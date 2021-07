Quelle est la cause du décès de Steve Jobs ?

STEVE Jobs est surtout connu pour avoir cofondé Apple Inc. dans le but de créer des ordinateurs personnels et pratiques.

Jobs a construit son entreprise en partant du principe que les produits et les fonctionnalités d’Apple changeraient le monde.

Jobs est resté le visage d’Apple tout au long de sa maladie Crédit : Simon Jones – Le Soleil

Comment Steve Jobs est-il mort ?

Jobs est décédé le 5 octobre 2011 à l’âge de 56 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Malgré un long parcours public avec la maladie, il est resté le visage d’Apple pendant son traitement.

Un frêle Jobs a continué à introduire de nouveaux produits pour un marché mondial dans ses jeans bleus de marque.

En 2004, Jobs a subi une intervention chirurgicale, a reçu une greffe en 2009 et a pris trois congés médicaux en tant que directeur général d’Apple avant de démissionner en août 2011.

Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie. Crédit : Reuters

Qui était Steve Jobs ?

Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie.

Il était marié à Laurene Powell Jobs et avait trois filles nommées Lisa, Erin et Eve, et un fils nommé Reed.

Jobs était un magnat des affaires, designer industriel, investisseur et propriétaire de médias américain.

Il a été président, chef de la direction (PDG) et cofondateur d’Apple Inc. et président et actionnaire majoritaire de Pixar.

Il a également été membre du conseil d’administration de The Walt Disney Company et fondateur, président et PDG de NeXT.

Jobs est largement connu pour ses efforts dans la révolution de l’ordinateur personnel dans les années 1970 et 1980, avec son premier partenaire commercial et co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak.

Jobs a contribué à inaugurer l’ère des ordinateurs personnels, puis a entraîné une transformation culturelle dans la manière dont la musique, les films et les communications mobiles sont obtenus.

Selon le New York Times, Jobs se considérait comme un « leader technologique, choisissant les meilleures personnes possibles, les encourageant et les poussant, et faisant le dernier appel à la conception de produits ».

En 1997, Jobs a supervisé la création de l’iPod, de l’iPhone et de l’iPad Crédit : AP2007

Qu’a accompli Steve Jobs ?

Huit ans après avoir fondé Apple, Jobs a dirigé l’équipe qui a conçu l’ordinateur Macintosh et a réussi à créer des navettes personnelles plus faciles à utiliser.

En 1997, Jobs a supervisé la création de l’iPod, de l’iPhone et de l’iPad, qui ont transformé non seulement les catégories de produits comme les lecteurs de musique et les téléphones portables, mais aussi les industries de la musique et des communications mobiles dans leur ensemble.

En dehors d’Apple, Jobs a constitué une équipe d’informaticiens, d’artistes et d’animateurs qui sont devenus Pixar Animation Studios.

Pixar a produit de nombreux films à succès, à commencer par Toy Story en 1995, remportant plusieurs Oscars pour son excellence artistique et technologique et a fait du long métrage d’animation par ordinateur une forme d’art grand public appréciée par les enfants et les adultes du monde entier.