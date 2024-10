Quelle est la cause de la hausse des ITS et du VIH chez les jeunes Canadiens

UN nouveau rapport sur la vie sexuelle des jeunes Canadiens a révélé une augmentation alarmante des nouveaux cas de VIH et d’infections sexuellement transmissibles au sein de la population.

L’enquête a été réalisée entre mars et avril 2024 par l’association à but non lucratif Arrêtons le SIDA. L’étude comprenait un échantillon de 1 005 jeunes Canadiens âgés de 18 à 24 ans et de 100 personnes supplémentaires identifiées comme LGBTQ2S+.

Selon l’enquête, sept jeunes sexuellement actifs sur dix ayant vécu des rapports sexuels dangereux ou inconfortables impliquant la négociation d’un préservatif n’ont pas demandé d’aide. Le rapport révèle également que 14 pour cent des personnes interrogées ne se sont pas senties en sécurité parce que quelqu’un faisait semblant de porter un préservatif et/ou l’avait retiré avant ou pendant un rapport sexuel sans leur consentement.

Cet acte est communément appelé « furtivité ».

Lorsqu’on a demandé aux répondants s’ils comprenaient le sens du terme « consentement », un répondant sur cinq a répondu qu’il ne le savait pas.

Les chercheurs affirment que les résultats « soulignent le besoin crucial pour les jeunes de s’engager dans des conversations plus ouvertes et honnêtes avec leurs partenaires sexuels » et d’élargir leur sensibilisation aux droits sexuels, aux lois sur la divulgation du VIH et aux éléments essentiels d’une éducation sexuelle complète.

Selon le rapport, la majorité des personnes interrogées ont indiqué avoir eu un ou plusieurs partenaires sexuels au cours des trois derniers mois. Cependant, seulement sept personnes sur dix ont déjà subi un test de dépistage des IST ou du VIH.

Parmi ceux qui ont reçu un diagnostic de VIH ou d’IST, près de 34 pour cent n’ont pas cherché à se faire soigner, soit une augmentation par rapport à 27 pour cent en 2022.

En ce qui concerne la stigmatisation et la divulgation, 13 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils pourraient avoir contracté une IST d’un partenaire qui a déclaré avoir obtenu un résultat négatif et cinq pour cent des répondants ont admis avoir dissimulé des informations.

Les chercheurs affirment qu’une partie du problème pourrait provenir du fait que les prestataires de soins de santé ne discutent pas des options de dépistage du VIH avec les jeunes patients. Ils suggèrent également que le programme actuel d’éducation sexuelle est « obsolète », laissant les jeunes avec peu de connaissances pratiques.

L’utilisation du préservatif est également en déclin. Près de 64 pour cent des personnes interrogées ont signalé une utilisation « irrégulière » du préservatif, une personne sur cinq admettant n’avoir jamais utilisé de préservatif.

Cette tendance a également été notée dans le Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé sexuelle et l’utilisation du préservatif.

« Nous savons que les jeunes Canadiens sont confrontés à des difficultés lorsqu’ils abordent des sujets tels que le consentement, les négociations sur le préservatif et la divulgation des IST et du VIH », ont déclaré les chercheurs dans leur rapport. « Même si ces conversations peuvent être difficiles, elles sont essentielles pour favoriser des relations saines et donner aux jeunes les moyens de prendre le contrôle de leur santé sexuelle. »