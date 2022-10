Quelle est la date du couronnement du roi Charles III ? Date annoncée du 6 mai.

LONDRES – Le couronnement du roi Charles III, le premier pour la Grande-Bretagne en plus de 70 ans, a été fixé au 6 mai et pourrait être une affaire un peu moins extravagante que le couronnement de sa mère en 1953. Le palais de Buckingham a annoncé mardi dans un communiqué que la cérémonie sera “enracinée dans des traditions et un apparat de longue date”, mais aussi “reflètera le rôle du monarque aujourd’hui et se tournera vers l’avenir”.

Les biographes de Charles disent qu’il a parlé de vouloir une monarchie britannique allégée, et il y a un sentiment que le couronnement pourrait également être allégé – bien qu’impliquant toujours des milliers de personnes.

Charles est devenu roi au moment où la reine Elizabeth II est décédée le mois dernier, mais une période de temps est traditionnellement observée avant que le nouveau monarque ne soit officiellement couronné.

Quel genre de monarque sera le roi Charles III ? Différent de sa maman.

Le 6 mai, un samedi, est aussi l’anniversaire du petit-fils de Charles, Archie Mountbatten-Windsor, l’aîné des enfants du prince Harry et de Meghan. On ne sait pas si le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leur emploi en tant que « membres de la famille royale », participeront au couronnement. Les observateurs royaux disent que le prince William, l’héritier du trône, devrait jouer un rôle.

Conformément à la tradition remontant à 1066, la cérémonie doit avoir lieu à l’abbaye de Westminster à Londres. Charles serait le 40e souverain à y être couronné.

C’est également à Westminster que les funérailles d’État de la reine Elizabeth II ont eu lieu le mois dernier – un événement impliquant 2 000 invités, dont près de 90 dirigeants mondiaux, et 4 000 militaires en parade. Bien que le coût n’ait pas été rendu public, les responsables de la sécurité ont déclaré que la dépense était bien supérieure à tout ce qu’ils avaient jamais entrepris.

Funérailles de la reine Elizabeth II: le plus grand détail de sécurité du Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale

Après cette affaire élaborée, et parce que la Grande-Bretagne est confrontée à une crise du coût de la vie, l’idée d’un couronnement un peu plus modeste pourrait bien passer dans certains milieux. Comme pour tant de choses impliquant la monarchie, cependant, c’est un sujet de débat. « King a-t-il raison de planifier un couronnement à prix réduit ? l’occasion de mettre en valeur le « soft power » britannique sur la scène mondiale.

Certes, un sacre « allégé » est une question de perspective. Personne ne pense qu’ils laisseront de côté l’entraîneur d’état d’or, ou les orbes et les anneaux et les sceptres. Il y aura sûrement beaucoup de faste et d’apparat.

Peu de détails ont été annoncés. Mais plusieurs journaux britanniques ont rapporté de concert que le couronnement – ​​qui aurait été surnommé “Operation Golden Orb” – aura une liste d’invités de “seulement” 2 000, durera une heure et éliminera certaines des traditions les plus obscures, y compris une présentation d’or lingots. (L’optique de celui-ci pourrait ne pas être aussi belle lorsque l’inflation est si élevée).

Le roi Charles III pourrait apporter une nouvelle approche au “défenseur de la foi”

On se demande combien de robes et de tuniques élaborées seront portées par le nouveau roi. «Le roi Charles va réduire les« changements de costume »dans un couronnement plus mince», titrait le Daily Telegraph.

Mais le Mail on Sunday a déclaré que le code vestimentaire pour les invités ne serait pas aussi normatif qu’il l’était en 1953, lorsque les gens étaient «instruits que les« culottes de genou »étaient de mise, tandis que les femmes étaient invitées à porter des couvre-chefs, de préférence des diadèmes.

Le couronnement de la reine Elizabeth II, un an après qu’elle soit devenue reine, était un spectacle de trois heures, coûtant 1,57 million de livres sterling ou 31 millions de livres sterling en argent moderne, selon le Times de Londres.

C’était le premier couronnement britannique à être télévisé, attirant quelque 27 millions de téléspectateurs rien qu’en Grande-Bretagne. Plus de 8 200 personnes se sont massées à l’abbaye de Westminster et des milliers de journalistes ont couvert l’événement, dont Jackie Kennedy, puis Jacqueline Bouvier, qui travaillait pour le Washington Times-Herald.