Quelle est la date de sortie de l’iPhone 14 d’Apple ? Voici ce que disent les rumeurs

L’attente du nouvel iPhone d’Apple pourrait se terminer plus tôt que vous ne le pensez. Apple devrait organiser un événement de lancement en septembre, ce qui signifie que l’iPhone 2022 pourrait bientôt être à gagner. La spéculation sur le iPhone 14 (nom non officiel) a été barattage – depuis même avant la iPhone 13 a été annoncé il y a un an. Depuis lors, nous avons entendu beaucoup de commérages sur les nouveaux iPhone motif, le prix et nouvelles fonctionnalités. Mais qu’en est-il de sa date de sortie ? Apple n’a pas encore divulgué de dates officielles, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées sur la base des antécédents du géant de la technologie.

Apple a tendance à dévoiler ses nouveaux iPhones le premier ou le deuxième mardi de septembre. L’année dernière, la série iPhone 13 a officiellement fait ses débuts le mardi 14 septembre, suivie de précommandes à partir du vendredi 17 septembre, puis les téléphones ont été mis en vente le vendredi suivant, le 24 septembre. Pour l’iPhone 14, Apple pourrait organiser son événement soit le mardi 6 septembre, soit le mardi 13 septembre. Étant donné que les iPhones sont généralement mis en précommande les vendredis de la même semaine, nous nous attendons à ce que cela se produise cette année le vendredi 9 septembre. , ou le vendredi 16 septembre. Les dates de sortie de l’iPhone sont généralement une semaine et demie après les annonces d’Apple. Parfois, les dates de lancement sont échelonnées pour des modèles spécifiques, en particulier lors de l’introduction d’un nouveau design ou d’une nouvelle taille. Il est donc possible que la gamme iPhone 14 ait plus d’une date de sortie.



Il y a aussi une autre théorie qui circule depuis quelques années. En 2018, Crumpe a plongé profondément dans la chronologie des événements Apple et a émergé avec un convaincant Hypothèse de la fête du Travail. Sur la base du calendrier 2022, la règle de la fête du Travail placerait l’événement Apple de septembre (et le dévoilement de l’iPhone 14) le mercredi 7 septembre, avec une date de sortie le vendredi 16 septembre. UN récent rapport Bloomberg a également suggéré les mêmes dates pour l’annonce et la sortie de l’iPhone 14.

Cependant, la prédiction de la fête du Travail était une semaine de repos pour 2021 — et, en raison des retards du coronavirus, environ un mois de repos en 2020. Certes, il y a eu des problèmes de chaîne d’approvisionnement signalés pour l’iPhone 14 qui pourraient potentiellement repousser la date de sortie plus tard. Mais l’analyste d’Apple noté Ming-Chi Kuo a apaisé certaines de ces craintes, affirmant que cela ne devrait avoir qu’un impact “limité”, dans un Article de juillet sur Twitter.

Pour un examen plus approfondi des rumeurs sur l’iPhone, consultez toutes les rumeurs que nous avons entendues sur l’iPhone 14 d’Apple et notre histoire sur s’il y aura un iPhone pliable. Aussi, consultez si vous devriez passer à un iPhone 12 ou 13 cette annéesi vous n’êtes pas intéressé par la rumeur de l’iPhone 14.