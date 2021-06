Quelle est la cause du décès du YouTuber Alex Kipsta ?

Une star YOUTUBE connue comme « Monsieur Kipsta » est décédé à la suite d’une intervention cardiaque.

Les hommages affluent en ligne pour « un ange absolu » alors que sa sœur annonce la nouvelle de sa mort.

Alex Kipsta partageait souvent des mises à jour de son état Crédit : Twitter

Qui était Alex Kipsta ?

Alex Dragomir était un YouTuber, connu sous le nom de « Sir Kipsta ».

Le super-fan de Manchester United, âgé de 17 ans, publiait souvent des flux en direct en regardant jouer son équipe préférée.

L’adolescent qui luttait contre une maladie cardiaque partagerait également des mises à jour de sa santé et des vidéos de l’hôpital avec ses 14 000 abonnés.

Avant son opération, il a déclaré: « Entrer pour une procédure de sauvetage.

« Si ça ne marche pas, alors ça a été un bon moment les gens.

« Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. »

Le 5 juin 2021, il a remercié ses abonnés pour leur soutien et a déclaré: « Je vais faire de mon mieux et je ne laisserai rien m’arrêter. »

Kipsta faisait face à ses problèmes de santé avec positivité et a même partagé un clip humoristique intitulé « 25 choses que vous pouvez demander pendant votre séjour dans un hôpital (NHS) ».

Le joueur de 17 ans était un fan de Manchester United Crédit : YouTube

Quelle est la cause du décès d’Alex Kipsta ?

Le YouTuber est décédé à l’âge de 17 ans des suites d’une opération cardiaque de sept heures le 11 juin 2021.

Sa sœur dévastée a informé ses partisans qu’il était mort car « son cœur n’en pouvait plus ».

Postant sur son compte, elle a écrit : « Le ciel a gagné un autre ange.

« Il était mon rocher, mon tout. »

Une page GoFundMe initialement créée après que la mère d’Alex, qui a dû quitter son emploi pour le soutenir, continue de recevoir des dons.

« Kipsta a eu une insuffisance cardiaque qui s’est aggravée au fil des ans au point où il a dû être hospitalisé où il vivra jusqu’à ce qu’il reçoive une transplantation cardiaque », indique un communiqué publié sur le site.

« Cependant, il doit d’abord se mettre en forme pour la chirurgie de transplantation.

« L’argent étant une préoccupation évidente, Kipsta a besoin de notre aide. »

Ses followers ont publié des hommages à une « légende absolue » Crédit : Twitter

Qu’est-ce qui a été dit à propos d’Alex Kipsta ?

Les abonnés d’Alex se sont rendus sur Twitter pour rendre hommage au YouTuber.

Les enseignants de son ancienne école, Cockshut Hill à Birmingham, sont parmi ceux qui ont rendu hommage après l’annonce de sa mort – et ont déclaré que la nouvelle était une « grande tristesse » pour eux.

« Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis en ces moments difficiles et tristes », ont-ils déclaré.

D’autres se sont tournés vers Twitter et YouTube pour rendre hommage à une « légende absolue ».

L’un d’eux a déclaré : « Vous étiez la personne la plus courageuse que j’aie jamais rencontrée.

« Même si tu traversais tellement de choses, tu étais si attentionné et aimant. Tu avais tellement d’amour pour la vie et ta famille… Je suis tellement désolé. »

Un autre a déclaré: « Je déteste dire des choses comme » inspiration « mais Alex a vraiment été une inspiration avec ses tweets et vidéos quotidiens à travers son épreuve traumatisante.

« Il est resté si positif tout au long de tout et je suis sûr que vous pouvez voir à travers l’effusion de soutien qu’il reçoit combien les gens pensaient de lui. »

La sœur d’Alex a tweeté: « Merci beaucoup à ceux qui ont soutenu Alex tout au long de son voyage à l’hôpital, vous avez tous été si incroyables ! vous l’avez tous soutenu, lui avez donné l’énergie de continuer !

« Tous les messages lui ont permis de garder la tête haute. Il a continué grâce au soutien qu’il a reçu de Twitter. RIP Alex. »