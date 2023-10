Quelle est la différence entre les groupes du Hezbollah et du Hamas au Moyen-Orient ?

Le gouvernement israélien est confronté à une autre menace potentielle à sa frontière nord : le Hezbollah libanais. Le Hezbollah, groupe militant soutenu par l’Iran, a tiré dimanche des roquettes sur Israël, se joignant aux attaques offensives du Hamas.

Le Hezbollah s’est déjà heurté à Israël, ce qui fait craindre que le groupe terroriste ne rejoigne la guerre avec le Hamas.

Le Hezbollah et le Hamas sont-ils alliés ?

Le Hamas et le Hezbollah, tous deux considérés comme des organisations terroristes par le gouvernement américain, partagent l’objectif de détruire Israël, mais ne constituent pas le même groupe.

Le Hamas est un groupe palestinien soutenu par l’Iran et désigné comme organisation terroriste étrangère (FTO). Le Hezbollah est un groupe militant libanais ayant un bastion dans le sud du Liban. Le Hezbollah est également soutenu par l’Iran.

LE Hamas et le Hezbollah affirment que l’Iran a aidé à planifier une attaque meurtrière contre Israël (rapport)

Alors que les deux groupes ont une mission commune : éradiquer Israël, le Hamas se concentre principalement sur l’établissement d’un État palestinien. Le Hezbollah a un objectif plus large : soutenir les objectifs iraniens.

Ils suivent également différentes sectes de l’Islam. Le Hamas est majoritairement sunnite et le Hezbollah est un groupe chiite.

Ali Barakeh, un haut responsable du Hamas, a reconnu que le Hezbollah et l’Iran avaient aidé le Hamas dans le passé, mais a affirmé que le groupe travaillait seul à former des combattants et à construire des roquettes depuis la guerre de Gaza de 2014, selon l’Associated Press. Barakeh a déclaré qu’en tant qu’allié, le Hezbollah se joindrait au Hamas si nécessaire.

Hashem Safieddine, haut responsable du Hezbollah, a affirmé sa solidarité avec le Hamas dans une déclaration suite aux attaques de samedi : « Notre histoire, nos armes et nos roquettes sont avec vous ».

QU’EST-CE QUE LE HAMAS ? UN APERÇU DU GROUPE ISLAMIQUE QUI A ATTAQUÉ ISRAËL

La chaîne de télévision libanaise Al-Manar, dirigée par le Hezbollah, a salué les attaques du Hamas contre Israël comme étant « couronnées de triomphe et d’assistance divine ».

Le Hezbollah a-t-il attaqué Israël dans le conflit actuel ?

Bien qu’il ne fasse pas officiellement partie de la guerre, le Hezbollah a tiré dimanche 12 roquettes sur la zone très contestée du mont Dov, selon un haut responsable du Hezbollah, Hashim Safieddine. Ces tirs font suite à l’attaque du Hamas contre des villes israéliennes samedi lors de Shemini Atzeret, une célébration juive marquant la fin de Souccot.

ISRAËL EN GUERRE : VOIR LES PHOTOS, LA VIDÉO DE L’ATTAQUE ET LES APRÈS

Israël a répondu par des tirs sur le sud du Liban, sans faire de victimes.

Amir Avivi, PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël (IDSF), a déclaré à Fox News Digital que les roquettes étaient un message « localisé » du Hezbollah.

Orna Mizrahi, chercheuse principale à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv, a déclaré que la fusillade ressemblait moins à une déclaration de guerre qu’à un vœu de solidarité avec le Hamas. Elle a ajouté : « Mais il pourrait y avoir une tentation de profiter de cette opportunité. »

Que veut le Hezbollah ?

Le Hezbollah a été fondé pendant la guerre civile libanaise de 15 ans qui a débuté en 1975. L’Iran et son Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont fourni financement et formation au groupe de chiites qui ont commencé à se battre contre les forces israéliennes. Le groupe est devenu connu sous le nom de Hezbollah, ce qui signifie « Le Parti de Dieu ».

L’objectif initial du parti était d’éliminer les Forces de défense israéliennes (FDI) du sud du Liban. Bien qu’Israël ait retiré ses troupes en 2000, le Hezbollah a justifié son conflit en cours en se basant sur la présence israélienne dans les fermes de Chebaa, une zone située à la frontière entre le Liban, la Syrie et Israël.

LES DIRIGEANTS MONDIAUX CONDAMNENT LE HAMAS POUR UNE ATTAQUE « SANS PRÉCÉDENT » ALORS QUE L’IRAN ET LE HEZBOLLAH LOUENT LES TERRORISTES

Un manifeste de 1985 consacre la mission du Hezbollah d’expulser l’influence occidentale du Moyen-Orient et de détruire l’État d’Israël. Le manifeste citait l’Ayatollah Khomeini, le révolutionnaire islamique iranien, comme son chef. Khomeini a dirigé l’Iran en tant que guide suprême de 1979 jusqu’à sa mort en 1989.

Le Hezbollah est-il une menace pour les États-Unis ?

La portée du Hezbollah s’étend au-delà du Moyen-Orient. Le groupe est responsable d’attaques et de complots en Bulgarie, au Pérou, à Chypre, en Thaïlande, en Argentine et ailleurs. Même si le Hezbollah n’a pas réussi une attaque terroriste aux États-Unis, le groupe tente de développer la capacité d’y parvenir.

Le Hezbollah exploite des réseaux à l’intérieur et à l’extérieur du Liban pour mener diverses activités criminelles, notamment une série d’attaques contre les intérêts américains. Ces attaques comprenaient l’attentat à la bombe contre la caserne de Beyrouth en 1983. 241 Marines américains ont été tués dans ces attentats suicides ; le jour le plus meurtrier pour le Corps des Marines des États-Unis depuis la bataille d’Iwo Jima en 1945.

Actuellement dirigé par Hassan Nasrallah, le groupe militant a l’habitude de mener des attaques terroristes pour soutenir sa mission énoncée dans le manifeste. Les tensions restent vives après que le Hezbollah a combattu Israël en 2006, selon le World Factbook de la CIA. La guerre a commencé lorsque le Hezbollah a kidnappé deux soldats israéliens.

L’armée israélienne est prête à affronter le Hezbollah.