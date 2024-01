Quelle est la cause des épidémies de rougeole ? Les experts soulignent un déclin de la vaccination et une diminution de l’immunité collective

La rougeole a été officiellement déclarée éradiquée aux États-Unis il y a plus de 20 ans, mais nouvelles épidémies de la maladie apparaissent – ​​et les experts disent baisse des taux de vaccination mettent en péril l’immunité collective et augmentent le risque.

À Philadelphie, neuf cas ont été signalés après qu’un cluster ait commencé dans un hôpital et se soit propagé à d’autres établissements médicaux et à une garderie. La rougeole est un virus très contagieux et potentiellement mortel qui provoque une éruption cutanée révélatrice.

Selon les données du ministère de la Santé de Pennsylvanie, au cours de l’année scolaire 2021-2022, 94,3 % des élèves de maternelle du comté de Philadelphie ont été entièrement vaccinés avec le vaccin ROR, qui protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. L’année scolaire dernière, ce chiffre est tombé à 92,8 %, soit en dessous des 95 % nécessaires à l’immunité collective.

“C’est vraiment un signal d’alarme, car le nombre réel dans de nombreuses communautés est probablement bien inférieur à 93%”, Dr Peter Hotez, codirecteur du Texas Children’s Hospital Center pour le développement de vaccins et professeur de pédiatrie au Baylor College of Medicine. , a déclaré à CBS News.

Il dit que des épidémies comme celle-ci sont plus probables lorsque les taux de vaccination chutent.

“La rougeole ne survient généralement pas parmi une population hautement vaccinée. En ce sens, les faibles taux de vaccination sont la cause indirecte de la rougeole”, explique Hotez. “Ce qui me préoccupe, c’est que nous allons encore voir des cas supplémentaires de rougeole, et je crains que… environ 20 % des cas de rougeole nécessitent une hospitalisation. Donc, si cela continue, nous allons commencer à voir enfants hospitalisés atteints de rougeole.“

Il s’agit d’une tendance que l’on pourrait observer à l’échelle nationale, puisque les niveaux de vaccin ROR ont chuté au cours des dernières années et se situent désormais à 93,1 %.

“Nous ne faisons que constater que ce n’est que la pointe de l’iceberg”, déclare Hotez. “Nous allons constater cela dans les communautés à travers les États-Unis dans les semaines et les mois à venir en raison des retombées de la crise. Mouvement anti-vaccin américain de vaccination des enfants.

Et cette tendance va au-delà des seuls vaccins ROR.

En novembre, les Centers for Disease Control and Prevention a publié un rapport qui montrait un nombre record d’élèves américains en maternelle a commencé l’école l’année précédente avec une exemption d’au moins un des vaccins clés exigés par les autorités sanitaires – une liste qui comprend :

Vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)

Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire (DTaP)

Vaccin contre le poliovirus (polio)

Vaccin contre la varicelle (protège contre la varicelle)

Parmi les enfants inscrits dans les jardins d’enfants publics et privés au cours de l’année scolaire 2022-2023, le rapport révèle que la couverture vaccinale reste inférieure aux niveaux d’avant la pandémie, à environ 93 %, contre 95 %.

Les exemptions de vaccination sont passées à 3 % des élèves de maternelle – le taux d’exemption le plus élevé jamais enregistré dans le pays – et une grande majorité de ces exemptions n’étaient pas pour des raisons médicales.

Une dispense médicale est autorisé lorsqu’un enfant a « un problème de santé qui l’empêche de recevoir un vaccin », selon le CDC. Les exemptions non médicales, pour des raisons religieuses ou philosophiques, sont autorisées dans tous les États sauf trois, indique l’agence. Au cours des dernières années, New York et Californie ont adopté des lois réprimant les exemptions non médicales après épidémies de rougeole.