Quelle est la cause des blessures aux yeux lors du récent rassemblement de Trump ? Nous avons posé la question à un expert

Plusieurs personnes qui étaient montées sur scène avec Donald Trump lors de son rassemblement à Tucson, en Arizona, ont signalé des blessures aux yeux après l’événement, affirmant avoir souffert de douleurs et d’une cécité temporaire.

Bien qu’il ait déclaré qu’il aurait vraiment besoin d’examiner les patients pour en être sûr, le Dr Jules Winokur, directeur du programme de résidence et vice-président du département d’ophtalmologie de Northwell Health, a déclaré à PEOPLE que leurs blessures auraient pu résulter d’une exposition accidentelle à des produits chimiques ou d’une toxicité aux rayons UV.

Il a déclaré que l’un ou l’autre pourrait expliquer les symptômes douloureux, mais temporaires.

Plusieurs participants qui étaient montés sur scène avec Donald Trump lors d’un récent rassemblement à Tucson, en Arizona, ont signalé des blessures oculaires importantes après l’événement du 12 septembre, affirmant avoir ressenti des brûlures et une cécité temporaire immédiatement après.

Certains participants assis à gauche de la scène ont ensuite demandé des soins médicaux, La chaîne affiliée à NBC, KVOA-TV, a rapporté.

« Je ne vois rien quand j’essaie d’ouvrir les yeux. Je vois une lumière vive. J’ai très mal quand j’ouvre les yeux. J’ai ce tissu froid que j’enfile et que j’enlève constamment. C’est horrible », a déclaré Mayra Rodriguez au média.

Les participants qui se tenaient à la droite de Donald Trump lors de son rassemblement à Tucson ont signalé des douleurs oculaires après l’événement.

D’autres symptômes signalés étaient des rougeurs au visage et des écoulements nasaux, mais tout le monde a ressenti les mêmes symptômes oculaires douloureux.

Qu’est-ce qui a pu provoquer cette condition temporaire, mais douloureuse ?

Le Dr Jules Winokur, directeur du programme de résidence et vice-président du département d’ophtalmologie de Northwell Health, explique à PEOPLE que les symptômes indiquent soit une exposition chimique involontaire, soit une toxicité aux rayons UV.

« Je n’ai aucun moyen de savoir, sur la base des rapports, ce qui se passe », a averti Winokur, qui a ajouté : « Nous devons examiner les gens pour voir ce qui se passe. »

Mais comme les symptômes, bien que douloureux, étaient temporaires, il a émis l’hypothèse qu’il « pouvait y avoir un produit chimique, car il peut irriter l’œil ».

« Les produits à base d’alcool sont souvent utilisés pour le nettoyage et l’alcool est quelque peu toxique pour les yeux. Il se peut que des produits de nettoyage aient été largement utilisés dans cette zone [that] puis ils l’ont transféré sur leurs mains, et ils se sont frotté les yeux et ont introduit quelque chose.

« C’est vraiment difficile à dire, mais il se pourrait que ce soit dû à une exposition à des produits chimiques », a déclaré Winokur à PEOPLE. Et l’exposition aux produits chimiques, a-t-il ajouté, « disparaît, s’améliore et les gens guérissent ».

« L’autre possibilité est ce qu’on appelle la toxicité UV », qui, explique-t-il, est une condition qui se produit lorsqu’une exposition trop importante aux ultraviolets provoque une inflammation de la surface de l’œil – un danger potentiel si des lumières UV étaient utilisées sur le lieu de l’événement.

Image de stock d’une lumière UV brillante ; Image de stock d’un seau de produits de nettoyage.

C’est ce qu’on appelle communément la « cécité des neiges », explique Winokur. « La lumière du soleil se reflète sur la neige et si vous ne portez aucune protection UV, vous êtes exposé à une surcharge d’UV. Et cela provoque en réalité une douleur et un inconfort importants. »

Il a comparé cela à la douleur que peuvent ressentir les soudeurs s’ils ne portent pas de masque de protection UV.

« S’ils soudent sans cela, ils ressentent souvent de fortes douleurs et des problèmes de vision. [and their] les yeux qui coulent.

Quant aux suggestions selon lesquelles il pourrait s’agir d’une exposition chimique provenant des bouches d’aération, Winokur a déclaré que le petit groupe concentré de participants ne soutient pas cette théorie.

« Ces gens étaient regroupés dans une certaine section, ce n’était pas comme si tout le monde dans l’arène avait quelque chose », a-t-il déclaré. « Cela n’a pas beaucoup de sens qu’un seul conduit d’aération soit toxique et qu’il souffle de l’air uniquement sur ces personnes. »

Comme l’explique Winokur, « la gestion de l’air est si vaste et si importante » dans des endroits comme le Salle de musique Linda Ronstadtqui a une capacité de plus de 2000 personnes.

Une troisième possibilité aurait pu être que quelqu’un ait braqué un pointeur laser sur les participants, ce qui, selon lui, « pourrait réellement brûler l’intérieur de l’œil ». Mais il a ajouté que « cela entraînerait une perte de vision permanente » — et les participants ont signalé que leurs symptômes s’amélioraient.

« Le fait qu’ils aillent mieux est un excellent signe », a-t-il déclaré. « J’espère qu’ils se rétabliront complètement. »