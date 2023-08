Alors quand se termine le mercato ?

Les clubs de toute l’Angleterre n’ont plus que deux semaines pour terminer toute activité de transfert avant la fermeture de la fenêtre d’été à 23 heures le vendredi 1er septembre. La fenêtre a été occupée jusqu’à présent – ​​et elle ne montre aucun signe de ralentissement.

Comme toujours, il y a une date limite à laquelle tous les clubs doivent terminer leurs tenants et aboutissants avec la nouvelle saison déjà en cours.

Quelle est la date limite de transfert ?

Balayez pour faire défiler horizontalement Date limite de transfert Date limite Concours Vendredi 1er septembre, 23h première ligue Vendredi 1er septembre, 23h Ligue de football Vendredi 1er septembre, 23h Tout le football écossais Jeudi 14 septembre, 17h Super Ligue féminine Vendredi 1er septembre, 17h Bundesliga Vendredi 1er septembre, 19h série A Vendredi 1er septembre, 23h la Ligue Vendredi 1er septembre, 22h Ligue 1 20 septembre Ligue professionnelle saoudienne

VIDÉO : Pourquoi Moises Caicedo et Enzo Fernandez seront les challengers du titre de Chelsea cette saison

Le jour de la date limite de transfert a fourni beaucoup de drames au fil des ans, de Robinho à Manchester City et Andy Carroll à Liverpool, mais ces dernières années, les clubs ont amélioré leur capacité à terminer leurs affaires tôt, bien que la fenêtre actuelle ait vu de nombreux rebondissements au haut de gamme de la Premier League, avec plus de chances encore à venir.

Avec l’ajout des grosses dépenses de la ligue saoudienne et une date de clôture de la fenêtre plus tardive que la plupart des pays européens, certains grands clubs seront toujours nerveux à l’idée de perdre potentiellement de gros joueurs après la fermeture de leur propre fenêtre, la ligue ayant déjà attiré des joueurs comme Cristiano Ronaldo. et plus récemment la star du PSG Neymar.

Plus d’histoires et d’aperçus de saison

FourFourTwo a également des aperçus de saison pour de nombreuses autres ligues, y compris la Premier Leagueoù nous évaluons en détail chacun des 20 meilleurs clubs d’Angleterre.

Notre Aperçu de la saison de Ligue 1 se demande si la mainmise du Paris Saint-Germain sur le football français va se poursuivre, tandis que notre Aperçu de la saison de Bundesliga pose une question similaire du Bayern Munich et du football allemand. En Italie, c’est une course ouverte entre les meilleures équipes alors que nous approfondissons nos Aperçu de la saison de Serie A et en Espagne, nous évaluons si Barcelone ou le Real Madrid sortiront vainqueurs de notre Aperçu de la saison de la Liga.

Nous avons aussi le Aperçu de la saison du championnatle Aperçu de la saison de League One et le Aperçu de la saison de la Ligue deux pour que vous vous enlisiez.