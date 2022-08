ANDREW TATE est devenu viral sur les réseaux sociaux et les mèmes TikTok créés par des fans à son sujet sont souvent accompagnés de la chanson pop française – Tourner Dans Le Vide.

Mais quelle est la chanson et quelle est la valeur nette d’Andrew Tate ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quelle est la chanson thème d’Andrew Tate Tourner Dans Le Vide ?

Tourner Dans Le Vide est une chanson pop orchestrale de la chanteuse française Indila.

Il est sorti le 22 février 2014 et est le deuxième single de son premier album, Mini World.

En anglais, le titre du morceau signifie : Spinning In The Emptiness.

Parmi les autres chansons populaires de l’homme de 38 ans, mentionnons : Dernière Danse, Love Story et Parle à ta tête.

On ne sait pas pourquoi la chanson pop française a commencé à être utilisée dans les mèmes d’Andrew Tate Crédit : Instagram/@cobratate

La chanson n’est pas un générique officiel.

Il semble être devenu une tendance sur TikTok d’ajouter la piste aux mèmes parodiques d’Andrew Tate, mais on ne sait pas pourquoi la piste en question a été choisie.

Quelles sont les paroles de Tourner Dans Le Vide ?

Tourner Dans Le Vide est présenté entièrement en français.

Les paroles françaises sont :

Il était brun, le teint basané

Le regard timide, les mains toutes abîmées

Il taillait la pierre, fils d’ouvier

Il en était fier, mais pourquoi vous riez ?

Non, ne le jugez pas

Vous qui ne connaissez pas

Les vertiges et le labeur

Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs

Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça

Seule je crie son nom quand vient le désarroi

Et puis tout s’effondre quand il n’est plus là

J’aimerais tellement lui dire mais je n’ose pas

Lui qui me fait

Tourner dans le vide, vide

Tourner dans le vide, vide

Tourner dans le vide, il me fait tourner

Dans le vide, vide, vide

Tourner, tourner dans le vide

Tourner dans le vide, il me fait tourner

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Qui peut bien me dire ce qui est arrivé ?

Depuis qu’il est parti, je n’ai pu me relever

Ce n’est plus qu’un souvenir, une larme du passé

Coincée dans mes yeux qui ne veut plus s’en aller

Oh non, ne riez pas

Vous qui ne connaissez pas

Les vertiges et la douleur

Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur

Lui, c’était tout mon monde et bien plus que ça

J’espère le revoir là, pas dans l’au-delà

Aidez-moi tout s’effondre puisqu’il n’est plus là

Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat

Que tu me fais

Tourner dans le vide, vide

Tourner dans le vide, vide

Tourner dans le vide, tu me fais tourner

Dans le vide, vide, vide

Tourner, tourner dans le vide

Tourner dans le vide, il me fait tourner

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Il me fait tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Il me fait tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Tourner dans le vide

Il me fait tourner

Tourner dans le vide

Traduit en anglais – les paroles sont :

Il était sombre, basané

Le regard timide, les mains toutes abîmées

Il taille la pierre, fils d’ouvrier

Il en était fier, mais pourquoi riez-vous ?

Non, ne le jugez pas

Toi qui ne sais pas

Vertiges et travail

T’es faussement heureux, t’échanges tes valeurs

Lui, c’est tout mon monde, et bien plus que ça

Seul je crie son nom quand vient le désarroi

Et puis tout s’effondre quand il est parti

J’aimerais tellement lui dire mais je n’ose pas

Celui qui me fait

Tournant dans le vide, vide

Tournant dans le vide, vide

Tournant dans le vide, ça me fait tourner

Dans le vide, vide, vide

Tourne, tourne dans le vide

Tournant dans le vide, ça me fait tourner

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

Qui peut me dire ce qui s’est passé ?

Depuis qu’il est parti, je ne pouvais plus me lever

C’est juste un souvenir, une larme du passé

Coincé dans mes yeux qui ne veulent pas s’en aller

Oh non, ne riez pas

Toi qui ne sais pas

Vertiges et douleurs

Ils sont superficiels, ils ignorent tout du fond du cœur

Il était tout mon monde et bien plus que ça

J’espère le revoir là-bas, pas dans l’au-delà

Aidez-moi tout s’effondre depuis qu’il n’est plus là

Connaissez-vous mon bel amour, mon beau soldat

Ce que tu me fais

Tournant dans le vide, vide

Tournant dans le vide, vide

Tournant dans le vide, tu me fais tourner

Dans le vide, vide, vide

Tourne, tourne dans le vide

Tournant dans le vide, ça me fait tourner

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

Ça me fait tourner en rond

tourne dans le vide

tourne dans le vide

Ça me fait tourner en rond

tourne dans le vide

tourne dans le vide

tourne dans le vide

Ça me fait tourner en rond

tourne dans le vide

Quelle est la valeur nette d’Andrew Tate ?

En 2022, les sourcils se sont levés lorsque, lors d’un stream Twitch avec Adin Ross, Tate a affirmé qu’il était devenu le premier milliardaire du monde.

Il a dit à l’animateur : « Je ne veux pas me vanter, mais je suis un trillionnaire, une première mondiale.

“J’ai été fauché pendant longtemps.

“J’ai gagné mon premier million quand j’avais, disons, 27 ans, puis j’avais 100 millions à 31 ans, puis je suis devenu un billionaire assez récemment.”

On pense que sa richesse réelle est quelque part au sud de cela.

Selon Celebrity Net Worth, il a une valeur estimée à environ 16,2 millions de livres sterling.