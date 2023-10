Le Hamas, le groupe de résistance palestinien, gouverne la bande de Gaza depuis 2007.

Sa branche militaire, les Brigades Qassam, a mené des attaques en Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et en capturant environ 200 personnes, envoyant une onde de choc à travers Israël.

Depuis, Israël a tué plus de 8 000 Palestiniens dans des bombardements aveugles qui, selon le chef des Nations Unies, constituaient « des violations flagrantes du droit humanitaire international ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que ses troupes entreraient dans l’enclave palestinienne assiégée pour détruire le Hamas et sa branche militaire ainsi que d’autres groupes armés palestiniens. Les Brigades Qassam ont répondu en disant qu’elles étaient « prêtes ». La menace d’une invasion terrestre, a déclaré le porte-parole de Qassam, Abou Obeideh, « ne nous fait pas peur ».

Les analystes affirment que l’invasion terrestre serait sanglante dans la mesure où les combattants de Qassam peuvent engager les troupes israéliennes dans une guerre urbaine en utilisant un réseau de tunnels.

Voici ce qu’il faut savoir sur les origines et l’évolution des Brigades Qassam :

Qu’est-ce que le Hamas et quand a-t-il été fondé ?

Hamas – acronyme de Harakat al-Muqawama al-Islamiya (Mouvement de résistance islamique) – signifie zèle.

Elle est devenue la principale force politique à Gaza en 1987, lors de la première Intifada – le soulèvement pacifique de masse contre l’expropriation des terres et les colonies israéliennes. Elle est également présente en Cisjordanie occupée.

Le vaste réseau d’activités sociales du groupe, notamment la distribution de nourriture pendant le Ramadan et la construction d’écoles et d’hôpitaux, a renforcé sa popularité au fil des années.

Le Hamas a été fondé par Cheikh Ahmed Yasin en tant que branche des Frères musulmans égyptiens en 1987. Comme la majorité des 2,3 millions d’habitants de Gaza, Yasin était un réfugié depuis 1948 – l’année où Israël a été déclaré État. Plus de 750 000 Palestiniens ont été chassés de leurs foyers par des milices juives dans ce qui est aujourd’hui Israël.

Le leader du Hamas a défendu les droits des Palestiniens à la résistance armée contre l’occupation israélienne de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est et a critiqué l’Autorité palestinienne (AP) pour avoir renoncé à la résistance armée. L’AP gouverne la Cisjordanie occupée.

Un soulèvement palestinien de masse a éclaté en 2000, connu sous le nom de deuxième Intifada, après que le politicien israélien de l’époque, Ariel Sharon, ait effectué une visite provocante dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa – le troisième lieu saint de l’Islam – où les prières juives ne sont pas autorisées. Les colons israéliens veulent démolir la mosquée et construire un temple juif.

Israël a réprimé les manifestants, utilisant souvent des tactiques militaires meurtrières, notamment l’assassinat de dirigeants palestiniens, déclenchant davantage de violence.

En 2003, Yasin a appelé à des pourparlers de cessez-le-feu à condition qu’Israël se retire des territoires palestiniens sur la base des frontières de 1967 et cesse d’assassiner les dirigeants de la résistance.

Le 22 mars 2004, il a été assassiné à l’âge de 67 ans par l’armée israélienne alors qu’il sortait d’une mosquée de la ville de Gaza après la prière du fajr (l’aube). L’adjoint de Yasin, Abdel Aziz al-Rantissi, a pris les rênes du Hamas après son assassinat.

Au fil des années, l’emprise du Hamas sur Gaza s’est resserrée alors que l’accord d’Oslo signé en 1993 entre les Palestiniens et Israël n’a pas réussi à concrétiser les aspirations palestiniennes à un État souverain. Le groupe palestinien a accusé Israël d’utiliser cet accord pour étendre les colonies illégales dans les territoires occupés en 1967.

En 2006, le groupe a remporté les élections législatives à Gaza et a pris les rênes de l’enclave palestinienne en 2007. Israël a imposé un blocus sur l’enclave après la prise du pouvoir par le Hamas.

Ismail Haniyeh dirige l’aile politique du Hamas depuis qu’il a succédé à Khaled Meshaal en 2017.

Qu’est-ce que les Brigades Qassam ?

