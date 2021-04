BIGFOOT joue un rôle de premier plan dans une nouvelle série documentaire lancée sur Hulu en avril 2021.

Le Sasquatch en trois parties suit un journaliste d’investigation alors qu’il tente de résoudre un étrange triple homicide âgé de 25 ans.

4 Sasquatch est diffusé en trois parties sur Hulu Crédits: Hulu

Quelle est la date de sortie des docu-séries Sasquatch de Hulu?

Les trois parties de Sasquatch de Hulu seront disponibles sur la plate-forme de streaming le 20 avril.

Les docu-séries examinent de plus près trois meurtres qui auraient été l’œuvre d’une «créature mythique».

David Holthouse, journaliste d’investigation, est celui qui cherche des réponses à des questions difficiles.

Dans le premier épisode, Holthouse retourne dans une région productrice de cannabis du nord de la Californie pour se pencher sur les rumeurs qu’il a entendues pour la première fois en 1993 au sujet des meurtres commis par un Sasquatch.

4 La série documentaire est lancée le 20 avril 2021 Crédits: Hulu

«En tant que journaliste d’investigation, je crois que la vérité n’est jamais dite en neuf à cinq heures», déclare Holthouse, selon Variété.

Holthouse trouve une «profonde croyance en Bigfoot dans le milieu rural du nord de la Californie», selon la revue Variety.

« Ce sentiment d’une présence monstrueuse a de nombreuses racines, comme le démontre avec succès le documentaire – il y a l’ingouvernabilité du paysage, ainsi que la façon dont il attire les esprits conspirateurs. »

La docu-série arrive comme Les observations de Bigfoot continuent de monter en flèche autour du pays.

4 Le décor de la docu-série est la Californie du Nord Crédits: Hulu

Que dit le réalisateur Joshua Rofe à propos des docu-séries?

Joshua Rofe s’est intéressé au sujet après qu’un ami lui a suggéré de consulter le podcast Sasquatch Chronicles.

« Je n’étais pas vraiment intéressé mais il m’a exhorté à écouter un épisode et je l’ai fait », a déclaré Rofe Fil SyFy.

«Quatre jours plus tard, j’avais écouté 11 épisodes. Ce qui m’a frappé, c’est la peur viscérale que je ressentais comme un récit à travers toutes les histoires de ces gens.

«J’étais moins préoccupé par: » Est-ce que je crois en Bigfoot? Est-ce que je crois les détails de leurs histoires? » Je crois que la peur que je ressentais était authentique. «

4 La docu-série explore un étrange triple meurtre qui a eu lieu il y a des décennies Crédits: Hulu

Il a poursuivi: «Et puis j’ai pensé que si j’étais capable de trouver un mystère de meurtre enveloppé d’une manière ou d’une autre dans une histoire de Sasquatch, cela pourrait être vraiment spécial.

« David Holthouse est un de mes amis et collègues – il est journaliste d’investigation depuis 25 ans, et c’est la personne à qui je sais que vous vous adresseriez si vous vouliez trouver une chose complètement insensée et bizarre qui n’existe probablement pas. .

« Mon texte exact à David en février 2018 était: ‘Hé, c’est le texte le plus fou que je vais vous envoyer pour les cinq prochaines années. J’aimerais trouver un mystère de meurtre qui est en quelque sorte enveloppé dans une histoire de Sasquatch, et si il existe, poursuivez cela comme le prochain projet. ‘ »

Holthouse répondait et disait qu’il adorait l’idée.

«Et puis il me raconte sa propre histoire de l’automne 1993, où il a entendu, alors qu’il visitait une ferme de cannabis dans le nord de la Californie, que ces trois personnes avaient été assassinées par un Sasquatch», a déclaré Rofe à SyFy Wire.

« C’est cette histoire qu’il a cachée et je pense que c’était probablement gêné de la partager avec d’autres personnes parce qu’elle ne semble tout simplement pas crédible. »