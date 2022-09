Quelle est la différence entre les politiques énergétiques européennes à l’approche de l’hiver ?

PARIS – L’Allemagne a annoncé jeudi un programme pouvant atteindre 194 milliards de dollars pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, cherchant à protéger les consommateurs et les entreprises de certaines des pires retombées alors que les températures à travers l’Europe commencent à baisser. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a déclaré que l’intervention d’urgence prévue était une “réponse à Poutine”, qu’il a accusé de mener une “guerre de l’énergie” contre l’Europe.

Mais l’annonce allemande de jeudi a également souligné à quel point la réponse de l’Europe à la hausse des prix de l’énergie a été divisée. Les ministres de l’énergie de l’UE devaient se réunir à Bruxelles vendredi pour discuter de mesures communes, y compris un éventuel plafond des prix du gaz et des prélèvements sur les bénéfices excédentaires de la production d’énergie. Certains États membres, notamment la France, ont mis en place de vastes plafonds de prix pendant une grande partie de l’année. L’Allemagne, qui dépendait fortement du gaz russe avant l’invasion de l’Ukraine, ne prend que maintenant des mesures comparables.

Même si les détails clés du plan de l’Allemagne restaient flous, les responsables allemands ont clairement indiqué à quoi ils ne voulaient pas qu’ils ressemblent.

“Nous ne suivons expressément pas l’exemple du Royaume-Uni sur la voie d’une politique budgétaire expansionniste”, a déclaré Lindner.

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a provoqué une révolte des marchés financiers plus tôt cette semaine après que son gouvernement a proposé d’utiliser de l’argent emprunté pour payer des réductions d’impôts tout en dépensant lourdement pour protéger les consommateurs de la flambée des factures d’énergie. En réponse, la livre sterling est tombée à un plus bas historique face au dollar américain.

Comment la France et l’Allemagne s’en sortent-elles ?

Le gouvernement français a exigé que sa société d’énergie publique majoritaire vende de l’électricité à un prix artificiellement bas cette année, mais est également intervenu rapidement pour imposer des plafonds de prix.

La réponse rapide était probablement enracinée au moins en partie dans les souvenirs des premières étapes du premier mandat du président Emmanuel Macron en tant que président. Les protestations contre les taxes sur les carburants liées à l’environnement en 2018 et 2019 ont rapidement pris de l’ampleur, capturant des préoccupations plus larges concernant les inégalités sociales et déclenchant le mouvement Yellow Vest qui est ensuite devenu de plus en plus violent.

Alors que le pays se préparait pour l’élection présidentielle d’avril, le gouvernement Macron a plafonné l’augmentation des prix de l’électricité à 4 % et a gelé les prix du gaz naturel aux niveaux de l’automne 2021 – et les a maintenus là après les élections.

Plus tôt ce mois-ci, la Première ministre française Élisabeth Borne a déclaré que les augmentations des prix de l’électricité et du gaz naturel seraient plafonnées à 15 % en 2023 et que 12 millions de ménages à faible revenu seraient éligibles à des paiements uniques pouvant atteindre environ 200 dollars.

“Cela évitera que les revenus réels en France baissent autant que dans les économies voisines, mais au prix d’un déficit budgétaire plus important”, a ajouté le cabinet de conseil Capital Economics dans une récente analyse.

Dans l’ensemble, les plafonds de prix devraient coûter environ 44 milliards de dollars, et la France prévoit d’emprunter une somme record – environ 260 milliards de dollars – pour financer son budget en expansion l’année prochaine.

Mais les dépenses futures pourraient finir par être encore plus élevées dans l’Allemagne voisine, la plus grande économie d’Europe, qui dépendait davantage du gaz naturel russe que la plupart des autres pays de l’UE.

Suite à la nationalisation de l’importateur de gaz Uniper plus tôt en septembre, le gouvernement a annulé une taxe sur le gaz qui devait entrer en vigueur le 1er octobre. Au lieu de cela, il devrait maintenant couvrir le coût d’un plafonnement des prix du gaz et de l’électricité qui pourrait supporter certains ressemblance avec l’approche française. Les ménages privés, ainsi que les petites et moyennes entreprises, recevraient une quantité de base d’électricité à un tarif subventionné.

Cependant, tout ce qui dépasserait ce montant de base, les consommateurs devraient acheter au prix actuel du marché. Parallèlement aux efforts visant à atténuer l’impact financier de la hausse des prix de l’énergie, l’Allemagne tient à maintenir une incitation auprès des ménages et des entreprises à réduire leur consommation d’énergie.