Le Hamas a créé son unité militaire, les Brigades Qassam, en 1992 pour soutenir son objectif de résistance armée contre l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

Le nom est inspiré du combattant syrien de la liberté Ezzedine al-Qassam, qui a lutté contre les colonisateurs européens au Levant. Après avoir été expulsé vers la Palestine par les colonialistes français, il a adhéré à la cause palestinienne, appelant à la résistance armée contre les Juifs et les avoirs britanniques.

Il a été tué par les autorités coloniales britanniques en 1935. On pense que sa lutte armée et sa mort ultérieure ont déclenché la révolte arabe de 1936 à 1939 en Palestine.

Les Brigades Qassam ont mené de nombreuses attaques, y compris des attentats-suicides, contre Israël dans le cadre de sa lutte armée contre Israël.

Le groupe armé le plus important et le mieux organisé de Gaza est dirigé par le commandant militaire Mohammed Deif et son adjoint, Marwan Issa.

Les forces israéliennes ont tué le chef fondateur des Brigades Qassam, Salah Shehadeh, lors d’une attaque aérienne en 2002.

Quelle est la force des Brigades Qassam ?

Selon le CIA World Factbook, les Brigades Qassam comptent entre 20 000 et 25 000 membres, bien que ce chiffre soit contesté.

Le groupe armé possèderait un stock important d’armes à feu, de grenades et de roquettes improvisées, même si sa force exacte et ses capacités militaires ne sont pas connues publiquement.

Le retrait israélien de Gaza en 2005 a fourni au Hamas l’opportunité de développer sa branche militaire. Un soutien financier, prétendument iranien, aurait permis au groupe armé de développer des capacités militaires sophistiquées.

Le Hamas considère son arsenal comme un moyen de dissuasion crucial contre l’agression israélienne et a refusé de rendre ses armes, comme l’exigeait l’Autorité palestinienne.

Les Brigades Qassam ont perdu des milliers de combattants dans les attaques israéliennes et leurs ressources ont été épuisées par les nombreux raids aériens et offensives militaires israéliennes au cours des quinze dernières années.

Quelles sont les activités militaires des Brigades Qassam ?

Les Brigades acquerraient leurs armes par le biais de la contrebande et en fabriquant certaines armes localement.

Selon un rapport du Département d’État américain de 2021, les Brigades Qassam et d’autres groupes armés palestiniens ont lancé plus de 4 400 roquettes lors d’affrontements avec Israël en 2021. En 11 jours de combats, au moins 260 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes tandis que 13 personnes ont été tuées. ont été tués du côté israélien.

Les rapports indiquent que les Brigades Qassam possèdent une expertise dans les engins explosifs improvisés (IED), les lance-roquettes, les missiles antichar et les mortiers, mais elles s’appuient beaucoup sur la stratégie et la furtivité, avec une vaste infrastructure de tunnels qui permet à leurs combattants de se déplacer sans être détectés.

Elle a amélioré sa capacité de fusées et a récemment ajouté des drones à son arsenal. Il a utilisé le couvert d’un barrage de roquettes pour franchir la barrière israélienne hautement fortifiée séparant Gaza le 7 octobre.





Pourquoi le Hamas a-t-il attaqué le 7 octobre ?

Le Hamas a déclaré que son attaque était une réponse aux violations israéliennes de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa et à la montée de la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Il a déclaré qu’il avait réussi à capturer suffisamment de prisonniers pour négocier la libération des prisonniers palestiniens qui croupissaient dans les prisons israéliennes, et certains analystes ont déclaré que l’accélération de la normalisation arabo-israélienne pourrait avoir été un autre facteur.

“C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur Terre”, a déclaré Deif, le commandant militaire des Brigades Qassam. Il a ouvertement appelé ses partisans et les nations musulmanes à se joindre à la lutte armée.

Quels sont les autres groupes de résistance armée de Gaza ?

D’autres groupes armés à Gaza ont indiqué qu’ils rejoignaient la résistance actuelle contre les forces israéliennes.

Les principales d’entre elles sont les Brigades Saraya al-Quds du Jihad islamique palestinien. Formé en 1992, al-Quds a revendiqué au moins 23 attaques à la roquette, selon données recueillies par le Critical Threats Project.

Le Front populaire de libération de la Palestine a également une présence militaire active à Gaza par le biais des Brigades Abu Ali Mustafa et s’est joint aux appels à la résistance armée par le biais de messages officiels sur Telegram.