La fête islamique Eid al-Fitr change chaque année selon le calendrier lunaire.

Après que les musulmans ont observé le mois de jeûne du Ramadan, ils célèbrent la rupture de leur jeûne le jour de l’Aïd.

2 L’Aïd ou l’Aïd al-Fitr lance le début de Shawwal qui est un mois de célébration Crédits: Getty Images

Quelle est la différence entre l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Adha?

L’Aïd marque la fin du mois de jeûne du Ramadan et de nombreux musulmans se régaleront pour célébrer

La célébration tourne autour du moment où Allah est apparu à Ibrahim dans un rêve et lui a demandé de sacrifier son fils, Ismaël, en signe de sa foi.

C’est similaire aux histoires chrétiennes et juives dans lesquelles Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, mais l’a épargné.

Pendant ce temps, les musulmans sacrifient traditionnellement des animaux, en Grande-Bretagne, cela se fait dans un abattoir, et la viande est répartie entre les amis, la famille et les nécessiteux.

En plus de l’Aïd al-Fitr, les musulmans célèbrent l’Aïd al-Adha.

Al-Adha est célébré un peu plus de deux mois plus tard, au même moment où de nombreux musulmans effectuent le pèlerinage du Hadj.

2 Pendant l’Aïd, les cadeaux et les cartes sont souvent échangés entre amis et famille Crédits: Getty Images

Que signifient Eid al-Fitr et Eid al-Adha?

L’Aïd al-Fitr est également appelé le « Festival de la rupture du jeûne » ou le petit Eid,

Eid al-Adha signifie la fête du sacrifice et honore la volonté d’Ibrahim de sacrifier son fils Ismael comme un acte d’obéissance au commandement de Dieu.

C’est une fête religieuse importante pour les musulmans et c’est un jour où ils ne sont pas autorisés à jeûner.

L’Aïd commence le jour après l’observation d’un croissant de lune, indiquant que la nuit suivante verrait une nouvelle lune, commençant ainsi le mois de Shawwal – cela commence par une fête pour mettre fin à la période de jeûne.

Cependant, certains musulmans observent six jours de jeûne pendant le Shawwal (le lendemain de l’Aïd) – car cette période est considérée comme équivalente au jeûne toute l’année.

On pense que les bonnes actions sont récompensées dix fois dans l’Islam et ainsi jeûner pendant 30 jours pendant le Ramadan et six jours supplémentaires pendant Shawwal remplit l’obligation de jeûner pendant toute l’année.

La célébration de l’Aïd est un jour férié dans de nombreux pays musulmans, mais ne l’est pas au Royaume-Uni, malgré une campagne pour qu’elle soit reconnue en 2014.

Comment l’Aïd est-il célébré?

Pendant l’Aïd, les musulmans achèteront souvent de nouveaux vêtements pour l’occasion et participeront à des festivals et des célébrations.

Beaucoup se réveilleront tôt pour prier dans une mosquée ou un lieu de prière en plein air.

Les cadeaux et les cartes sont souvent échangés entre amis et en famille.

Eid signifie «célébration» et Mubarak signifie «béni», souvent Eid Mubarak est utilisé comme salutation au cours de cette période.

Cependant, cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les célébrations seront légèrement différentes.