“La nécessité d’économiser l’énergie reste inchangée”, a déclaré jeudi le ministre allemand de l’Energie et de l’Economie, Robert Habeck, en annonçant le dernier plan de soutien.

Les autorités allemandes ont appelé le public à utiliser moins d’énergie en lavant les vêtements à 86 Fahrenheit (30 C), en utilisant des ampoules plus économes en énergie et en chauffant leurs maisons à environ 62 F (17 C). Des douches plus courtes et plus fraîches ont également été encouragées. Les monuments, les bâtiments publics et les vitrines des magasins du pays ne sont plus éclairés la nuit.

Pourquoi le plan énergétique britannique était-il si perturbateur ?

La Grande-Bretagne prévoit également d’emprunter massivement pour protéger ses consommateurs, mais elle le fait tout en réduisant considérablement les impôts, ce qui a semé la panique chez les investisseurs et choqué la monnaie.

“Ce que la France et l’Allemagne ont approuvé est, dans l’ensemble, plus favorable au marché”, a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, une société de conseil.

La Grande-Bretagne a déjà certains des prix de l’énergie les plus élevés d’Europe et le gouvernement britannique a donc dépensé plus que la plupart pour faire face à la nouvelle flambée. Au cours de l’année écoulée, la Grande-Bretagne a dépensé 6,5% de son PIB pour protéger les entreprises et les particuliers de la crise énergétique – bien plus que la plupart des pays de l’UE, selon le groupe de réflexion sur la politique économique basé à Bruxelles Bruegel.

Quelques jours après son entrée en fonction au début du mois, Truss a annoncé un ensemble de mesures, y compris un plafond plus bas que prévu sur les factures d’énergie jusqu’en 2024.

Alors que les prix annuels moyens britanniques par ménage devaient auparavant atteindre environ 3 900 dollars – jetant potentiellement des millions de personnes dans des difficultés financières – l’intervention du gouvernement maintiendra probablement les prix annuels autour de 2 800 dollars, selon l’Energy Saving Trust, une ONG.

La Banque d’Angleterre intervient pour éviter le resserrement du crédit et les retombées économiques

Mais les réductions d’impôts proposées par son gouvernement ont suscité un avertissement inhabituel du FMI concernant une augmentation des inégalités, aggravant les inquiétudes quant à la capacité de la Grande-Bretagne à faire face à la crise énergétique de cet hiver sans une vague de colère publique.

La chute de la valeur de la livre rendra également plus coûteux pour la Grande-Bretagne d’importer de l’étranger, y compris de l’énergie.

Qu’en est-il de l’infrastructure énergétique européenne ?

La hausse des prix a réveillé un certain nombre de débats parallèles sur les infrastructures et les approvisionnements énergétiques européens.

En Allemagne, le ministre de l’Economie Habeck – membre du Parti vert – a déclaré cette semaine que le pays ne retirerait probablement pas toutes ses centrales nucléaires restantes du réseau électrique d’ici la fin de cette année comme initialement prévu, suscitant de vives critiques de l’intérieur. sa fête.

La décision de l’Allemagne en 2011 de fermer tous les réacteurs d’ici 2022 faisait suite à des décennies de pression du Parti vert pour abandonner l’énergie nucléaire.

Habeck fait valoir que l’extension n’est que temporaire – seules deux centrales pourraient continuer à fonctionner jusqu’en avril de l’année prochaine – et qu’elle est nécessaire car environ la moitié de toutes les centrales nucléaires françaises sont actuellement en maintenance.

La France a également été sous la pression des gouvernements allemand, espagnol et portugais pour approuver un projet de gazoduc entre l’Espagne et la France via les Pyrénées.

Les responsables français ont fait valoir que les pipelines existants entre les deux pays ont déjà une capacité suffisante et qu’un nouveau pipeline prendrait trop de temps à construire. “Je ne comprends pas pourquoi nous sauterions comme des chèvres des Pyrénées sur ce sujet”, a récemment déclaré Macron aux journalistes, selon Reuters.

Mais les défenseurs des gazoducs espagnols et portugais soutiennent que la France essaie de donner un avantage à ses propres producteurs d’énergie en limitant la quantité de gaz que l’Espagne et le Portugal peuvent envoyer en Europe centrale.

En Grande-Bretagne, le gouvernement a levé la semaine dernière l’interdiction de la fracturation hydraulique, le processus d’extraction du gaz de schiste lourd pour l’environnement, annulant une décision antérieure prise au milieu des inquiétudes suscitées par les tremblements de terre.