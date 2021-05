Quelle est la chanson thème Keeping Faith et qui a écrit la bande originale du drame de la BBC?

GARDER Faith est de retour sur nos écrans avec une troisième saison – et apporte bien sûr avec elle le célèbre thème de l’émission.

Mais que savons-nous de la musique thème du drame gallois et de qui a écrit la pièce? En savoir plus…

Qu’est-ce que la musique du thème Keeping Faith?

La musique thème de la série à succès Keeping Faith s’appelle Faith’s Song écrite par Laurence Love Greed et interprétée par la célèbre chanteuse-compositrice Amy Wadge.

La compositrice de partitions Laurence a travaillé avec Paul McCartney, Jay Z, Chris Martin et will.i.am pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour ajouter plus qu’une autre corde à son arc, il a également travaillé sur certaines des plus grandes sorties télévisées et cinématographiques de ces dernières années, notamment The Crown, The Hobbit et James Bond.

Qui a écrit la bande originale du drame de la BBC?

L’auteur-compositeur-interprète Amy Wadge a écrit et interprété les chansons de la bande originale.

Les morceaux de la version galloise, diffusée sur BBC Cymru, ont été interprétés par l’artiste londonienne Ela Hughes.

Hughes a également chanté pour fournir à tous les gens, un film célébrant le 70e anniversaire du NHS.

Amy est basée au Pays de Galles – où Keeping Faith se déroule – mais est originaire de Bristol.

Elle a co-écrit des morceaux avec Ed Sheeran, dont le hit mondial Thinking Out Loud.

Amy a même remporté le Grammy Award de la chanson de l’année pour sa contribution.





Quand est la saison 3 de Keeping Faith à la télévision?

La série Keeping Faith trois se termine ce soir (1er mai 2021) à 21h sur BBC One.

La BBC a partagé un teaser: «Cela fait 18 mois que nous avons vu la vie à Abercorran pour la dernière fois, et la bataille de divorce et de garde de Faith et Evan va de mal en pis.

«Elle essaie d’être positive alors que Faith jongle entre être mère et avocate. Puis quelqu’un de son passé revient et menace son avenir heureux.