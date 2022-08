Quelle est la clause de “discours ou débat” citée dans l’enquête géorgienne ?

ATLANTA (AP) – Le sénateur Lindsey Graham brandit la clause «discours ou débat» de la Constitution comme un bouclier alors qu’il tente d’éviter de témoigner devant un grand jury spécial qui enquête sur la question de savoir si l’ancien président Donald Trump et d’autres ont tenté d’influencer illégalement les élections de 2020 en Géorgie.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, souhaite interroger la républicaine de Caroline du Sud sur deux appels téléphoniques qu’elle dit avoir passés au secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et à son personnel dans les semaines qui ont suivi les élections générales de 2020, ainsi que sur les circonstances et la logistique entourant ces appels. . Raffensperger a déclaré à l’époque que Graham lui avait demandé s’il avait le pouvoir de rejeter certains bulletins de vote par correspondance, une question qu’il a interprétée comme une suggestion d’éliminer les votes légalement exprimés.

Les avocats de Graham ont fait valoir que les appels ont été passés dans le cadre de ses fonctions législatives et que la clause de discours ou de débat lui donne une protection absolue contre l’obligation de témoigner.

Les allers-retours juridiques ont déjà retardé le témoignage de Graham, qui avait été fixé à mardi.

QU’EST-CE QUE LA CLAUSE DE DISCOURS OU DE DÉBAT ?

En vertu de l’article I de la Constitution, “pour tout discours ou débat dans l’une ou l’autre Chambre”, les sénateurs et les membres de la Chambre des États-Unis “ne seront interrogés nulle part ailleurs”. Simplement, la disposition – “approuvée à la Convention constitutionnelle sans discussion et sans opposition”, a écrit la Cour suprême des États-Unis dans une décision de 1966 – vise à protéger les membres du Congrès des questions sur les actes législatifs officiels.

Dans une décision de 1968 concernant la condamnation d’un membre du Congrès en vertu d’une loi sur les conflits d’intérêts, la Cour suprême a écrit que l’intention de la disposition était “d’empêcher l’intimidation législative et la responsabilité envers les autres branches du gouvernement”.

QUE PROTÈGE-T-IL ?

La question de savoir si Graham est protégé par la clause dans cette affaire “porte fondamentalement sur les types d’actes législatifs par rapport aux types d’actes qui ne le sont pas”, a déclaré Anthony Michael Kreis, professeur de droit constitutionnel à la Georgia State University.

Des actions telles que parler sur le parquet de la Chambre ou du Sénat, présenter une législation, travailler sur un rapport de comité et des actes de recherche de faits législatifs sont toutes clairement couvertes, a-t-il déclaré. Les interviews d’actualités, les publications sans rapport avec les fonctions officielles, les activités politiques et les relations avec l’exécutif ne sont pas couvertes, a-t-il déclaré.

QUELS SONT LES ARGUMENTS DE GRAHAM ?

Graham a fait valoir que les appels à Raffensperger impliquaient ses fonctions de sénateur américain et de président de la commission judiciaire du Sénat, il devrait donc bénéficier d’une protection absolue contre le fait de devoir témoigner dans cette affaire. Au tribunal plus tôt ce mois-ci, l’avocat de Graham, Brian Lea, a fait valoir que la responsabilité du sénateur de décider de voter ou non pour certifier les résultats des élections en Géorgie, associée à sa conduite de la législation électorale, faisait des appels une partie de ses fonctions législatives.

QU’EST-CE QUE L’ÉQUIPE DE WILLIS A DÉCLARÉ ?

Les procureurs ont fait valoir que les appels ne sont que leur point de départ. Ils ont également contesté l’idée que les appels téléphoniques concernaient uniquement des questions législatives, affirmant que Graham cherchait à apporter des changements à la façon dont la Géorgie gérait les bulletins de vote par correspondance avant les élections de janvier 2021 pour le Sénat américain.

QU’A DIT LE JUGE SUPERVISANT LE CAS DE GRAHAM ?

Graham a demandé au juge de district américain Leigh Martin May d’annuler son assignation à comparaître et de déclarer qu’il n’avait pas à témoigner devant le grand jury spécial. La semaine dernière, elle a refusé de le faire, ce qui signifie que Graham devait toujours comparaître mardi.

May a noté que la clause ne protège pas les actions qui sont politiques plutôt que législatives. Même si elle acceptait que les appels soient «entièrement constitués d’enquêtes législatives», et donc protégés, «il y aurait encore des domaines importants de témoignages potentiels liés à l’enquête du grand jury sur lesquels le sénateur Graham pourrait être interrogé qui ne relèveraient en aucun cas du les protections de la Clause », a-t-elle écrit.

ALORS QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Graham a fait appel devant la 11e US Circuit Court of Appeals. Un panel de trois juges de la cour d’appel a rendu dimanche une ordonnance suspendant temporairement l’ordonnance de May rejetant la demande de Graham d’annuler l’assignation à comparaître. Cela a également suspendu temporairement sa comparution de mardi devant le grand jury spécial.

La cour d’appel a renvoyé l’affaire à May, lui demandant de déterminer si Graham “a droit à une annulation partielle ou à une modification de l’assignation” sur la base de la clause de discours ou de débat de la Constitution.

May a ordonné lundi aux deux parties de déposer des mémoires, la date limite finale étant fixée au milieu de la semaine prochaine. Elle leur a spécifiquement demandé de « déterminer si, et dans quelle mesure, certaines conduites alléguées (y compris des pistes d’enquête spécifiques sur les appels téléphoniques) sont à l’abri des interrogatoires » par la clause.

Et elle leur a demandé de discuter si les “enquêtes d’enquête informelles” menées par des membres du Congrès sont protégées par la clause ou si elle ne s’applique qu’aux “enquêtes d’enquête qui proviennent d’une source plus formelle du Congrès, comme une enquête autorisée par un sous-comité du Sénat”.

ALORS QUOI ?

C’est difficile à dire. Si elle constate que Graham n’a droit à aucune protection contre la clause de discours ou de débat à ce sujet, elle pourrait décider que toutes les questions que l’équipe de Willis souhaite poser sont un jeu équitable, a déclaré le professeur Kreis. Mais si elle constate que certaines lignes de questionnement porteraient atteinte à son privilège en vertu de la clause, elle pourrait établir des « poteaux indicateurs étroits », a-t-il déclaré.

Une fois que May aura statué sur cette question limitée, l’affaire sera renvoyée au 11e circuit pour un examen plus approfondi.

D’AUTRES TÉMOINS POTENTIELS ONT-ILS FAIT DES ARGUMENTS SIMILAIRES ?

Oui. Le représentant américain Jody Hice, républicain de Géorgie et allié de Trump, a également déposé une requête devant un tribunal fédéral visant à annuler son assignation à comparaître. Son cas a également été entendu par le juge May. Lors d’une audience, les avocats de Hice ont convenu qu’il y avait des questions qui pourraient lui être posées devant le grand jury spécial qui ne seraient protégées par aucune immunité.

May a renvoyé l’affaire à la Cour supérieure du comté de Fulton. Elle a déclaré à l’époque que si des désaccords devaient survenir sur la question de savoir si des questions spécifiques enfreignaient les immunités fédérales de Hice, il pourrait lui ramener les questions fédérales à régler. Il n’était pas immédiatement clair où cela se situe.

