n’ont souvent besoin que de traitements de sclérothérapie, puis de porter un tuyau de soutien après la procédure”, a déclaré Kathe Malinowski, esthéticienne en chef et responsable marketing pour Eterna MedSpa & Laser Vein Center.

Avec la sclérothérapie, une aiguille fine injecte une solution directement dans les veines, ce qui provoque l’étanchéité de la muqueuse veineuse et empêche la circulation sanguine.

Pour les varices, l’ablation laser endoveineuse, ou EVLA, est une option. L’EVLA rétrécit et affaisse de façon permanente la veine anormale, la laissant ainsi en place sans enlever chirurgicalement la veine. L’énergie laser est délivrée par une minuscule fibre laser insérée dans la varice ciblée. La procédure est réalisée à travers une petite entaille dans la peau pour éviter les cicatrices. Aucun point n’est nécessaire pour fermer la petite entaille. La fibre laser est positionnée sous guidage ultrasonore.

“Il est préférable de venir faire un dépistage gratuit des veines chez Eterna pour voir quels sont les problèmes sous-jacents”, a déclaré Malinowski.

Le technicien en échographie effectuera une analyse, puis le médecin l’évaluera pour déterminer un plan de traitement. Eterna soumet ensuite les informations cliniques du client à l’assureur pour autorisation préalable.

Appelez pour prendre rendez-vous pour votre dépistage gratuit.

Eterna MedSpa & Laser Vein Center : 217 Boulevard Vertin, Shorewood, 60404 : 815.254.8888 : https://www.eternalaser.com/