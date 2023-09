Quelle est la cause du rare tremblement de terre meurtrier au Maroc ? | Nouvelles sur les tremblements de terre

Le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le Maroc la semaine dernière est un phénomène rare.

Il s’agit de l’accident le plus meurtrier que le pays ait connu depuis plus de 60 ans. Au moins 2 681 personnes ont été tuées et plus de 2 501 blessées.

Les tremblements de terre sont généralement provoqués le long de la couture, là où deux plaques tectoniques se déplacent l’une contre l’autre, et au Maroc, les tremblements de terre se produisent principalement là où les plaques Afrique et Eurasie se rencontrent.

Mais cette frontière se situe au nord, près de Gibraltar, donc les secousses sont généralement plus proches de Tanger que de Marrakech. Pourtant, celui-ci se trouvait dans la province d’al-Haouz, dans les montagnes du Haut Atlas, à 75 km au sud-ouest de Marrakech, la quatrième plus grande ville du pays.

Alors, quelle était la gravité de ce « fort » tremblement de terre, quelle était sa rareté et quelle en était la cause exacte ?



Quelle est la cause du tremblement de terre ?

Jusqu’à présent, l’explication est que le séisme s’est produit lorsqu’une faille inverse – où le bord de la roche d’un côté de la faille glisse sous l’autre – s’est produite entre les microplaques du Maroc et de la péninsule ibérique, qui font toutes deux partie de la plus grande plaque africaine.

Paula Marques Figueiredo, géologue qui étudie la tectonique et la néotectonique actives, a déclaré que des failles tectoniques inversées se trouvaient au nord des montagnes de l’Atlas et plongeaient vers elles à un moment donné.

Lors du tremblement de terre, le bord qui s’étend vers les montagnes a glissé sur l’autre, poussant le flanc de la montagne vers le haut, conséquence de la tension croissante entre les plaques africaine et eurasienne au fil du temps.

« Les défauts ne peuvent pas retenir le stress dans une mesure limitée, et de temps en temps [thousands of years]un tremblement de terre se produit comme un mécanisme pour libérer le [built-up] stress », a-t-elle déclaré.

Le sismologue Rémy Bossu a déclaré que le scénario le plus probable à l’heure actuelle est qu’il y aura des répliques pendant des semaines avant que les niveaux d’activité sismique ne reviennent à la normale.

« Le taux diminue avec le temps. Cela ne veut pas dire que la réplique la plus forte ne peut pas se produire cinq ou dix jours plus tard. Nous ne le savons pas, mais la fréquence diminue avec le temps », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Mehdi Zare, professeur à l’Institut international d’ingénierie sismique et de sismologie, basé à Téhéran, a déclaré que le mouvement de la croûte terrestre se produisait à deux niveaux, l’un plus proche de la surface et l’autre plus profond. Le glissement et le pliage qui en résultent sont connus sous le nom de décollement (en français pour « détacher ou décoller »).

« Il y a une surface de décollement peu profonde entre 1 et 4 km [0.6 to 2.5 miles] dans les couches tertiaires et un décollement plus profond dans la croûte moyenne à une profondeur d’environ 10 à 20 km [6.2 to 12.4 miles] dans cette zone », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Il a ajouté qu’étant donné la profondeur du séisme, il était très probable que les décollements aient commencé à un niveau plus profond et se soient déplacés vers la surface.

À quel point c’était grave ?

Le séisme a laissé des milliers de personnes sans abri, a forcé beaucoup d’entre elles à évacuer et a incité les autorités à déclarer trois jours de deuil.

Al-Haouz a été la zone la plus durement touchée, mais d’autres provinces – notamment Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant – ont également subi des coups importants. Certains villages isolés ont été complètement détruits et les équipes de secours ont du mal à en atteindre d’autres.

À quel point ce tremblement de terre était-il rare ?

Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier enregistré au Maroc depuis 1960, lorsqu’un séisme de magnitude 5,8 avait frappé Agadir.

Ce séisme était d’une magnitude relativement moindre et beaucoup moins intense, mais il a fait un grand nombre de victimes en raison des conditions de l’époque, notamment de la moindre intégrité structurelle des bâtiments.

Selon les estimations, il a tué entre 12 000 et 15 000 personnes et laissé des dizaines de milliers de personnes sans abri.

Les tremblements de terre d’une intensité comme celui de vendredi sont rares dans la région, aucun événement de magnitude 6,8 ou plus n’ayant été enregistré dans un rayon de 300 km autour de l’épicentre, selon l’US Geological Survey.

Figueiredo disait que les montagnes signifiaient des lignes de faille.

« Imaginez que vous appuyez votre poing contre un mur. Vous ressentirez une pression croissante jusqu’à ce que vous brisiez le mur ou que votre main monte. C’est une analogie très simple expliquant pourquoi, dans des contextes de convergence tectonique, des montagnes se sont construites au fil du temps.

Elle a ajouté que la faille de l’Atlas Nord est un système de failles complexe d’au moins 100 km (62 miles) de long avec plusieurs failles mineures individuelles, qui n’ont peut-être pas toutes été cartographiées.

Étant donné que des séismes importants se produiraient à des milliers d’années d’intervalle, a-t-elle expliqué, les habitants de la région pourraient ne pas avoir l’impression d’être dans un système de failles et même les preuves géologiques peuvent s’éroder avec le temps.