La disparition de NICOLA Bulley a déclenché une recherche frénétique lorsqu’elle a disparu dans des circonstances mystérieuses plus tôt cette année.

Mais que sait-on de sa mort ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Nicola a été vue pour la dernière fois en train de promener le chien Willow en janvier Crédit : PA

Qui était Nicolas Bulley ?

Nicola Bulley, 45 ans, était une mère de deux enfants qui vivait dans le Lancashire.

Elle a disparu lors d’une promenade de chiens à St Michael’s On Wyre le 27 janvier, ce qui a entraîné une recherche majeure.

Sa disparition a saisi la nation après qu’il a été révélé que son téléphone portable avait été retrouvé sur un banc au bord de la rivière, toujours connecté à un appel professionnel.

Tragiquement, son corps a été retrouvé dans la rivière le 19 février, trois semaines après sa disparition.

Son partenaire de 12 ans était Paul Ansell.

Nicola a laissé derrière elle deux jeunes enfants, Harriet, 9 ans, et Sophia, 6 ans.

Elle avait également un épagneul springer Willow qui a été découvert près du banc au bord de la rivière.

Quelle est la cause du décès de Nicola Bulley ?

La pathologiste du ministère de l’Intérieur, le Dr Alison Armour, qui a effectué une autopsie sur Nicola, a indiqué que la cause de son décès était la noyade.

L’experte a déclaré qu’elle croyait que Nicola était vivante lorsqu’elle est entrée dans l’eau.

Elle a confirmé qu’il n’y avait aucun signe qu’elle avait été agressée avant sa mort et aucune indication de l’implication d’un tiers.

Le Dr Armour a déclaré que l’examen interne avait révélé des « signes classiques » d’asphyxie.

Cela se produit lorsque le corps est privé d’oxygène, mais qu’il n’y a aucun signe de traumatisme au cou de Nicola.

Le tribunal a également été informé que « des taches et des fragments de saleté » avaient été trouvés dans la gorge de Nicola et de l’eau dans et autour de ses poumons – des « caractéristiques typiques » observées lors d’une noyade.

Le Dr Armour a confirmé que Nicola n’avait pas bu avant sa mort.

Le tribunal a été informé que l’eau n’était qu’à 4 ° C lorsque Nicola a disparu, suffisamment pour provoquer un choc d’eau froide.

L’expert en plongée professionnel, le professeur Mike Tipton, a déclaré qu’elle aurait perdu connaissance presque instantanément.

Il a également suggéré qu’elle se serait noyée en « une ou deux respirations » en raison de sa taille et de la température de l’eau.

La mort de Nicola Bulley était-elle un accident ?

La mort de Nicola a été qualifiée d’accident tragique après qu’elle soit tombée dans l’eau froide et se soit noyée.

Le coroner principal James Adeley a enregistré sa mort comme accidentelle lors d’une enquête.

Le Dr Adeley a déclaré qu’il était probable que Nicola soit entrée dans l’eau à 9 h 22 lorsque son Fitbit a enregistré une augmentation significative de sa fréquence cardiaque.

Il a ajouté qu ‘ »il n’y a aucune preuve » que Nicola avait l’intention de se suicider.

Le Dr Adeley a également exclu les causes naturelles, ajoutant: « La seule conclusion restante est la mort accidentelle et c’est ce qui est enregistré. »