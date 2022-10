Quelle est la différence entre la MLS et l’USL ? – Podcast de discussion sur le football mondial

Dans l’épisode 1432, les animateurs de World Soccer Talk Podcast Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer discutent des histoires les plus intéressantes du monde des médias de football. Cette semaine, après que l’équipe de l’USL Sacramento Republic ait battu une autre équipe de la MLS à l’US Open Cup, nous débattons des différences entre la Major League Soccer et l’USL. […]

Cette semaine, après que l’équipe de l’USL Sacramento Republic ait battu une autre équipe de la MLS à l’US Open Cup, nous débattons des différences entre la Major League Soccer et l’USL.

Nous partageons également les dernières nouvelles sur les développements de l’accord sur les droits des médias MLS, quels diffuseurs restent et ce que cela signifie sur la base de l’accord déjà signé avec Apple TV.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

