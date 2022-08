JOHN McAfee est devenu célèbre en tant que programmeur informatique et homme d’affaires.

Le magnat de la technologie, qui était à l’origine du populaire logiciel antivirus McAfee, est décédé à l’âge de 75 ans le 23 juin 2021, alors qu’il se trouvait en Espagne.

John McAfee était le fondateur de McAfee Antivirus Crédit : Reuters

Quelle est la cause du décès de John McAfee ?

En juin 2021, le tribunal national espagnol a approuvé l’extradition de McAfee vers les États-Unis.

Cependant, peu de temps après, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison.

Selon le journal espagnol El Mundo, des membres du personnel pénitentiaire ont tenté de réanimer McAfee, mais sans succès.

L’avocat de McAfee, Javier Villalba, a déclaré plus tard à Reuters qu’il s’était suicidé, révélant que les neuf mois passés en prison avaient joué un rôle dans sa mort.

McAfee était recherché en Amérique pour des accusations criminelles liées à la fiscalité qui auraient pu entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

Pourquoi les gens ne croient-ils pas que John McAfee s’est suicidé ?

De nombreuses conspirations élaborées ont commencé à circuler insistant sur le fait que McAfee ne s’est pas suicidé – dont une affirmant qu’il avait stocké des fichiers dans un condo à Surfside, en Floride, ce qu’il n’a pas fait.

McAfee a affirmé un jour que s’il était jamais découvert mort par suicide, il ne s’était pas suicidé, ce que les gens ont souligné pour alimenter ces théories.

Son compte Instagram a également publié un mystérieux “Q” quelques minutes seulement après que sa mort a été signalée, puis définitivement supprimée le lendemain.

Janice McAfee, sa femme, a continué à approfondir ces théories car elle a publiquement affirmé qu’elle ne croyait pas que son mari s’était suicidé.

John McAfee est mort en prison en juin 2021 Crédit : EPA

Les résultats de l’autopsie sont intervenus quelques jours seulement après que l’épouse de McAfee a accusé le gouvernement américain de sa mort et a appelé à une enquête sur son suicide présumé.

Janice, qui a rencontré son mari magnat de la technologie en 2012 à Miami, a déclaré : “Je blâme les autorités américaines pour cette tragédie. En raison de ces accusations à caractère politique contre lui, mon mari est maintenant mort.”

La veuve a déclaré que son mari n’avait pas été suicidaire dans les heures précédant sa mort, ajoutant: “Ses derniers mots pour moi étaient” Je t’aime et je t’appellerai dans la soirée “.

“Ces mots ne sont pas ceux de quelqu’un qui est suicidaire”, a-t-elle insisté.

Pourquoi John McAfee était-il en prison ?

McAfee a été arrêté le 3 octobre 2020 à l’aéroport d’El Prat en Espagne, alors qu’il s’apprêtait à fuir le pays vers la Turquie.

Le même mois, McAfee a été accusé dans le Tennessee d’évasion fiscale après avoir omis de déclarer les revenus tirés de la promotion des crypto-monnaies alors qu’il effectuait des travaux de conseil, faisait des allocutions et vendait les droits sur l’histoire de sa vie pour un documentaire.

McAfee a développé les premiers logiciels de sécurité Internet et a été recherché par les autorités aux États-Unis et au Belize dans le passé.

L’acte d’accusation du Tennessee a déclaré que McAfee n’avait pas produit de déclarations de revenus de 2014 à 2018, malgré des “revenus considérables” provenant de plusieurs sources.

En juillet 2019, McAfee a été libéré de détention en République dominicaine après que lui et cinq autres personnes aient été soupçonnés d’avoir voyagé sur un yacht transportant des armes de gros calibre, des munitions et du matériel de style militaire, ont déclaré à l’époque des responsables de l’île des Caraïbes.

La vie de McAfee en fuite fera désormais l’objet du documentaire Netflix Running with the Devil: The Wild World of John McAfee, dont la première aura lieu le 24 août 2022.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.